Зеленски санкционира бившата си говорителка Юлия Мендел, тя го обвини в диктатура

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившата си прессекретарка Юлия Мендел. Решението е част от нов пакет санкции срещу руския „сенчест флот“, компании и лица, свързани с руската отбранителна индустрия, както и хора, които Киев обвинява в разпространение на руска пропаганда и дезинформация.

Сред санкционираните е и Мендел, която беше прессекретар на Зеленски от юни 2019 до юли 2021 г. Според украинското президентство ограниченията срещу нея са свързани с разпространение на дезинформация и подкрепа за руската агресивна политика спрямо Украйна.

Новият санкционен пакет обхваща още 20 морски съда, които според Киев Русия използва за износ на нефт, нефтопродукти и втечнен газ. Ограничения са наложени и на 29 руски граждани и 29 компании, свързани с доставки на високоточно промишлено оборудване, електроника и компоненти за производството на ракети и дронове.

Под санкции са попаднали и предприятия от руския военно-промишлен комплекс, организации, разработващи техническа документация за руската отбранителна индустрия, както и компании, произвеждащи стоки с двойна употреба. В списъка има и ИТ компании, свързани с разработването и поддръжката на софтуер за криптиране и управление на бази данни.

Мендел реагира остро на решението

Бившата прессекретарка заяви, че санкциите срещу украински граждани са „антиконституционни“ и обвини Зеленски, че ги използва срещу хора, които се застъпват за прекратяване на войната. Тя посочи, че санкциите няма да променят позицията ѝ.

„За да оцелее, Украйна се нуждае от мир, а не от поредната диктатура, дори ако това е диктатурата на Зеленски“, заяви Мендел в публикация, цитирана от „Украинская правда“.

Според нея тя е очаквала възможността да бъде санкционирана след свое интервю с американския журналист Тъкър Карлсън. В него Мендел направи редица твърдения за Зеленски и украинските власти, включително относно преговорите с Русия през 2022 г.

Украинската страна от своя страна посочва, че санкциите срещу Мендел са част от по-широк пакет срещу лица, които Киев определя като разпространители на руска пропаганда и дезинформация. Украинското президентство заяви, че информацията за санкционираните лица ще бъде предоставена на международните партньори на страната за евентуално синхронизиране на ограниченията.

Случаят с Мендел е показателен за нарастващото политическо напрежение около украинската власт