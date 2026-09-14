Китай е разтревожен от оста Русия - КНДР

Разрастващият се военен съюз между Русия, Северна Корея и Иран предизвиква сериозно безпокойство в Пекин. Китайският лидер Си Дзинпин се опасява, че засилването на личните връзки между Владимир Путин и Ким Чен-ун ще отслаби влиянието на Китай върху Пхенян и ще дестабилизира Източна Азия, съобщава икономическото издание Forbes.
Според данни на разузнаването от края на 2024 г. насам КНДР е доставила на Русия над 15 милиона артилерийски снаряда и е разположила 16 000 свои военнослужещи в помощ на Москва.
В същото време Иран официално е поискал от Москва доставки на модернизирани руски безпилотни самолети от серията „Геран“, които да използва в конфронтацията си срещу САЩ и Израел, информира Financial Times. Тези БПЛА са подобрена руска версия на оригиналните ирански „Шахед“, но вече разполагат с изкуствен интелект и термокамери за насочване.
Пекин категорично отказва да влезе в тристранен военен пакт с Москва и Пхенян, за да запази стратегическите си маневри на международната сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
06:18 14.09.2026
2 Абе тея
06:19 14.09.2026
3 Примати
Коментиран от #4, #5, #8
06:25 14.09.2026
4 Щееееее, щеееее
До коментар #3 от "Примати":Айде бега обратно в клетката, макак.
06:39 14.09.2026
5 Европеец
До коментар #3 от "Примати":Ще се задавиш от русофобията бе човек.... Оня ден чета бензина в краварника минал 6 долара за галон ... Дончо иска от зеления просяк милионер да спре да нанася удари по руските обекти произвеждащи дизел.... Нещата с краварската агресия срещу Иран се закучиха, а гледам и хутите почвали да притискат Саудитска Арабия..... По начало санкциите са незаконни, ако не са наложени ООН.... Краварете налагат Ами тя и санкции, Какво смяташ ще стане ,ако другите започва да налагат такива санкции и мита на краварите..... Знаеш ли коя е най-мразената държава в света.....
Коментиран от #6
06:44 14.09.2026
6 Тоя се е родил
До коментар #5 от "Европеец":задавен.
И ограничен умствено.
t-роли сигурно за някой лев.
06:45 14.09.2026
7 Международно положение
06:53 14.09.2026
8 Бабуини
До коментар #3 от "Примати":Днес в зоопарка ще ви нахранят с евробанани на промоция.
06:54 14.09.2026