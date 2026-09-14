Москва обвини Киев за проваленото посещение на Гроси в Запорожката АЕЦ

Напрежението около Запорожката атомна електроцентрала отново се изостри, след като ръководството на централата обвини Украйна, че е осуетила планираното посещение на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Директорът на ЗАЕЦ заяви, че МААЕ е виждала неприкрити атаки срещу централата и че ситуацията около обекта остава изключително чувствителна.

Руската страна твърди, че Киев е възпрепятствал посещението на Гроси и ротацията на експертите на МААЕ. Подобни обвинения отправи и ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов.

Според Лихачов посещението на Гроси и смяната на експертите на агенцията са били провалени заради позицията на украинските власти. По-късно посещението беше отложено за неопределено време.

Москва твърди, че украинската страна не желае представители на МААЕ да достигат до централата през територия, контролирана от Русия. Представителят на руското външно министерство Мария Захарова също заяви, че Киев препятства подобно пътуване.

Самата МААЕ призовава за прекратяване на атаките около Запорожката АЕЦ и подчертава необходимостта от гарантиране на ядрената безопасност. Генералният директор Рафаел Гроси определи атаките в района на централата като неприемливи и настоя за тяхното прекратяване.

Ситуацията около ЗАЕЦ остава особено рискова заради зависимостта на централата от стабилно външно електрозахранване и доставките на гориво за резервните генератори. През август станцията премина към резервно захранване след повреда на електропреносна линия.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и се намира под руски контрол от 2022 г. Въпросът за сигурността ѝ остава един от най-чувствителните елементи на войната между Русия и Украйна.

На този фон бъдещото посещение на Гроси и присъствието на експертите на МААЕ на място остават важни за международния контрол върху ядрената безопасност.