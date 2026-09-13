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Зеленски санкционира бившата си говорителка Юлия Мендел, тя го обвини в диктатура
  Тема: Украйна

Зеленски санкционира бившата си говорителка Юлия Мендел, тя го обвини в диктатура

13 Септември, 2026 20:52, обновена 13 Септември, 2026 20:55 2 131 36

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  • зеленски

Украинският президент наложи санкции на бившата си прессекретарка, която заяви, че ограниченията срещу украински граждани са противоконституционни

Зеленски санкционира бившата си говорителка Юлия Мендел, тя го обвини в диктатура - 1
Юлия Мендел, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившата си прессекретарка Юлия Мендел. Решението е част от нов пакет санкции срещу руския „сенчест флот“, компании и лица, свързани с руската отбранителна индустрия, както и хора, които Киев обвинява в разпространение на руска пропаганда и дезинформация.

Сред санкционираните е и Мендел, която беше прессекретар на Зеленски от юни 2019 до юли 2021 г. Според украинското президентство ограниченията срещу нея са свързани с разпространение на дезинформация и подкрепа за руската агресивна политика спрямо Украйна.

Новият санкционен пакет обхваща още 20 морски съда, които според Киев Русия използва за износ на нефт, нефтопродукти и втечнен газ. Ограничения са наложени и на 29 руски граждани и 29 компании, свързани с доставки на високоточно промишлено оборудване, електроника и компоненти за производството на ракети и дронове.

Под санкции са попаднали и предприятия от руския военно-промишлен комплекс, организации, разработващи техническа документация за руската отбранителна индустрия, както и компании, произвеждащи стоки с двойна употреба. В списъка има и ИТ компании, свързани с разработването и поддръжката на софтуер за криптиране и управление на бази данни.

Мендел реагира остро на решението

Бившата прессекретарка заяви, че санкциите срещу украински граждани са „антиконституционни“ и обвини Зеленски, че ги използва срещу хора, които се застъпват за прекратяване на войната. Тя посочи, че санкциите няма да променят позицията ѝ.

„За да оцелее, Украйна се нуждае от мир, а не от поредната диктатура, дори ако това е диктатурата на Зеленски“, заяви Мендел в публикация, цитирана от „Украинская правда“.

Според нея тя е очаквала възможността да бъде санкционирана след свое интервю с американския журналист Тъкър Карлсън. В него Мендел направи редица твърдения за Зеленски и украинските власти, включително относно преговорите с Русия през 2022 г.

Украинската страна от своя страна посочва, че санкциите срещу Мендел са част от по-широк пакет срещу лица, които Киев определя като разпространители на руска пропаганда и дезинформация. Украинското президентство заяви, че информацията за санкционираните лица ще бъде предоставена на международните партньори на страната за евентуално синхронизиране на ограниченията.

Случаят с Мендел е показателен за нарастващото политическо напрежение около украинската власт


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    53 3 Отговор
    Тук нали има десетина русофоба, които постоянно искат обяснение какво значи фашистка държава.
    Еми, да прочетат статията горе и да си отговорят сами на своя въпрос, ако имат малко мозък.

    Коментиран от #8

    21:00 13.09.2026

  • 2 Овчар

    51 3 Отговор
    Тази жена отвори очите на много хора и показа какъв звяр всъщност е Зеленски...!Клиповете набират такава сила и 2 няма как да бъдат контролирани..!

    21:01 13.09.2026

  • 3 Яшар

    54 3 Отговор
    Мафия с нацистки корени наречена Украйна !

    Коментиран от #10

    21:01 13.09.2026

  • 4 Пич

    43 3 Отговор
    Госпожа Мендел се е осъзнала, и не иска повече да еМинDил, работещ за диктатор!!!

    21:02 13.09.2026

  • 5 ужастЪ

    10 5 Отговор
    само евреи са яли гювеча в съветския съюз

    21:04 13.09.2026

  • 6 име

    34 3 Отговор
    Ножа опира до кокала и хунтата почва да се разпада. Уволнени министри, престрелки между членове, атака с дрон по офиса на шеф в хунтата, а днес и цивилизовани санкции към неудобни. Тази да се радва, че засега е жива.

    21:08 13.09.2026

  • 7 Менделеев

    31 3 Отговор
    Браво,моето момиче!

    21:09 13.09.2026

  • 8 Важното е руският тролей винаги

    3 26 Отговор

    До коментар #1 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    да е на линия 24/7. Другите 10 броя четящи русофили нямат голямо значение. :)

    21:12 13.09.2026

  • 9 Кантарджия

    3 1 Отговор
    Какво ще рече: "високоточно промишлено оборудване"? Везни и кантари? 🤣😂🤣

    21:13 13.09.2026

  • 10 Това не е толкова важно.

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    По-интересното е защо руския тролей не успява да поддържа дискусията. Изобщо не му се получават нещата. Категорично. :)

    21:15 13.09.2026

  • 11 банално

    2 6 Отговор
    Пораженското мислене не е само наша национална черта, оправдавана с прагматолюбие и с човеколюбие, и с миролюбие.

    21:16 13.09.2026

  • 12 Миндич

    11 1 Отговор
    в тази глутница не-чифутски имена няма

    21:16 13.09.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    15 2 Отговор
    Хм, тази фамилия- Мендел, малце на хазарско бие. Пак разиграват пиеската доброто ченге (добрата чифутка) срещу лошото (лошият чифутляк). Абе от къде и да го погледнеш-поредната еврейска уйдурма...

    21:17 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Щом михтиш и скимтиш

    6 17 Отговор
    Публично и безнаказано срещу Президента по време на военно положение, изобщо не прилича на Диктатура!
    Пробвай същото срещу.. Пиздоглазия Е Балник и Фюрер педофил и ще разбереш какво представлява Диктатор
    Хехехе

    Коментиран от #23, #24, #29, #34

    21:17 13.09.2026

  • 16 ?????

    12 0 Отговор
    Ха ха.
    Нека се хапят.

    21:17 13.09.2026

  • 17 Шорт

    12 1 Отговор
    Евреите като почнат да се карат всичко завършва с банкови фалити!..или обгазяване едни други!

    21:19 13.09.2026

  • 18 Да се оправят бре

    13 1 Отговор
    Нас кво ни интересува. „Всички си мислят, че Русия се нуждае от „буферна зона“. Нека Украйна стане този буфер “ Точка. Да стане Буферайна !

    21:20 13.09.2026

  • 19 Ами

    4 1 Отговор
    Казва неща които голяма част хора вече ги знаят.
    Дано сега и привържениците на окраина разберат че са истина.
    Въпреки че се съмнявам, защото фанатиците признават само своята истина.

    21:21 13.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всички млади дришлювци и кифли

    8 0 Отговор
    си мислят че държава могат да управляват. То за това са на това дередже и те и балтийските олигофрени

    21:22 13.09.2026

  • 22 Много грозна е тая

    10 0 Отговор
    бившата му говорителка Юлия. Новата коя ще е ? Андрей Гюров ли ?

    21:24 13.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Щом михтиш и скимтиш":

    Изгледай срещата на Зеленски с пратениците на Тръмп.
    Има я в каналите за видео споделяне.
    Дори и те останаха ошашавени от Зеленски и тия около него.

    21:27 13.09.2026

  • 25 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    То да видиш ,да не санкционира и нас и другите европейски лидери че не му даваме достатъчно

    21:28 13.09.2026

  • 26 Крокодила Гена

    11 1 Отговор
    Зельо на колене ще стоиш пред Путин!!!!!!!

    Коментиран от #27

    21:28 13.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ну пугоди

    1 1 Отговор
    Пуст всегда будет солнце. Пуст всегда будет небо. Пуст всегда буду Я!

    21:54 13.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И тая грозотия

    0 1 Отговор
    Украинцитя е трябвало всяка вечер да я гледат по телевизора. Представете си какъв ужас е било

    21:57 13.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тази

    0 2 Отговор
    Тази госпожа се превърна в руска пропагандистка. Може и да последва съд за държавна измяна щом слугува на русия.

    Коментиран от #33, #35

    22:01 13.09.2026

  • 33 м даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тази":

    а ти се превърна в усраинска подметка,мадамата има повече достойнство от теб ...

    22:11 13.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аве мишкар

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тази":

    Или си с Русия,или изчезваш от картата,няма 3ти вариант!

    22:14 13.09.2026

  • 36 Един е на света цар Путин навсегда

    2 0 Отговор
    Типичен офисен романс с типичен край

    22:16 13.09.2026

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