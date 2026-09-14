Суша в ЕС остави Стария континент без реколта

Безпрецедентните климатични аномалии и продължителната суша нанесоха катастрофален удар върху селското стопанство в Европейския съюз, оставяйки фермерите без огромна част от планираната реколта, съобщава Bloomberg.
Производителите от Франция, Италия и Испания алармират за драстичен спад в добива на грозде за вино, мляко за традиционни сирена и основни зеленчуци, което неминуемо ще доведе до рязко поскъпване на хранителните стоки по веригата в цяла Европа през следващите месеци.
Докато Европа се бори с икономическите последици от климата, в Близкия изток ситуацията е критична поради социално напрежение.
В Южна Сирия избухнаха масови протести срещу тежките жизнени условия и липсата на държавно управление, при които демонстранти блокираха основните пътни артерии и подпалиха десетки автомобилни гуми в знак на бунт, предава Al Jazeera.
Местните общности настояват за икономически реформи и спиране на корупцията, прераствайки в открити сблъсъци със силите за сигурност, информира Reuters.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Розав пудел с бустер
06:49 14.09.2026
2 странна работа
Коментиран от #6, #7
06:51 14.09.2026
3 Последния Софиянец
06:54 14.09.2026
4 Важното
07:01 14.09.2026
5 ДЕМОКРАЦИЯТА ВЕЧЕ Е ПРОРАБОТИЛА
07:08 14.09.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "странна работа":Реколтата у нас тази година действително е много добра поне при Зърнените култури което неминуемо ще се отрази благотворно и на Рентите,въпросът е Защо така се получава че Ние с "Окрадените" Тръби за напояване имаме добри резултати,а Старият континент чийто Тръби вероятно са непокътнати- страда!
07:18 14.09.2026
7 Е то се скъса да вали цяла пролет
До коментар #2 от "странна работа":Тези не знам каква суша сънуват.
07:31 14.09.2026
8 Реколта
07:43 14.09.2026