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Москва обвини Киев за проваленото посещение на Гроси в Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Москва обвини Киев за проваленото посещение на Гроси в Запорожката АЕЦ

14 Септември, 2026 05:37, обновена 14 Септември, 2026 05:41 831 7

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Ръководството на централата твърди, че МААЕ е виждала неприкрити удари по обекта

Москва обвини Киев за проваленото посещение на Гроси в Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението около Запорожката атомна електроцентрала отново се изостри, след като ръководството на централата обвини Украйна, че е осуетила планираното посещение на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Директорът на ЗАЕЦ заяви, че МААЕ е виждала неприкрити атаки срещу централата и че ситуацията около обекта остава изключително чувствителна.

Руската страна твърди, че Киев е възпрепятствал посещението на Гроси и ротацията на експертите на МААЕ. Подобни обвинения отправи и ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов.

Според Лихачов посещението на Гроси и смяната на експертите на агенцията са били провалени заради позицията на украинските власти. По-късно посещението беше отложено за неопределено време.

Москва твърди, че украинската страна не желае представители на МААЕ да достигат до централата през територия, контролирана от Русия. Представителят на руското външно министерство Мария Захарова също заяви, че Киев препятства подобно пътуване.

Самата МААЕ призовава за прекратяване на атаките около Запорожката АЕЦ и подчертава необходимостта от гарантиране на ядрената безопасност. Генералният директор Рафаел Гроси определи атаките в района на централата като неприемливи и настоя за тяхното прекратяване.

Ситуацията около ЗАЕЦ остава особено рискова заради зависимостта на централата от стабилно външно електрозахранване и доставките на гориво за резервните генератори. През август станцията премина към резервно захранване след повреда на електропреносна линия.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и се намира под руски контрол от 2022 г. Въпросът за сигурността ѝ остава един от най-чувствителните елементи на войната между Русия и Украйна.

На този фон бъдещото посещение на Гроси и присъствието на експертите на МААЕ на място остават важни за международния контрол върху ядрената безопасност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    4 13 Отговор
    Типичната руска наглост

    Коментиран от #6

    05:54 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха

    4 8 Отговор
    Магучите се вйкат и молят на Гроси и Тръмп да им спасява кожата.

    Коментиран от #5

    06:06 14.09.2026

  • 5 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха":

    Явно затова бандерите искат преговори по сегашните граници на фронта,че перемогата отдавна върви на запад по предупрежденията на Бисмарк:))и има няма 10 процента от Донбас да спасят:)))

    06:24 14.09.2026

  • 6 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Нагли са Соломоновците като теб,дето и Ботев ги е подиграл в неговата"Борба"и наследниците им като Пасито ,които без червената армия можеше и да ги няма:)))Иначе бандерите много да не се правят на загрижени за подарените им руски територии,барабар с хората ,които подлагаха на геноцид и забрана на руския им майчин език,ще връщат докато не пратят бандерите при идола си фашист:))

    06:33 14.09.2026

  • 7 Рашките нямат право

    2 4 Отговор
    да канят гости в чужда АЕЦ.

    06:50 14.09.2026

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