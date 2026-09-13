Сибига: ЕС да налага санкции след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети

Европейският съюз трябва да въвежда нови санкции срещу Русия след всеки масиран руски удар по Украйна, вместо да изчаква продължителни процедури за приемането на поредните големи санкционни пакети. За това призова украинският външен министър Андрий Сибига.

Той направи изявлението си на съвместен брифинг с полския си колега Радослав Сикорски в Киев. Според Сибига Украйна вече е предала на европейските си партньори информация за използването на западни компоненти при производството на руски ракети и безпилотни летателни апарати, пише Европейска правда.

„Не трябва да чакаме големи санкционни пакети“, заяви Сибига, като предложи след всеки масиран удар срещу Украйна да бъдат приемани съответни ограничения срещу Русия.

Украинският министър постави специален акцент върху т.нар. „антибалистичен пакет“. По думите му целта трябва да бъде Русия да бъде лишена от възможността да произвежда балистични ракети и дронове и да бъде ограничен достъпът ѝ до военни технологии.

Според Сибига Москва продължава да намира начини да заобикаля действащите санкции. Особен проблем представлява използването на компоненти, произведени в западни държави и в Европа, които впоследствие попадат в руската военна индустрия.

„Русия, за съжаление, се научи да заобикаля санкциите“, посочи украинският външен министър, като добави, че Киев е предоставил на европейските партньори конкретна информация за използваните компоненти.

Според украинската страна именно ограничаването на достъпа до технологии и промишлени компоненти може да има сериозен ефект върху способността на Русия да произвежда оръжия за войната.

Призивът на Сибига идва и на фона на нови затруднения при поддържането на единството на ЕС по отношение на санкционната политика. Посланиците на държавите членки не са успели да постигнат съгласие за продължаването на персоналните санкции срещу лица, свързани с руската агресия.

Разногласията са свързани с искания на две държави за промени в списъците с лица, които попадат под санкционния режим. Това показва, че дори поддържането на вече съществуващите ограничения може да се превърне в сложен политически процес.

Последното предложение на Киев фактически поставя въпроса за промяна на темпото на европейската санкционна политика. Вместо санкциите да се договарят в продължение на седмици и да се събират в отделни мащабни пакети, Украйна настоява реакцията да бъде по-бърза и пряко свързана с конкретните руски атаки.

За Киев подобен подход би имал и превантивен ефект. Ако Москва знае, че всеки масиран удар автоматично води до нови ограничения върху достъпа до технологии, компоненти и финансови ресурси, натискът върху руската военна индустрия би могъл да се увеличи.

Предложението на Сибига предстои да бъде обсъждано с европейските партньори, но то показва и нарастващото настояване на Украйна санкционната политика спрямо Русия да бъде не само по-мащабна, но и значително по-бърза.