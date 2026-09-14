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Москва: Япония продължава участието си в руски нефтогазови проекти

Москва: Япония продължава участието си в руски нефтогазови проекти

14 Септември, 2026 05:44, обновена 14 Септември, 2026 05:46 806 5

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  • енергетика

Мария Захарова заяви, че японски компании запазват присъствието си в енергийния сектор на Русия

Москва: Япония продължава участието си в руски нефтогазови проекти - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Япония продължава да участва в редица нефтогазови проекти в Русия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ японската страна не е прекратила напълно участието си в енергийни проекти, въпреки присъединяването на Токио към санкциите срещу Москва.

Захарова посочи японското присъствие като пример за това, че икономическите интереси продължават да играят важна роля дори на фона на сериозни политически разногласия.

Япония е сред държавите от Г-7, които наложиха санкции на Русия след началото на войната в Украйна. В същото време Токио запази участие в някои енергийни проекти в Русия, които счита за важни за собствената си енергийна сигурност.

Москва редовно посочва това участие като доказателство, че западната политика на санкции не е довела до пълно прекъсване на икономическите връзки с Русия.

Темата е особено важна заради значението на руския втечнен природен газ и петролните ресурси за азиатските енергийни пазари.


Русия
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  • 1 Перо

    2 1 Отговор
    На тази обиграна раскиня един не й стига 🙂

    05:50 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И що така, нали Руснаците са лошите?

    2 1 Отговор
    Ставките за Понеделник, current time:

    Брент Петрол - 107.69
    Тексаски Сладък Петрол - 102.94

    Природен Газ - 2.881

    06:23 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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