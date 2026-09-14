Ракети „Фламинго“ взривиха химически завод във Волгоград

Новите украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“ са нанесли тежки поражения по химическото предприятие „Волгоградпромпроект“ в руския град Волгоград, предава агенция УНИАН.

Според данни на украинския производител на оръжие Fire Point и сателитни снимки, разпространени от мониторингови канали, при атаката е изпепелена производствена сграда с площ от 380 квадратни метра

Унищоженият цех е произвеждал важни катализатори на горенето, необходими за руската авиационна и корабостроителна промишленост. Предприятието се намира под строги санкции от страна на САЩ заради директната му работа за военно-промишления комплекс на Кремъл.

Руските местни власти първоначално обявиха, че пожарът е причинен единствено от „падащи отломки“ след задействане на ПВО.