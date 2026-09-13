Зеленски санкционира бившата си говорителка Юлия Мендел, тя го обвини в диктатура

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившата си прессекретарка Юлия Мендел. Решението е част от нов пакет санкции срещу руския „сенчест флот“, компании и лица, свързани с руската отбранителна индустрия, както и хора, които Киев обвинява в разпространение на руска пропаганда и дезинформация.
Сред санкционираните е и Мендел, която беше прессекретар на Зеленски от юни 2019 до юли 2021 г. Според украинското президентство ограниченията срещу нея са свързани с разпространение на дезинформация и подкрепа за руската агресивна политика спрямо Украйна.
Новият санкционен пакет обхваща още 20 морски съда, които според Киев Русия използва за износ на нефт, нефтопродукти и втечнен газ. Ограничения са наложени и на 29 руски граждани и 29 компании, свързани с доставки на високоточно промишлено оборудване, електроника и компоненти за производството на ракети и дронове.
Под санкции са попаднали и предприятия от руския военно-промишлен комплекс, организации, разработващи техническа документация за руската отбранителна индустрия, както и компании, произвеждащи стоки с двойна употреба. В списъка има и ИТ компании, свързани с разработването и поддръжката на софтуер за криптиране и управление на бази данни.
Мендел реагира остро на решението
Бившата прессекретарка заяви, че санкциите срещу украински граждани са „антиконституционни“ и обвини Зеленски, че ги използва срещу хора, които се застъпват за прекратяване на войната. Тя посочи, че санкциите няма да променят позицията ѝ.
„За да оцелее, Украйна се нуждае от мир, а не от поредната диктатура, дори ако това е диктатурата на Зеленски“, заяви Мендел в публикация, цитирана от „Украинская правда“.
Според нея тя е очаквала възможността да бъде санкционирана след свое интервю с американския журналист Тъкър Карлсън. В него Мендел направи редица твърдения за Зеленски и украинските власти, включително относно преговорите с Русия през 2022 г.
Украинската страна от своя страна посочва, че санкциите срещу Мендел са част от по-широк пакет срещу лица, които Киев определя като разпространители на руска пропаганда и дезинформация. Украинското президентство заяви, че информацията за санкционираните лица ще бъде предоставена на международните партньори на страната за евентуално синхронизиране на ограниченията.
Случаят с Мендел е показателен за нарастващото политическо напрежение около украинската власт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Еми, да прочетат статията горе и да си отговорят сами на своя въпрос, ако имат малко мозък.
Коментиран от #8
21:00 13.09.2026
2 Овчар
21:01 13.09.2026
3 Яшар
Коментиран от #10
21:01 13.09.2026
4 Пич
21:02 13.09.2026
5 ужастЪ
21:04 13.09.2026
6 име
21:08 13.09.2026
7 Менделеев
21:09 13.09.2026
8 Важното е руският тролей винаги
До коментар #1 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":да е на линия 24/7. Другите 10 броя четящи русофили нямат голямо значение. :)
21:12 13.09.2026
9 Кантарджия
21:13 13.09.2026
10 Това не е толкова важно.
До коментар #3 от "Яшар":По-интересното е защо руския тролей не успява да поддържа дискусията. Изобщо не му се получават нещата. Категорично. :)
21:15 13.09.2026
11 банално
21:16 13.09.2026
12 Миндич
21:16 13.09.2026
13 Стоянчо Пуканката
21:17 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Щом михтиш и скимтиш
Пробвай същото срещу.. Пиздоглазия Е Балник и Фюрер педофил и ще разбереш какво представлява Диктатор
Хехехе
Коментиран от #23, #24, #29, #34
21:17 13.09.2026
16 ?????
Нека се хапят.
21:17 13.09.2026
17 Шорт
21:19 13.09.2026
18 Да се оправят бре
21:20 13.09.2026
19 Ами
Дано сега и привържениците на окраина разберат че са истина.
Въпреки че се съмнявам, защото фанатиците признават само своята истина.
21:21 13.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Всички млади дришлювци и кифли
21:22 13.09.2026
22 Много грозна е тая
21:24 13.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
До коментар #15 от "Щом михтиш и скимтиш":Изгледай срещата на Зеленски с пратениците на Тръмп.
Има я в каналите за видео споделяне.
Дори и те останаха ошашавени от Зеленски и тия около него.
21:27 13.09.2026
25 Kaлпазанин
21:28 13.09.2026
26 Крокодила Гена
Коментиран от #27
21:28 13.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ну пугоди
21:54 13.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И тая грозотия
21:57 13.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тази
Коментиран от #33, #35
22:01 13.09.2026
33 м даааа
До коментар #32 от "Тази":а ти се превърна в усраинска подметка,мадамата има повече достойнство от теб ...
22:11 13.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Аве мишкар
До коментар #32 от "Тази":Или си с Русия,или изчезваш от картата,няма 3ти вариант!
22:14 13.09.2026
36 Един е на света цар Путин навсегда
22:16 13.09.2026