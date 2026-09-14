Суша в ЕС остави Стария континент без реколта

Безпрецедентните климатични аномалии и продължителната суша нанесоха катастрофален удар върху селското стопанство в Европейския съюз, оставяйки фермерите без огромна част от планираната реколта, съобщава Bloomberg.

Производителите от Франция, Италия и Испания алармират за драстичен спад в добива на грозде за вино, мляко за традиционни сирена и основни зеленчуци, което неминуемо ще доведе до рязко поскъпване на хранителните стоки по веригата в цяла Европа през следващите месеци.

Докато Европа се бори с икономическите последици от климата, в Близкия изток ситуацията е критична поради социално напрежение.

В Южна Сирия избухнаха масови протести срещу тежките жизнени условия и липсата на държавно управление, при които демонстранти блокираха основните пътни артерии и подпалиха десетки автомобилни гуми в знак на бунт, предава Al Jazeera.

Местните общности настояват за икономически реформи и спиране на корупцията, прераствайки в открити сблъсъци със силите за сигурност, информира Reuters.