Сибига: ЕС да налага санкции след всеки масиран руски удар, а не да чака нови пакети

Европейският съюз трябва да въвежда нови санкции срещу Русия след всеки масиран руски удар по Украйна, вместо да изчаква продължителни процедури за приемането на поредните големи санкционни пакети. За това призова украинският външен министър Андрий Сибига.
Той направи изявлението си на съвместен брифинг с полския си колега Радослав Сикорски в Киев. Според Сибига Украйна вече е предала на европейските си партньори информация за използването на западни компоненти при производството на руски ракети и безпилотни летателни апарати, пише Европейска правда.
„Не трябва да чакаме големи санкционни пакети“, заяви Сибига, като предложи след всеки масиран удар срещу Украйна да бъдат приемани съответни ограничения срещу Русия.
Украинският министър постави специален акцент върху т.нар. „антибалистичен пакет“. По думите му целта трябва да бъде Русия да бъде лишена от възможността да произвежда балистични ракети и дронове и да бъде ограничен достъпът ѝ до военни технологии.
Според Сибига Москва продължава да намира начини да заобикаля действащите санкции. Особен проблем представлява използването на компоненти, произведени в западни държави и в Европа, които впоследствие попадат в руската военна индустрия.
„Русия, за съжаление, се научи да заобикаля санкциите“, посочи украинският външен министър, като добави, че Киев е предоставил на европейските партньори конкретна информация за използваните компоненти.
Според украинската страна именно ограничаването на достъпа до технологии и промишлени компоненти може да има сериозен ефект върху способността на Русия да произвежда оръжия за войната.
Призивът на Сибига идва и на фона на нови затруднения при поддържането на единството на ЕС по отношение на санкционната политика. Посланиците на държавите членки не са успели да постигнат съгласие за продължаването на персоналните санкции срещу лица, свързани с руската агресия.
Разногласията са свързани с искания на две държави за промени в списъците с лица, които попадат под санкционния режим. Това показва, че дори поддържането на вече съществуващите ограничения може да се превърне в сложен политически процес.
Последното предложение на Киев фактически поставя въпроса за промяна на темпото на европейската санкционна политика. Вместо санкциите да се договарят в продължение на седмици и да се събират в отделни мащабни пакети, Украйна настоява реакцията да бъде по-бърза и пряко свързана с конкретните руски атаки.
За Киев подобен подход би имал и превантивен ефект. Ако Москва знае, че всеки масиран удар автоматично води до нови ограничения върху достъпа до технологии, компоненти и финансови ресурси, натискът върху руската военна индустрия би могъл да се увеличи.
Предложението на Сибига предстои да бъде обсъждано с европейските партньори, но то показва и нарастващото настояване на Украйна санкционната политика спрямо Русия да бъде не само по-мащабна, но и значително по-бърза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пари ли ви ?
Коментиран от #8
21:58 13.09.2026
2 Ура
Урсула и Кая се оказАха тая и оная
Коментиран от #54
21:59 13.09.2026
3 Галина Събева
22:00 13.09.2026
4 Крокодила Гена
Коментиран от #22
22:00 13.09.2026
5 Един е на света цар Путин навсегда
Руският сладолед се завръща в САЩ въпреки санкциите
Вносът на руски сладолед в САЩ през юли се е увеличил с 42% на месечна база и 2,4 пъти на годишна база, достигайки 107 900 долара. Това е най-високото ниво от април 2022 г.
След като паднаха до 74 000 долара, доставките останаха минимални в продължение на почти четири години.
Самият факт, че руските продукти са се завърнали на американския пазар, показва, че руските продукти продължават да намират клиенти дори при въведените ограничения.
Междувременно латвийските производители на сладолед търпят загуби, след като загубиха руския пазар.
🤙😄
22:01 13.09.2026
6 Аре стига сте командвали бе
Коментиран от #26
22:01 13.09.2026
7 Анонимен
Коментиран от #52
22:02 13.09.2026
8 стоян георгиев
До коментар #1 от "пари ли ви ?":И на мен ми пари .дай да го дуууамм.
22:02 13.09.2026
9 Кина
Коментиран от #31
22:02 13.09.2026
10 Нямаше да ви бият
22:03 13.09.2026
11 Ненормален урко фашист
Коментиран от #17, #61
22:03 13.09.2026
12 Айде бе
Руснаците истински се забавляват с вас. Подържат ви всички живи само защото искат да почуствате възмездието, което се изсипва върху вас с цялата му сила. Иначе лесно ще ви приключат за отрицателно време, но искат бавно и мъчително да страдате , както се полага на всички престъпници и отпадъци.
22:04 13.09.2026
13 Ние не сме малоумни
Определено е момент дори на малоумните нещо им светва в мозъка особено сегашната криза и недостиг на петрол и газ.
Въпреки че те малоумните управляващи.......
22:04 13.09.2026
14 Един е на света цар Путин навсегда
Това са 600 евро на глава от населението. Реалните загуби са дори по-високи. Берлин заплати за „енергийния си суверенитет“ от джобовете на данъкоплатците. 💸
Санкциите удариха собствената му икономика. Промишлеността поскъпва , а „цените“ - на гърба на гражданите.
Коментиран от #36
22:05 13.09.2026
15 Мисля че цяла Европа и Русия
Коментиран от #37, #48
22:06 13.09.2026
16 Гориил
22:06 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лука
22:06 13.09.2026
19 НЯКОИ ОТ ЕС
22:06 13.09.2026
20 Мда
22:06 13.09.2026
21 Един е на света цар Путин навсегда
Руската икономика нарасна с 10,3% между 2023 и 2025 г.;
Страните от БРИКС са отговорни за половината от световния икономически растеж;
Световната икономика се промени, като нови „двигатели на развитие“ замениха старите „лидери“;
Русия укрепи националния си суверенитет и сега развива връзки с надеждни и предвидими партньори;
През предходните три години темпът на икономически растеж на Русия надхвърли средния за света;
Русия е готова да сътрудничи с целия свят, включително със Запада.
🇷🇺🤙
Коментиран от #32
22:09 13.09.2026
22 Антирашст 4454
До коментар #4 от "Крокодила Гена":Ти застани пред пусин !
Коментиран от #27, #42
22:10 13.09.2026
23 КАЛСИЧЕСКИ БАНДЕРКО
22:10 13.09.2026
24 В превод:
22:10 13.09.2026
25 оскъпяват дизела
За разрушената украинска икономика да се примиряват.
22:10 13.09.2026
26 Антирашист 4455
До коментар #6 от "Аре стига сте командвали бе":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #28
22:13 13.09.2026
27 ДилДо БеГинз
До коментар #22 от "Антирашст 4454":Лука ,лапуркай Лука ,изсекни му сополите 👈.
22:14 13.09.2026
28 С тролене
До коментар #26 от "Антирашист 4455":лъжи и евтина пропаганда срещу Русия, показвате перфектно фашизма в Украйна и Европа!
22:15 13.09.2026
29 Крокодила Гена
22:15 13.09.2026
30 Фактолог
Путин вчера в интервю от сесията на Брукс , обръщайки се към европейски журналист каза - когато купувахте от нас руска тръбна газ по 150 долара за кубик ни обвинявахте, че сме ви продавали много скъпо, как се чувствате сега когато купувате неруска за по 1000 долара!?
Журналистът помръкна!
Толкоз по въпроса!
22:15 13.09.2026
31 Антирашист 4456
До коментар #9 от "Кина":Ако не си разбрала цените на рашистите вървят с политически пратенции !
22:16 13.09.2026
32 Гориил
До коментар #21 от "Един е на света цар Путин навсегда":В същото време, никога в историята Европа не си е причинявала толкова колосални щети и загуби, възлизащи на стотици милиарди евро. Но освен преките загуби, вие безсмислено хабите милиарди за наблюдение и контрол на прилагането на антируските санкции, които никой по света не спазва и не прилага.
Коментиран от #33
22:17 13.09.2026
33 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #32 от "Гориил":Ееее ко да прайм " ние"
Коментиран от #55
22:18 13.09.2026
34 Голям кеф. Направо са умряли от страх
Коментиран от #47, #60
22:19 13.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Антирашист 4457
До коментар #14 от "Един е на света цар Путин навсегда":Подкрепяш вражеска държава ! Това в нормалните държави е предателство !
Коментиран от #40, #44, #45
22:20 13.09.2026
37 евро интерес
До коментар #15 от "Мисля че цяла Европа и Русия":Сега украинците устояват на руснаците в противоборство с подкрепа на европейците, но когато са били и биха били съюзници, не е трудно да се предположи срещу кого са били и ще се позиционират.
22:20 13.09.2026
38 Творческа криза в ес
22:20 13.09.2026
39 Радев е виновен за всичко естествено
22:20 13.09.2026
40 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #36 от "Антирашист 4457":Подкрепям кот ми е кеф - демокрация ,баце
22:21 13.09.2026
41 Радев е виновен за всичко естествено
22:22 13.09.2026
42 ТИ СИ ОБИКНОВЕН
До коментар #22 от "Антирашст 4454":ОЛИГОФРЕН И АНТИЧОВЕК.
22:23 13.09.2026
43 сИБИГА
22:24 13.09.2026
44 Крокодила Гена
До коментар #36 от "Антирашист 4457":Искаш ли да те подкрепя ! ? Ама само веднъж че ще ти хареса и ще искаш още!
22:24 13.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гориил
22:24 13.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хитлер
До коментар #15 от "Мисля че цяла Европа и Русия":И аз така мислех . Днес една държава утре един народ ! Радвам се на последователи. Да ме последваш в последния ми ден !
22:26 13.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Чики-Рики
22:26 13.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 И защо ,,ще"...?!
До коментар #7 от "Анонимен":Та ние вече ги плащаме...!
22:28 13.09.2026
53 Българин
22:29 13.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ко ли...?!
До коментар #33 от "Един е на света цар Путин навсегда":Амчи шИ плащатИ,пакетите на Урсула,по нареждане на Сибига...!
22:31 13.09.2026
56 Урсула...!
Тоя май ми нарежда...?!
22:32 13.09.2026
57 УдоМача
Коментиран от #62
22:33 13.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Наглецо
22:34 13.09.2026
60 Меките китки
До коментар #34 от "Голям кеф. Направо са умряли от страх":били приети в полска болница със психически разстройства и пристъпи на паника
22:36 13.09.2026
61 Антирашист 4454
До коментар #11 от "Ненормален урко фашист":Фашизмът ев просея ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #65
22:36 13.09.2026
62 ФАКТ Е
До коментар #57 от "УдоМача":12-ти август
2000-та година.
Руската атомна подводница „Курск“ претърпява авария.
Путин погеба живи 117 военни моряци в адски мъки до последната глътка въздух.
22:38 13.09.2026
63 Като млад дипломат в Истамбул
22:40 13.09.2026
64 Сибига
22:41 13.09.2026
65 Ти си типичен представител
До коментар #61 от "Антирашист 4454":на фашизма в Украйна и Европа с тролене и лъжи срещу Русия!
22:43 13.09.2026