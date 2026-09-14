Новини
Свят »
Украйна »
Ракети „Фламинго“ взривиха химически завод във Волгоград
  Тема: Украйна

Ракети „Фламинго“ взривиха химически завод във Волгоград

14 Септември, 2026 06:17, обновена 14 Септември, 2026 06:20 2 701 59

  • украйна-
  • ракети фламинго-
  • презприятие-
  • волгоград-
  • русия-
  • атака

Напълно е унищожен един от главните цехове на ключово предприятие за руския ВПК

Ракети „Фламинго“ взривиха химически завод във Волгоград - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“ са нанесли тежки поражения по химическото предприятие „Волгоградпромпроект“ в руския град Волгоград, предава агенция УНИАН.

Според данни на украинския производител на оръжие Fire Point и сателитни снимки, разпространени от мониторингови канали, при атаката е изпепелена производствена сграда с площ от 380 квадратни метра

Унищоженият цех е произвеждал важни катализатори на горенето, необходими за руската авиационна и корабостроителна промишленост. Предприятието се намира под строги санкции от страна на САЩ заради директната му работа за военно-промишления комплекс на Кремъл.

Руските местни власти първоначално обявиха, че пожарът е причинен единствено от „падащи отломки“ след задействане на ПВО.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путулер

    21 22 Отговор

    До коментар #2 от "9ти септември":

    Не можем, слаби сме. Децата ни са там.

    Коментиран от #23

    06:38 14.09.2026

  • 13 орнитолог

    21 23 Отговор
    очаква се голямо прелитане на фламинго и други птици

    06:42 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БУНКЕРА!

    20 27 Отговор
    Да целят бункера на ботокса!

    06:43 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Свит на кълбо

    21 26 Отговор
    Пурулер трепери у бункера

    06:45 14.09.2026

  • 18 Софиянец

    8 15 Отговор
    хей хей юпиай юпией !

    06:46 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 20х20 м=400 кв метра

    34 9 Отговор

    До коментар #14 от "Вимето на народа":

    Туй завод да не е някакъв сервиз за смяна на масла?

    Коментиран от #25

    06:47 14.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Перо

    17 24 Отговор
    За 4 г. Хитлер, поддържан от цяла Европа стигна до Москва, а Сталин до Берлин! Сега новите руски за същия срок не можаха да стигнат до Днепър, при много по-слаб противник. Пълно разложение и упадък на нацията и армията, през време на демокрацията!

    06:53 14.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    29 10 Отговор
    а в същото време ВСУ (въпреки недостатъчната подкрепа от Руската армия) настъпва към Киев...

    Коментиран от #43

    06:58 14.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тези унищожават само части от заводи,

    24 9 Отговор
    а Русия им срива целите заводи!? Наскоро им унищожи и навигацията, сега са слепи като къртица.

    07:15 14.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Добре са го взривили.Много добре.

    7 16 Отговор
    Добре се е получило.Добре,Добре.Чакаме и вести за следващият оркски генерал запял в хора на бай Кобзон.

    07:20 14.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Оня

    6 9 Отговор
    Това да се чува!Спорна ще е седмицата.

    07:24 14.09.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:27 14.09.2026

  • 41 ГОЛЕМИ ПРОСТОТИИ ПИШЕТЕ

    14 3 Отговор
    С ракета унищожили цехче 20х20 метра?! Нямате представа за какво става въпрос.

    07:28 14.09.2026

  • 42 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "9ти септември":

    Не знам, интригуващо заглавие, почнах да чета И стигнах до УНИАН и разбираемо не продължих.... Може би ще потърся по-достоверни източници....

    Коментиран от #44

    07:29 14.09.2026

  • 43 Сашо

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    Много интересно! От 5 години руснаците напредват по целия фронт, а украйнците бягат. При това положение, при което едните настъпват постоянно, а другите бягат, настъпващите още на 2 година трябваше да са вече в Лисабон. А не за 5 години да са още до Покровск!

    Коментиран от #52

    07:31 14.09.2026

  • 44 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    Провери тогава руските източници и се върни да кажеш. Знаем, че си рисианец, а не европеец.

    07:33 14.09.2026

  • 45 КАКВО НАИСТИНА СТАВА В ОКРАИНА

    4 3 Отговор
    Ще разберем вдругиден.

    07:34 14.09.2026

  • 46 Ами той Ратклиф

    1 2 Отговор
    се опита да обясни на джуджето, че получава изкривена информация от фронта, но Путин нали е свикнал цял живот да лъже и да сее лъжи, за да разбие Европа, но явно не е чел какво пише в Библията - "Каквото сееш, това ще й да пожънеш."

    07:36 14.09.2026

  • 47 Матрьошка

    2 0 Отговор
    20x20 на 6 етажа . 2400 РЗП... доста оркии бачкат за Пудела

    07:39 14.09.2026

  • 48 Погром

    2 2 Отговор
    20та армшя на РФ е разбита край Лиман. Руснаците панически бягат хрез река Жеребец.

    07:40 14.09.2026

  • 49 няма край

    1 2 Отговор
    Няма край безаналоговата руска мъка. Няма край.

    07:41 14.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Малая Токмачка

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сашо":

    Сомо да асвабадим село Веселое за пети път и сме в Лисабон.

    07:42 14.09.2026

  • 53 Удри русораста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    РЕЗКО!Да му хвръкне тиквето!

    07:43 14.09.2026

  • 54 Някой

    0 2 Отговор
    В заглавието едно, с надолу - друго.
    Героизиране на фашизма.

    07:44 14.09.2026

  • 55 Линдзи Греъм

    2 1 Отговор
    Потвърждавам, че новината е достоверна.
    Сега съм на посещение в завода за дронове в Кииф.

    07:45 14.09.2026

  • 56 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 0 Отговор
    Въпросът е кога ще падне кримския мост!

    Коментиран от #59

    07:45 14.09.2026

  • 57 Уникално, извънредно, ексклузивно

    1 0 Отговор
    Да цитираш агенция УНИТАЗ като достоверен източник на информация е признак на тежко психично разстройство.

    07:49 14.09.2026

  • 58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    07:50 14.09.2026

  • 59 Юропейка

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Повечето са доста по-умни от тебе.

    07:50 14.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания