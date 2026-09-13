Новини
Свят »
Украйна »
Сибига: ЕС да налага санкции след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети
  Тема: Украйна

Сибига: ЕС да налага санкции след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети

13 Септември, 2026 21:54, обновена 13 Септември, 2026 21:56 832 65

  • сибига-
  • украйна-
  • санкции-
  • удари-
  • пакети-
  • ес

Украинският външен министър призова европейските партньори да действат по-бързо и да ограничат достъпа на Москва до технологии за производство на ракети и дронове

Сибига: ЕС да налага санкции след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да въвежда нови санкции срещу Русия след всеки масиран руски удар по Украйна, вместо да изчаква продължителни процедури за приемането на поредните големи санкционни пакети. За това призова украинският външен министър Андрий Сибига.

Той направи изявлението си на съвместен брифинг с полския си колега Радослав Сикорски в Киев. Според Сибига Украйна вече е предала на европейските си партньори информация за използването на западни компоненти при производството на руски ракети и безпилотни летателни апарати, пише Европейска правда.

„Не трябва да чакаме големи санкционни пакети“, заяви Сибига, като предложи след всеки масиран удар срещу Украйна да бъдат приемани съответни ограничения срещу Русия.

Украинският министър постави специален акцент върху т.нар. „антибалистичен пакет“. По думите му целта трябва да бъде Русия да бъде лишена от възможността да произвежда балистични ракети и дронове и да бъде ограничен достъпът ѝ до военни технологии.

Според Сибига Москва продължава да намира начини да заобикаля действащите санкции. Особен проблем представлява използването на компоненти, произведени в западни държави и в Европа, които впоследствие попадат в руската военна индустрия.

„Русия, за съжаление, се научи да заобикаля санкциите“, посочи украинският външен министър, като добави, че Киев е предоставил на европейските партньори конкретна информация за използваните компоненти.

Според украинската страна именно ограничаването на достъпа до технологии и промишлени компоненти може да има сериозен ефект върху способността на Русия да произвежда оръжия за войната.

Призивът на Сибига идва и на фона на нови затруднения при поддържането на единството на ЕС по отношение на санкционната политика. Посланиците на държавите членки не са успели да постигнат съгласие за продължаването на персоналните санкции срещу лица, свързани с руската агресия.

Разногласията са свързани с искания на две държави за промени в списъците с лица, които попадат под санкционния режим. Това показва, че дори поддържането на вече съществуващите ограничения може да се превърне в сложен политически процес.

Последното предложение на Киев фактически поставя въпроса за промяна на темпото на европейската санкционна политика. Вместо санкциите да се договарят в продължение на седмици и да се събират в отделни мащабни пакети, Украйна настоява реакцията да бъде по-бърза и пряко свързана с конкретните руски атаки.

За Киев подобен подход би имал и превантивен ефект. Ако Москва знае, че всеки масиран удар автоматично води до нови ограничения върху достъпа до технологии, компоненти и финансови ресурси, натискът върху руската военна индустрия би могъл да се увеличи.

Предложението на Сибига предстои да бъде обсъждано с европейските партньори, но то показва и нарастващото настояване на Украйна санкционната политика спрямо Русия да бъде не само по-мащабна, но и значително по-бърза.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пари ли ви ?

    34 2 Отговор
    ше дууате да истине

    Коментиран от #8

    21:58 13.09.2026

  • 2 Ура

    39 2 Отговор
    Другари! Разбрахме най накрая кой командва ЕС - келемето Сибига!
    Урсула и Кая се оказАха тая и оная

    Коментиран от #54

    21:59 13.09.2026

  • 3 Галина Събева

    37 3 Отговор
    Сибига да хване пакета на Зеленски и да го изцеди до дъно .

    22:00 13.09.2026

  • 4 Крокодила Гена

    30 2 Отговор
    Зеления на колене пред Путин!

    Коментиран от #22

    22:00 13.09.2026

  • 5 Един е на света цар Путин навсегда

    23 2 Отговор
    С ибига без ибига :
    Руският сладолед се завръща в САЩ въпреки санкциите

    Вносът на руски сладолед в САЩ през юли се е увеличил с 42% на месечна база и 2,4 пъти на годишна база, достигайки 107 900 долара. Това е най-високото ниво от април 2022 г.

    След като паднаха до 74 000 долара, доставките останаха минимални в продължение на почти четири години.

    Самият факт, че руските продукти са се завърнали на американския пазар, показва, че руските продукти продължават да намират клиенти дори при въведените ограничения.

    Междувременно латвийските производители на сладолед търпят загуби, след като загубиха руския пазар.

    🤙😄

    22:01 13.09.2026

  • 6 Аре стига сте командвали бе

    27 0 Отговор
    фашисти.Бягай на фронта с бялото знаме.Ами ако Европа не иска какво ще направите а?

    Коментиран от #26

    22:01 13.09.2026

  • 7 Анонимен

    26 1 Отговор
    Парите за краина ще ги изплащаме всички европейци

    Коментиран от #52

    22:02 13.09.2026

  • 8 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "пари ли ви ?":

    И на мен ми пари .дай да го дуууамм.

    22:02 13.09.2026

  • 9 Кина

    32 0 Отговор
    Като налага санкции ЕС ги налага на себе си..! Кой нормален водач на нация ще се откаже от руския газ и петрол и ще взима по скъпия и по далечния..12..13.000км..? Затова алтернатива за Германия ще става все по силна а протестите от другата страна все по СКЪПИ..!

    Коментиран от #31

    22:02 13.09.2026

  • 10 Нямаше да ви бият

    33 1 Отговор
    ако не бяхте гнусни и нагли. Предупреждаваха ви!

    22:03 13.09.2026

  • 11 Ненормален урко фашист

    21 1 Отговор
    Да те няма

    Коментиран от #17, #61

    22:03 13.09.2026

  • 12 Айде бе

    29 1 Отговор
    А ако Русия, обаче , ви наложи санкции и утре ви врътне всички кранчета , то всички укродебили, еврофашисти , ционисти, терористи и паразити сте напълно обречени наистина за три дни.

    Руснаците истински се забавляват с вас. Подържат ви всички живи само защото искат да почуствате възмездието, което се изсипва върху вас с цялата му сила. Иначе лесно ще ви приключат за отрицателно време, но искат бавно и мъчително да страдате , както се полага на всички престъпници и отпадъци.

    22:04 13.09.2026

  • 13 Ние не сме малоумни

    21 1 Отговор
    да си налагаме сами санкции до безкрай.
    Определено е момент дори на малоумните нещо им светва в мозъка особено сегашната криза и недостиг на петрол и газ.
    Въпреки че те малоумните управляващи.......

    22:04 13.09.2026

  • 14 Един е на света цар Путин навсегда

    15 1 Отговор
    🇩🇪 Bild: Отказът от руски газ струва на Германия 50 милиарда евро

    Това са 600 евро на глава от населението. Реалните загуби са дори по-високи. Берлин заплати за „енергийния си суверенитет“ от джобовете на данъкоплатците. 💸

    Санкциите удариха собствената му икономика. Промишлеността поскъпва , а „цените“ - на гърба на гражданите.

    Коментиран от #36

    22:05 13.09.2026

  • 15 Мисля че цяла Европа и Русия

    22 1 Отговор
    Трябва да изтрият от картата Укрия и всичко може да стане точно за 10 дни.

    Коментиран от #37, #48

    22:06 13.09.2026

  • 16 Гориил

    22 0 Отговор
    Не преувеличавайте атаките на Киев. В действителност това е рекламна кампания и представяне на жизнени показатели (пулс, кръвно налягане, мускулна маса и ендокринна активност). В действителност това е съсипана и унищожена страна в смъртна кома. Умиращият режим на Бандера е подкрепян от европейски палачи, които безмилостно унищожават украинците в огньовете на гражданската война.

    22:06 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лука

    23 1 Отговор
    Така и не разбрахме зеленият наркоман кого е определил за знаменосец, който ще носи гордо бялото знаме начело на представителния отбор на бандеровците!?

    22:06 13.09.2026

  • 19 НЯКОИ ОТ ЕС

    16 0 Отговор
    НЯМАТ ТЪРПЕНИЕ РУСИЯ ДА СИ ИЗПРОБВА ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ АТОМНИ ИГРАЧКИ ВЪРХУ МАНЕРКИТЕ ИМ. И КТО ВИНОВАТ?

    22:06 13.09.2026

  • 20 Мда

    12 0 Отговор
    Бля, бля. За едни пари от нас става дума. А парите ни потъват в украинската каца без дъно.

    22:06 13.09.2026

  • 21 Един е на света цар Путин навсегда

    17 0 Отговор
    Над 30 000 санкции са наложени срещу Русия – два пъти повече, отколкото срещу всички останали страни взети заедно – Путин.



    Руската икономика нарасна с 10,3% между 2023 и 2025 г.;

    Страните от БРИКС са отговорни за половината от световния икономически растеж;

    Световната икономика се промени, като нови „двигатели на развитие“ замениха старите „лидери“;

    Русия укрепи националния си суверенитет и сега развива връзки с надеждни и предвидими партньори;

    През предходните три години темпът на икономически растеж на Русия надхвърли средния за света;

    Русия е готова да сътрудничи с целия свят, включително със Запада.


    🇷🇺🤙

    Коментиран от #32

    22:09 13.09.2026

  • 22 Антирашст 4454

    0 16 Отговор

    До коментар #4 от "Крокодила Гена":

    Ти застани пред пусин !

    Коментиран от #27, #42

    22:10 13.09.2026

  • 23 КАЛСИЧЕСКИ БАНДЕРКО

    18 0 Отговор
    С ГОЛЯМА ТИКВА АМА МАЛКО МОЗЪК. ТОЗИ ПОВЕЧЕ ОТ КОМБАЙНЕР НЕ БИВА ДА Е.

    22:10 13.09.2026

  • 24 В превод:

    15 0 Отговор
    ЕС да слага памперси след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети.

    22:10 13.09.2026

  • 25 оскъпяват дизела

    10 0 Отговор
    И повече да не атакуват руските рафинерии е разпоредил, заседналия в ормузкия проток началник.
    За разрушената украинска икономика да се примиряват.

    22:10 13.09.2026

  • 26 Антирашист 4455

    0 13 Отговор

    До коментар #6 от "Аре стига сте командвали бе":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #28

    22:13 13.09.2026

  • 27 ДилДо БеГинз

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашст 4454":

    Лука ,лапуркай Лука ,изсекни му сополите 👈.

    22:14 13.09.2026

  • 28 С тролене

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист 4455":

    лъжи и евтина пропаганда срещу Русия, показвате перфектно фашизма в Украйна и Европа!

    22:15 13.09.2026

  • 29 Крокодила Гена

    9 0 Отговор
    Тази наглост от стана на 404 и ЕС ще бъде много скъпо заплатена! Всичките тия ще се гърчат дълго време! И предателите от България също!

    22:15 13.09.2026

  • 30 Фактолог

    10 0 Отговор
    Природната газ в Европа в петък достигна рекордна цена от на 1000 долара за кубически метър.
    Путин вчера в интервю от сесията на Брукс , обръщайки се към европейски журналист каза - когато купувахте от нас руска тръбна газ по 150 долара за кубик ни обвинявахте, че сме ви продавали много скъпо, как се чувствате сега когато купувате неруска за по 1000 долара!?
    Журналистът помръкна!

    Толкоз по въпроса!

    22:15 13.09.2026

  • 31 Антирашист 4456

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "Кина":

    Ако не си разбрала цените на рашистите вървят с политически пратенции !

    22:16 13.09.2026

  • 32 Гориил

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    В същото време, никога в историята Европа не си е причинявала толкова колосални щети и загуби, възлизащи на стотици милиарди евро. Но освен преките загуби, вие безсмислено хабите милиарди за наблюдение и контрол на прилагането на антируските санкции, които никой по света не спазва и не прилага.

    Коментиран от #33

    22:17 13.09.2026

  • 33 Един е на света цар Путин навсегда

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гориил":

    Ееее ко да прайм " ние"

    Коментиран от #55

    22:18 13.09.2026

  • 34 Голям кеф. Направо са умряли от страх

    10 1 Отговор
    Влакът , чийто локомотив беше ударен от Русия днес, е превозвал бившия британски премиер Борис Джонсън, един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, съветници по националната сигурност от други страни от ЕС, членове на германския Бундестаг, дипломати и учени. Никой от тях не е пострадал.

    Коментиран от #47, #60

    22:19 13.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Антирашист 4457

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Подкрепяш вражеска държава ! Това в нормалните държави е предателство !

    Коментиран от #40, #44, #45

    22:20 13.09.2026

  • 37 евро интерес

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мисля че цяла Европа и Русия":

    Сега украинците устояват на руснаците в противоборство с подкрепа на европейците, но когато са били и биха били съюзници, не е трудно да се предположи срещу кого са били и ще се позиционират.

    22:20 13.09.2026

  • 38 Творческа криза в ес

    4 1 Отговор
    Няма идеи за санкции, освен саби накръз-уйвгъз

    22:20 13.09.2026

  • 39 Радев е виновен за всичко естествено

    4 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който наскоро обсъди резултатите от посещението на Виткоф и Кушнер с Путин , обвини Украйна за недостига на гориво. Той заяви, че Украйна трябва „да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия. Нека атакува други цели, но не и дизелово гориво, защото той причинява недостиг на дизелово гориво. Това не е причинено от Близкия изток. Това е причинено от случващото се между Русия и Украйна “ , заяви ръководителят на Белия дом по време на посещение на Откритото първенство по голф на Ирландия на 13 септември...

    22:20 13.09.2026

  • 40 Един е на света цар Путин навсегда

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Антирашист 4457":

    Подкрепям кот ми е кеф - демокрация ,баце

    22:21 13.09.2026

  • 41 Радев е виновен за всичко естествено

    9 0 Отговор
    Западните медии съобщиха, че цените на дизела в САЩ са скочили до нов рекорден връх на фона на „продължителни прекъсвания на електрозахранването в Близкия изток“ и намаляване на световните доставки „в руските рафинерии“ преди пиковото сезонно търсене.. Русия спря износа за САЩ ....хахахаха ...

    22:22 13.09.2026

  • 42 ТИ СИ ОБИКНОВЕН

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашст 4454":

    ОЛИГОФРЕН И АНТИЧОВЕК.

    22:23 13.09.2026

  • 43 сИБИГА

    7 0 Отговор
    вгъза

    22:24 13.09.2026

  • 44 Крокодила Гена

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Антирашист 4457":

    Искаш ли да те подкрепя ! ? Ама само веднъж че ще ти хареса и ще искаш още!

    22:24 13.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гориил

    8 1 Отговор
    Най-слабите и най-безправни страни от Източна Европа страдат от украинска шизофрения. Дали това е райската градина, за която България и българите толкова искрено мечтаеха?

    22:24 13.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хитлер

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мисля че цяла Европа и Русия":

    И аз така мислех . Днес една държава утре един народ ! Радвам се на последователи. Да ме последваш в последния ми ден !

    22:26 13.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Чики-Рики

    9 0 Отговор
    Нагли до ,, мозъка на костите си,,!!!А на вас кой ще налага санкции??!!Долнопробна раса!

    22:26 13.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И защо ,,ще"...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Та ние вече ги плащаме...!

    22:28 13.09.2026

  • 53 Българин

    2 0 Отговор
    Макар и паднал отпадъка си остава отпадък...

    22:29 13.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ко ли...?!

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Амчи шИ плащатИ,пакетите на Урсула,по нареждане на Сибига...!

    22:31 13.09.2026

  • 56 Урсула...!

    4 0 Отговор
    Я виж ти...?!
    Тоя май ми нарежда...?!

    22:32 13.09.2026

  • 57 УдоМача

    4 0 Отговор
    Тоо па!!! А не ще ли и леглото да му оправят след сън??? :D

    Коментиран от #62

    22:33 13.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Наглецо

    6 1 Отговор
    В кочината Покрайнина, всичко е построено от СССР. От тия паризити - нищо!

    22:34 13.09.2026

  • 60 Меките китки

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Голям кеф. Направо са умряли от страх":

    били приети в полска болница със психически разстройства и пристъпи на паника

    22:36 13.09.2026

  • 61 Антирашист 4454

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ненормален урко фашист":

    Фашизмът ев просея ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #65

    22:36 13.09.2026

  • 62 ФАКТ Е

    0 6 Отговор

    До коментар #57 от "УдоМача":

    12-ти август
    2000-та година.

    Руската атомна подводница „Курск“ претърпява авария.
    Путин погеба живи 117 военни моряци в адски мъки до последната глътка въздух.

    22:38 13.09.2026

  • 63 Като млад дипломат в Истамбул

    3 0 Отговор
    Сегашният украински външен министър Андрий Сибига бил известен като Сиси - момата. Не е бъзик пичове. Бил е много популярен в гей средите там ...

    22:40 13.09.2026

  • 64 Сибига

    0 0 Отговор
    За..ига. гащите да вдига и дамой

    22:41 13.09.2026

  • 65 Ти си типичен представител

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Антирашист 4454":

    на фашизма в Украйна и Европа с тролене и лъжи срещу Русия!

    22:43 13.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания