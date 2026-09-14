Москва: Япония продължава участието си в руски нефтогазови проекти

Япония продължава да участва в редица нефтогазови проекти в Русия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ японската страна не е прекратила напълно участието си в енергийни проекти, въпреки присъединяването на Токио към санкциите срещу Москва.

Захарова посочи японското присъствие като пример за това, че икономическите интереси продължават да играят важна роля дори на фона на сериозни политически разногласия.

Япония е сред държавите от Г-7, които наложиха санкции на Русия след началото на войната в Украйна. В същото време Токио запази участие в някои енергийни проекти в Русия, които счита за важни за собствената си енергийна сигурност.

Москва редовно посочва това участие като доказателство, че западната политика на санкции не е довела до пълно прекъсване на икономическите връзки с Русия.

Темата е особено важна заради значението на руския втечнен природен газ и петролните ресурси за азиатските енергийни пазари.