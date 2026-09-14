Китай е разтревожен от оста Русия - КНДР

Разрастващият се военен съюз между Русия, Северна Корея и Иран предизвиква сериозно безпокойство в Пекин. Китайският лидер Си Дзинпин се опасява, че засилването на личните връзки между Владимир Путин и Ким Чен-ун ще отслаби влиянието на Китай върху Пхенян и ще дестабилизира Източна Азия, съобщава икономическото издание Forbes.

Според данни на разузнаването от края на 2024 г. насам КНДР е доставила на Русия над 15 милиона артилерийски снаряда и е разположила 16 000 свои военнослужещи в помощ на Москва.

В същото време Иран официално е поискал от Москва доставки на модернизирани руски безпилотни самолети от серията „Геран“, които да използва в конфронтацията си срещу САЩ и Израел, информира Financial Times. Тези БПЛА са подобрена руска версия на оригиналните ирански „Шахед“, но вече разполагат с изкуствен интелект и термокамери за насочване.

Пекин категорично отказва да влезе в тристранен военен пакт с Москва и Пхенян, за да запази стратегическите си маневри на международната сцена.