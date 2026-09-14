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Москва скочи на ЕС: Русофобия на главния мозък

Москва скочи на ЕС: Русофобия на главния мозък

14 Септември, 2026 06:26, обновена 14 Септември, 2026 06:34 1 484 44

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  • русия

Захарова нападна Полша, а МВнР на Русия обвини Европа в подкрепа на неонацизма

Москва скочи на ЕС: Русофобия на главния мозък - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на полския външен министър Радослав Сикорски относно необходимостта от историческа победа над Русия, определяйки думите му като проява на „русофобия на главния мозък“, пише РИА Новости.

Според руската страна подобна реторика показва пълна загуба на политически реализъм във Варшава и желание за целенасочено ескалиране на напрежението в Източна Европа.

Паралелно с това в официална позиция на Министерството на външните работи на Руската федерация бе подчертано, че водещите европейски столици правят всичко възможно, за да съхранят сегашното управление в Киев, което Кремъл упорито определя като „неонацистки режим“.

В същия контекст говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че последните ходове на Украйна и засилените оръжейни доставки от Запада представляват „нов опасен ход към ескалация“, който въвлича Европа все по-дълбоко в директен конфликт с Москва.

Брутален побой в Чехия заради "грешна" шапка

В Чехия се стигна до тежък криминален инцидент, след като местни граждани нападнаха и пребиха полски турист, мислейки го за украинец поради факта, че носел панамка с цветовете на украинското знаме . Случаят веднага предизвика сериозно напрежение между Прага и Варшава, като чешката полиция вече е задържала извършителите и разследва престъпление от омраза, породено от ксенофобски подбуди.

Лондон обяви „смъртта на компромиса Анкоридж"

На този фон британски политически анализатори обявиха официално „смъртта на анкориджския компромис“ по отношение на Украйна, подчертавайки, че дипломатическите рамки за прекратяване на огъня вече са напълно неприложими в сегашната геополитическа реалност, пише The Guardian.

Междувременно в Германия избухна вътрешнополитически скандал, след като анализатори определиха евентуалния политически крах на лидера на ХДС Фридрих Мерц като „дузпа без вратар“ за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ), която е готова да извлече максимални дивиденти при нови предсрочни избори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 оситата

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "DDR победа":

    вечни луzaри

    06:39 14.09.2026

  • 7 Усещат

    22 27 Отговор
    Усещат краят си кремълските отпадъци.

    06:39 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Азззь

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ба бааааа":

    Ще го превариш.

    06:40 14.09.2026

  • 10 смърт на комунизма

    9 21 Отговор

    До коментар #5 от "Ба бааааа":

    свобода за народа!

    06:40 14.09.2026

  • 11 Явор Мдачков

    9 20 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #19

    06:42 14.09.2026

  • 12 Доктор Ох

    13 1 Отговор
    Фобиите, по принцип, са си болест.

    Коментиран от #34

    06:43 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 По-добре да не се буди

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "DDR победа":

    Да си умира бавно и мъчително.
    То вече няма и как, с всичките тия бежанци и секви други инженери.

    06:43 14.09.2026

  • 15 Соломон

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Единствената държава воювала от началото до края с фашизма е Англия.СССР респективно Русия им бяха дружки.А от 37г до 41г гестапо е ходило на обучение в СССР за това как се правят концлагери

    Коментиран от #31

    06:45 14.09.2026

  • 16 Име

    7 3 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    06:47 14.09.2026

  • 17 Хи хи

    21 6 Отговор

    До коментар #13 от "Елементарно е окупатори":

    Кой тоз цял свят ???? Русия е в БРИКС, който е половината свят !!! Отделно има други държави, които не са в БРИКС, и са с Русия !!

    Коментиран от #39

    06:47 14.09.2026

  • 18 Маша и Медведь

    12 9 Отговор
    Ако националистите в Германия вземат властта, е напълно възможно следващите договорки да бъдат относно територията на Полша, след като Украйна приключи. А скиорски ще го засилят по стръмната писта.

    06:49 14.09.2026

  • 19 Чвор Пачков

    15 8 Отговор

    До коментар #11 от "Явор Мдачков":

    Още не, но НАТО вече загуби.

    06:50 14.09.2026

  • 20 Пияници

    11 6 Отговор
    Номер едно в света се имат за голяма работа , а това министърче , като му видиш физиономията , и разбираш че е от децата с особени потребности .

    06:51 14.09.2026

  • 21 Кака

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "умирис@н@т@":

    Укробандера,стига да си криел от война на българска издръжка.Отивай на фронта.

    06:55 14.09.2026

  • 22 Тити

    4 8 Отговор
    Както се ка,ва Захарова внимавай какво си пожелаваш.

    07:03 14.09.2026

  • 23 диф дядо

    7 11 Отговор
    Тоя (Захарова) пиян ли е! Ква е тая русофобия на мозъка! А неговото човеконенавистничество в гзът ли е?

    07:14 14.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оня

    4 2 Отговор
    Много интересно ще стане ! Дали АзГ няма да спретнат едно договорче за подялба на една държавица дето веднъж вече си я делиха? Ама тоя път може и да е за постоянно!

    Коментиран от #38

    07:17 14.09.2026

  • 26 Йосиф Весериьнович

    5 1 Отговор
    Има едно нещо дето не им дава да спят на розовите понита, и още повече на американците! Русия и Германия заедно! А те май на там вървят нещата!

    07:21 14.09.2026

  • 27 Вишис

    2 6 Отговор
    В тая перманентно намръщена физиономия не виждам много любoв към хората въобще!

    Коментиран от #30

    07:21 14.09.2026

  • 28 Вишис

    4 7 Отговор
    Мичето от мъка ли пие или от сабахлян?

    07:23 14.09.2026

  • 29 Пълно блокиране на руския ВПК

    3 9 Отговор
    С далеко обхватни удари и западна подкрепа Русия трябва да бъде лишена ит възможности за агресивни военни операции км съседни държави. Това ще приземи режима и ще доведе до имплозия. След това бавно и постепенно ще асоциираме народа й към Европа.

    07:24 14.09.2026

  • 30 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Вишис":

    Йотовица да ѝ прати малко материал.От белият.

    07:26 14.09.2026

  • 31 Символът на империята

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Паси, корена на фашизма е Великобритания с лагерите за труд в Индийските колонии още в IXXв. Колониалният слон е техния символ и кралството се гордее с него.

    Коментиран от #40

    07:27 14.09.2026

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    "А защо ни е такъв свят, ако в него няма да я има Русия?" -
    Смешните пАляци да не забравят тези думи на Путин...

    Коментиран от #37

    07:30 14.09.2026

  • 33 Герги

    1 3 Отговор
    Русия иска ли мир тьотя...не иска,,,иска капитулация на Украйна...тогава кой е нацист,този който иска да продължава да убива....къде са тези фашисти...търсете ги в Кремъл.

    07:33 14.09.2026

  • 34 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Доктор Ох":

    Така е..... Що се касае за русофобията, мога да кажа, че тая русофобия ще изяде главата на Европейския тоталитарен и колониален съюз..

    07:34 14.09.2026

  • 35 Блондинка

    1 3 Отговор
    Сега разбирате ли, коя е оригиналната блондинка от вицовете?

    07:34 14.09.2026

  • 36 Маша

    1 4 Отговор
    Тая Баба Яга се е родила без главен мозък.

    07:35 14.09.2026

  • 37 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Промитий...никой не иска да унищожава Русия,иска се да се измете от Украйна и да започне преговори,за да не умират повече млади хора...Някой да е влезнал в Русия...да има пехота,и да краде територии...

    Коментиран от #44

    07:36 14.09.2026

  • 38 Тжя

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    АзГ може ли да спретне нова обсада на Ленинград?

    07:37 14.09.2026

  • 39 Ха хо

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Русия е и в Г-20 и в МОК и квоооооо?

    Коментиран от #43

    07:38 14.09.2026

  • 40 Брежнев

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Символът на империята":

    Времето е било такова,да имаш,акъл....ресурси...и кураж да откриваш нови земи...Докато Русия чака наготово,по лесно е да заграби готова земя,нали така.

    Коментиран от #42

    07:38 14.09.2026

  • 41 У0400 Ямбол е градът

    0 0 Отговор
    И да скача ми е все тая. Не искаме нищо от тях.

    07:39 14.09.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Брежнев":

    Тъпак 119%

    07:43 14.09.2026

  • 43 Ъхъ ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха хо":

    България като е в Нато и ЕС и е въшкарска държава и Кво?

    07:46 14.09.2026

  • 44 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Сигурен ли си?
    А кой изрече думите "Не е справедливо толкова много територия в само една държава"?

    07:46 14.09.2026

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