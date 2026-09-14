Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изявленията на полския външен министър Радослав Сикорски относно необходимостта от историческа победа над Русия, определяйки думите му като проява на „русофобия на главния мозък“, пише РИА Новости.

Според руската страна подобна реторика показва пълна загуба на политически реализъм във Варшава и желание за целенасочено ескалиране на напрежението в Източна Европа.

Паралелно с това в официална позиция на Министерството на външните работи на Руската федерация бе подчертано, че водещите европейски столици правят всичко възможно, за да съхранят сегашното управление в Киев, което Кремъл упорито определя като „неонацистки режим“.

В същия контекст говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че последните ходове на Украйна и засилените оръжейни доставки от Запада представляват „нов опасен ход към ескалация“, който въвлича Европа все по-дълбоко в директен конфликт с Москва.

Брутален побой в Чехия заради "грешна" шапка

В Чехия се стигна до тежък криминален инцидент, след като местни граждани нападнаха и пребиха полски турист, мислейки го за украинец поради факта, че носел панамка с цветовете на украинското знаме . Случаят веднага предизвика сериозно напрежение между Прага и Варшава, като чешката полиция вече е задържала извършителите и разследва престъпление от омраза, породено от ксенофобски подбуди.

Лондон обяви „смъртта на компромиса Анкоридж"

На този фон британски политически анализатори обявиха официално „смъртта на анкориджския компромис“ по отношение на Украйна, подчертавайки, че дипломатическите рамки за прекратяване на огъня вече са напълно неприложими в сегашната геополитическа реалност, пише The Guardian.

Междувременно в Германия избухна вътрешнополитически скандал, след като анализатори определиха евентуалния политически крах на лидера на ХДС Фридрих Мерц като „дузпа без вратар“ за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ), която е готова да извлече максимални дивиденти при нови предсрочни избори.