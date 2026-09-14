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Суша в ЕС остави Стария континент без реколта

Суша в ЕС остави Стария континент без реколта

14 Септември, 2026 06:35, обновена 14 Септември, 2026 06:38 1 036 8

  • европейски съюз-
  • суша-
  • реколта-
  • сирия

Жегата съсипа виното и сиренето, докато в Сирия избухнаха масови безредици

Суша в ЕС остави Стария континент без реколта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Безпрецедентните климатични аномалии и продължителната суша нанесоха катастрофален удар върху селското стопанство в Европейския съюз, оставяйки фермерите без огромна част от планираната реколта, съобщава Bloomberg.

Производителите от Франция, Италия и Испания алармират за драстичен спад в добива на грозде за вино, мляко за традиционни сирена и основни зеленчуци, което неминуемо ще доведе до рязко поскъпване на хранителните стоки по веригата в цяла Европа през следващите месеци.

Докато Европа се бори с икономическите последици от климата, в Близкия изток ситуацията е критична поради социално напрежение.

В Южна Сирия избухнаха масови протести срещу тежките жизнени условия и липсата на държавно управление, при които демонстранти блокираха основните пътни артерии и подпалиха десетки автомобилни гуми в знак на бунт, предава Al Jazeera.

Местните общности настояват за икономически реформи и спиране на корупцията, прераствайки в открити сблъсъци със силите за сигурност, информира Reuters.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Розав пудел с бустер

    11 0 Отговор
    Санкциите работят, хахаха

    06:49 14.09.2026

  • 2 странна работа

    11 0 Отговор
    явно ние не сме нито в европа нито в ес понеже у нас реколтата тази година е много добра

    Коментиран от #6, #7

    06:51 14.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Урсула ще внесе ГМО и пестициди от Меркосур

    06:54 14.09.2026

  • 4 Важното

    7 0 Отговор
    е да си имаме нова дъвка-мотив за инфлацията. Нашите "контролни" органи ще наблюдават, ще си чешат езиците по телевизионните студиа..... а и ще взимат заплати разбира се.

    07:01 14.09.2026

  • 5 ДЕМОКРАЦИЯТА ВЕЧЕ Е ПРОРАБОТИЛА

    5 0 Отговор
    В Сирия точно както в Либия.

    07:08 14.09.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "странна работа":

    Реколтата у нас тази година действително е много добра поне при Зърнените култури което неминуемо ще се отрази благотворно и на Рентите,въпросът е Защо така се получава че Ние с "Окрадените" Тръби за напояване имаме добри резултати,а Старият континент чийто Тръби вероятно са непокътнати- страда!

    07:18 14.09.2026

  • 7 Е то се скъса да вали цяла пролет

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "странна работа":

    Тези не знам каква суша сънуват.

    07:31 14.09.2026

  • 8 Реколта

    0 1 Отговор
    Липсата на дизел пък оставя русията без реколта.

    07:43 14.09.2026