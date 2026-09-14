Канада спасява мегакредит на ЕС за Украйна

Канада води тайни преговори с Брюксел за включване в мащабния европейски заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро, разкрива Financial Times.

Около 60 милиарда евро от общата макрофинансова рамка за периода 2026–2027 г. са планирани директно за покриване на военните нужди на Киев.

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Канадският премиер Марк Карни настоява за по-дълбока интеграция с европейския пазар и се опитва да изгради „алианс на либералните сили“, с който да намали икономическата зависимост на страната си от Вашингтон.

Точният размер на финансовата вноска от страна на Оттава се очаква да бъде договорен окончателно преди срещата на върха в Монреал в края на октомври.