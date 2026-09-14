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Китай е разтревожен от оста Русия - КНДР

Китай е разтревожен от оста Русия - КНДР

14 Септември, 2026 06:12, обновена 14 Септември, 2026 06:15 1 439 8

  • китай-
  • северна корея-
  • русия-
  • отношения-
  • тревога

Пхенян изпрати 16 000 войници на Москва, докато Техеран иска нови дронове „Геран“

Китай е разтревожен от оста Русия - КНДР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разрастващият се военен съюз между Русия, Северна Корея и Иран предизвиква сериозно безпокойство в Пекин. Китайският лидер Си Дзинпин се опасява, че засилването на личните връзки между Владимир Путин и Ким Чен-ун ще отслаби влиянието на Китай върху Пхенян и ще дестабилизира Източна Азия, съобщава икономическото издание Forbes.

Според данни на разузнаването от края на 2024 г. насам КНДР е доставила на Русия над 15 милиона артилерийски снаряда и е разположила 16 000 свои военнослужещи в помощ на Москва.

В същото време Иран официално е поискал от Москва доставки на модернизирани руски безпилотни самолети от серията „Геран“, които да използва в конфронтацията си срещу САЩ и Израел, информира Financial Times. Тези БПЛА са подобрена руска версия на оригиналните ирански „Шахед“, но вече разполагат с изкуствен интелект и термокамери за насочване.

Пекин категорично отказва да влезе в тристранен военен пакт с Москва и Пхенян, за да запази стратегическите си маневри на международната сцена.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    15 4 Отговор
    ВИЖ ИсТОЧНИКА И СПРИ ДА ЧЕТЕШ

    06:18 14.09.2026

  • 2 Абе тея

    3 17 Отговор
    кога се събраха и кога ше се разпаднат, по бързо и от прогнилия ЕС. Ама то е ясно, толкова тегави лидери и диктатори на едно място, всеки дърпа към себе си няма как да се разберат

    06:19 14.09.2026

  • 3 Примати

    4 14 Отговор
    Днес в камарата на представителите ще се обсъждат адските санкции срещу Русия. До края на седмицата законопроекта ще бъден даден за гласуване в същата камара. Сената вече го одобри. Остава само Тръмп да го подпише. Тръмп ще има срок от десет дни без неделите. Дори ако президента на САЩ наложи вето , камарата на представителите ще гласува закона , но ще трябват две трети мнозинство. Тръмп обаче каза че подкрепя законопроекта. Адските санкции ще направят така , че държавите които купуват всякакви енергоносители ще бъдат санкционирани с мита до 100 процента. Тоест Китай Индия и Турция ще спрат покупките на петрол от Русия…

    Коментиран от #4, #5, #8

    06:25 14.09.2026

  • 4 Щееееее, щеееее

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Айде бега обратно в клетката, макак.

    06:39 14.09.2026

  • 5 Европеец

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Ще се задавиш от русофобията бе човек.... Оня ден чета бензина в краварника минал 6 долара за галон ... Дончо иска от зеления просяк милионер да спре да нанася удари по руските обекти произвеждащи дизел.... Нещата с краварската агресия срещу Иран се закучиха, а гледам и хутите почвали да притискат Саудитска Арабия..... По начало санкциите са незаконни, ако не са наложени ООН.... Краварете налагат Ами тя и санкции, Какво смяташ ще стане ,ако другите започва да налагат такива санкции и мита на краварите..... Знаеш ли коя е най-мразената държава в света.....

    Коментиран от #6

    06:44 14.09.2026

  • 6 Тоя се е родил

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    задавен.
    И ограничен умствено.
    t-роли сигурно за някой лев.

    06:45 14.09.2026

  • 7 Международно положение

    8 3 Отговор
    Всъщност е точно обратното, КНР е най-силният поддръжник на КНДР и гарант за сигурността им.

    06:53 14.09.2026

  • 8 Бабуини

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Днес в зоопарка ще ви нахранят с евробанани на промоция.

    06:54 14.09.2026

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