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Канада спасява мегакредит на ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Канада спасява мегакредит на ЕС за Украйна

14 Септември, 2026 06:22, обновена 14 Септември, 2026 06:25 1 204 14

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  • украйна-
  • брюксел

Отава иска да влезе в заема от 90 милиарда евро, за да се еманципира от Вашингтон

Канада спасява мегакредит на ЕС за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада води тайни преговори с Брюксел за включване в мащабния европейски заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро, разкрива Financial Times.

Около 60 милиарда евро от общата макрофинансова рамка за периода 2026–2027 г. са планирани директно за покриване на военните нужди на Киев.

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Канадският премиер Марк Карни настоява за по-дълбока интеграция с европейския пазар и се опитва да изгради „алианс на либералните сили“, с който да намали икономическата зависимост на страната си от Вашингтон.

Точният размер на финансовата вноска от страна на Оттава се очаква да бъде договорен окончателно преди срещата на върха в Монреал в края на октомври.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Интересно

    29 9 Отговор
    Да се натискаш да даваш кредит, който от сега се знае, че е невъзвратим.

    Коментиран от #7, #9

    06:33 14.09.2026

  • 3 златен кенеф

    23 8 Отговор
    Световния просяк пак ще се облажи.

    06:33 14.09.2026

  • 4 Ама

    18 2 Отговор
    Те още ли ги събират тези 90 милиарда. То магарето ще умре от глад докато стопаните му сложат да зоба.

    06:48 14.09.2026

  • 5 хихи

    10 1 Отговор
    имали бол пари дали....

    07:01 14.09.2026

  • 6 Оня

    10 1 Отговор
    Явно вече има силно заразна болест наречена : Путин ме дебне! Путин ми е под леглото! Путин ми е в сънищата! Дали ще се намери цяр за нея? Урсула нали е спец по ваксините дали ще измисли нещо?

    07:07 14.09.2026

  • 7 По този

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Начин Канада си купува с пари безмитен достъп европейски пазари.

    07:12 14.09.2026

  • 8 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    6 1 Отговор
    Сега ще ограби и Канада.

    07:22 14.09.2026

  • 9 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Кога най-после ще осъзнаете че тия Милиардни Заеми отпускани регулярно на Украйна неминуемо ще бъдат Опростени?И престанететакива като тебе да наричате Зеленски "Просяк" - той и да не иска,Евро-парите и Оръжията ще му бъдат набутани Насила в ръцете!

    07:28 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само с пари не става

    1 0 Отговор
    Трябват и войници. В о крайна мобилизират вече жени! Като вземем предвид, че западните оръжия са 10 пъти по-скъпи от руските, 90 милиарда имат ефект на 9 милиарда. Пари за семки за Русия.

    07:41 14.09.2026

  • 13 Лесно е да се провери

    0 0 Отговор
    В интернет можем да проверим цените на патроните и стрелковото оръжие от западни и руски производители. Разликата е 10 ПЪТИ в полза на Русия. Следователно 90 милиарда за западно оръжие се равняват на 9 милиарда за руско. Смешни пари за Русия.

    07:45 14.09.2026

  • 14 Европа изпраща пари

    0 0 Отговор
    не само за оръжие, но и за пенсии и заплати. Украйна е на пълна европейска издръжка до следващите избори в Европа. Германия повлече крак. Айде да е хаирлия!

    07:48 14.09.2026

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