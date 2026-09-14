Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на полския външен министър Радослав Сикорски относно необходимостта от историческа победа над Русия, определяйки думите му като проява на „русофобия на главния мозък“, пише РИА Новости.
Според руската страна подобна реторика показва пълна загуба на политически реализъм във Варшава и желание за целенасочено ескалиране на напрежението в Източна Европа.
Паралелно с това в официална позиция на Министерството на външните работи на Руската федерация бе подчертано, че водещите европейски столици правят всичко възможно, за да съхранят сегашното управление в Киев, което Кремъл упорито определя като „неонацистки режим“.
В същия контекст говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че последните ходове на Украйна и засилените оръжейни доставки от Запада представляват „нов опасен ход към ескалация“, който въвлича Европа все по-дълбоко в директен конфликт с Москва.
Брутален побой в Чехия заради "грешна" шапка
В Чехия се стигна до тежък криминален инцидент, след като местни граждани нападнаха и пребиха полски турист, мислейки го за украинец поради факта, че носел панамка с цветовете на украинското знаме . Случаят веднага предизвика сериозно напрежение между Прага и Варшава, като чешката полиция вече е задържала извършителите и разследва престъпление от омраза, породено от ксенофобски подбуди.
Лондон обяви „смъртта на компромиса Анкоридж"
На този фон британски политически анализатори обявиха официално „смъртта на анкориджския компромис“ по отношение на Украйна, подчертавайки, че дипломатическите рамки за прекратяване на огъня вече са напълно неприложими в сегашната геополитическа реалност, пише The Guardian.
Междувременно в Германия избухна вътрешнополитически скандал, след като анализатори определиха евентуалния политически крах на лидера на ХДС Фридрих Мерц като „дузпа без вратар“ за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ), която е готова да извлече максимални дивиденти при нови предсрочни избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 оситата
До коментар #4 от "DDR победа":вечни луzaри
06:39 14.09.2026
7 Усещат
06:39 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Азззь
До коментар #5 от "Ба бааааа":Ще го превариш.
06:40 14.09.2026
10 смърт на комунизма
До коментар #5 от "Ба бааааа":свобода за народа!
06:40 14.09.2026
11 Явор Мдачков
Коментиран от #19
06:42 14.09.2026
12 Доктор Ох
Коментиран от #34
06:43 14.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 По-добре да не се буди
До коментар #4 от "DDR победа":Да си умира бавно и мъчително.
То вече няма и как, с всичките тия бежанци и секви други инженери.
06:43 14.09.2026
15 Соломон
До коментар #1 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Единствената държава воювала от началото до края с фашизма е Англия.СССР респективно Русия им бяха дружки.А от 37г до 41г гестапо е ходило на обучение в СССР за това как се правят концлагери
Коментиран от #31
06:45 14.09.2026
16 Име
06:47 14.09.2026
17 Хи хи
До коментар #13 от "Елементарно е окупатори":Кой тоз цял свят ???? Русия е в БРИКС, който е половината свят !!! Отделно има други държави, които не са в БРИКС, и са с Русия !!
Коментиран от #39
06:47 14.09.2026
18 Маша и Медведь
06:49 14.09.2026
19 Чвор Пачков
До коментар #11 от "Явор Мдачков":Още не, но НАТО вече загуби.
06:50 14.09.2026
20 Пияници
06:51 14.09.2026
21 Кака
До коментар #2 от "умирис@н@т@":Укробандера,стига да си криел от война на българска издръжка.Отивай на фронта.
06:55 14.09.2026
22 Тити
07:03 14.09.2026
23 диф дядо
07:14 14.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оня
Коментиран от #38
07:17 14.09.2026
26 Йосиф Весериьнович
07:21 14.09.2026
27 Вишис
Коментиран от #30
07:21 14.09.2026
28 Вишис
07:23 14.09.2026
29 Пълно блокиране на руския ВПК
07:24 14.09.2026
30 Ами
До коментар #27 от "Вишис":Йотовица да ѝ прати малко материал.От белият.
07:26 14.09.2026
31 Символът на империята
До коментар #15 от "Соломон":Паси, корена на фашизма е Великобритания с лагерите за труд в Индийските колонии още в IXXв. Колониалният слон е техния символ и кралството се гордее с него.
Коментиран от #40
07:27 14.09.2026
32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Смешните пАляци да не забравят тези думи на Путин...
Коментиран от #37
07:30 14.09.2026
33 Герги
07:33 14.09.2026
34 Европеец
До коментар #12 от "Доктор Ох":Така е..... Що се касае за русофобията, мога да кажа, че тая русофобия ще изяде главата на Европейския тоталитарен и колониален съюз..
07:34 14.09.2026
35 Блондинка
07:34 14.09.2026
36 Маша
07:35 14.09.2026
37 гост
До коментар #32 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Промитий...никой не иска да унищожава Русия,иска се да се измете от Украйна и да започне преговори,за да не умират повече млади хора...Някой да е влезнал в Русия...да има пехота,и да краде територии...
Коментиран от #44
07:36 14.09.2026
38 Тжя
До коментар #25 от "Оня":АзГ може ли да спретне нова обсада на Ленинград?
07:37 14.09.2026
39 Ха хо
До коментар #17 от "Хи хи":Русия е и в Г-20 и в МОК и квоооооо?
Коментиран от #43
07:38 14.09.2026
40 Брежнев
До коментар #31 от "Символът на империята":Времето е било такова,да имаш,акъл....ресурси...и кураж да откриваш нови земи...Докато Русия чака наготово,по лесно е да заграби готова земя,нали така.
Коментиран от #42
07:38 14.09.2026
41 У0400 Ямбол е градът
07:39 14.09.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #40 от "Брежнев":Тъпак 119%
07:43 14.09.2026
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #39 от "Ха хо":България като е в Нато и ЕС и е въшкарска държава и Кво?
07:46 14.09.2026
44 Да те питам
До коментар #37 от "гост":Сигурен ли си?
А кой изрече думите "Не е справедливо толкова много територия в само една държава"?
07:46 14.09.2026