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Amazon прекрати сътрудничеството с превозвача от трагедията в Маями

Amazon прекрати сътрудничеството с превозвача от трагедията в Маями

14 Септември, 2026 05:55, обновена 14 Септември, 2026 06:01 1 060 2

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Компанията е предприела мерки след сериозния инцидент, съобщават американски медии

Amazon прекрати сътрудничеството с превозвача от трагедията в Маями - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Amazon е преустановила сътрудничеството си с транспортна компания след инцидент в Маями, съобщават американски медии.

Решението е взето след произшествие, при което е бе замесен товарен транспорт, свързан с доставките на Amazon.

Компанията е започнала проверка на обстоятелствата около инцидента и е прекратила отношенията си с превозвача, докато се изясняват причините и отговорностите.

Подобни действия са част от политиката на Amazon за контрол върху външните партньори, които извършват транспорт и доставки от нейно име.

Към момента се изясняват всички подробности около произшествието в Маями, както и възможните последици за засегнатите лица и компании.

При тежкия инцидент с товарен самолет, обслужващ Amazon Prime Air на международното летище в Маями на 6 септември 2026 г., загинаха петима души, а най-малко петима други бяха ранени.

Около 13:58 ч. местно време, самолетът, изпълняващ полет 7598, прави опит за кацане. Той излиза от писта номер 30, накланя се встрани, врязва се в превозни средства (автомобили) на повърхността и се възпламенява, изпускайки гъст дим.

Официално се съобщава за 5 загинали. От ранените, трима души са откарани в местна болница в критично състояние.

Самолетът е 32-годишен Boeing 767-300. Първоначално е превозвал пътници, но през 2015 г. е преработен в товарен. Машината е собственост на авиокомпанията оператор 21 Air / Prime Air и е превозвала пратки за гиганта Amazon.

Полетът е пристигал в Маями от столицата на Пуерто Рико – Сан Хуан.

Веднага след катастрофата летището временно преустанови работа, затваряйки пистите си. Това доведе до закъснения и анулирания на около 250 търговски полета. В спасителната акция и гасенето се включиха около 60 пожарни автомобила и близо 200 пожарникари.

Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) са изпратили екипи и разследват точните причини за излизането от пистата.


САЩ
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