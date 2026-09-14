Канада спасява мегакредит на ЕС за Украйна

Канада води тайни преговори с Брюксел за включване в мащабния европейски заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро, разкрива Financial Times.
Около 60 милиарда евро от общата макрофинансова рамка за периода 2026–2027 г. са планирани директно за покриване на военните нужди на Киев.
Канадският премиер Марк Карни настоява за по-дълбока интеграция с европейския пазар и се опитва да изгради „алианс на либералните сили“, с който да намали икономическата зависимост на страната си от Вашингтон.
Точният размер на финансовата вноска от страна на Оттава се очаква да бъде договорен окончателно преди срещата на върха в Монреал в края на октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Интересно
Коментиран от #7, #9
06:33 14.09.2026
3 златен кенеф
06:33 14.09.2026
4 Ама
06:48 14.09.2026
5 хихи
07:01 14.09.2026
6 Оня
07:07 14.09.2026
7 По този
До коментар #2 от "Интересно":Начин Канада си купува с пари безмитен достъп европейски пазари.
07:12 14.09.2026
8 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
07:22 14.09.2026
9 оня с коня
До коментар #2 от "Интересно":Кога най-после ще осъзнаете че тия Милиардни Заеми отпускани регулярно на Украйна неминуемо ще бъдат Опростени?И престанететакива като тебе да наричате Зеленски "Просяк" - той и да не иска,Евро-парите и Оръжията ще му бъдат набутани Насила в ръцете!
07:28 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Само с пари не става
07:41 14.09.2026
13 Лесно е да се провери
07:45 14.09.2026
14 Европа изпраща пари
07:48 14.09.2026