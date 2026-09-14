Ракети „Фламинго“ взривиха химически завод във Волгоград

Новите украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“ са нанесли тежки поражения по химическото предприятие „Волгоградпромпроект“ в руския град Волгоград, предава агенция УНИАН.
Според данни на украинския производител на оръжие Fire Point и сателитни снимки, разпространени от мониторингови канали, при атаката е изпепелена производствена сграда с площ от 380 квадратни метра
Унищоженият цех е произвеждал важни катализатори на горенето, необходими за руската авиационна и корабостроителна промишленост. Предприятието се намира под строги санкции от страна на САЩ заради директната му работа за военно-промишления комплекс на Кремъл.
Руските местни власти първоначално обявиха, че пожарът е причинен единствено от „падащи отломки“ след задействане на ПВО.
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12 Путулер
До коментар #2 от "9ти септември":Не можем, слаби сме. Децата ни са там.
Коментиран от #23
06:38 14.09.2026
13 орнитолог
06:42 14.09.2026
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15 БУНКЕРА!
06:43 14.09.2026
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17 Свит на кълбо
06:45 14.09.2026
18 Софиянец
06:46 14.09.2026
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20 20х20 м=400 кв метра
До коментар #14 от "Вимето на народа":Туй завод да не е някакъв сервиз за смяна на масла?
Коментиран от #25
06:47 14.09.2026
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24 Перо
06:53 14.09.2026
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28 хихи
Коментиран от #43
06:58 14.09.2026
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35 Тези унищожават само части от заводи,
07:15 14.09.2026
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37 Добре са го взривили.Много добре.
07:20 14.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Оня
07:24 14.09.2026
40 Дон Корлеоне
07:27 14.09.2026
41 ГОЛЕМИ ПРОСТОТИИ ПИШЕТЕ
07:28 14.09.2026
42 Европеец
До коментар #2 от "9ти септември":Не знам, интригуващо заглавие, почнах да чета И стигнах до УНИАН и разбираемо не продължих.... Може би ще потърся по-достоверни източници....
Коментиран от #44
07:29 14.09.2026
43 Сашо
До коментар #28 от "хихи":Много интересно! От 5 години руснаците напредват по целия фронт, а украйнците бягат. При това положение, при което едните настъпват постоянно, а другите бягат, настъпващите още на 2 година трябваше да са вече в Лисабон. А не за 5 години да са още до Покровск!
Коментиран от #52
07:31 14.09.2026
44 Ахъм
До коментар #42 от "Европеец":Провери тогава руските източници и се върни да кажеш. Знаем, че си рисианец, а не европеец.
07:33 14.09.2026
45 КАКВО НАИСТИНА СТАВА В ОКРАИНА
07:34 14.09.2026
46 Ами той Ратклиф
07:36 14.09.2026
47 Матрьошка
07:39 14.09.2026
48 Погром
07:40 14.09.2026
49 няма край
07:41 14.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Малая Токмачка
До коментар #43 от "Сашо":Сомо да асвабадим село Веселое за пети път и сме в Лисабон.
07:42 14.09.2026
53 Удри русораста с лопатЕто
07:43 14.09.2026
54 Някой
Героизиране на фашизма.
07:44 14.09.2026
55 Линдзи Греъм
Сега съм на посещение в завода за дронове в Кииф.
07:45 14.09.2026
56 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #59
07:45 14.09.2026
57 Уникално, извънредно, ексклузивно
07:49 14.09.2026
58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:50 14.09.2026
59 Юропейка
До коментар #56 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Повечето са доста по-умни от тебе.
07:50 14.09.2026