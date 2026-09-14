Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп омаловажи съобщенията за китайски сателитни снимки, предоставени на Иран

Тръмп омаловажи съобщенията за китайски сателитни снимки, предоставени на Иран

14 Септември, 2026 08:53 830 4

  • иран-
  • сащ-
  • китай-
  • сателитни снимки

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Иран е получил изображения на военна база в Йордания преди удар, при който през юли загинаха трима американски военнослужещи

Тръмп омаловажи съобщенията за китайски сателитни снимки, предоставени на Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че Иран се е сдобил със сателитни изображения на военна база в Йордания от китайски субекти преди удар, убил през юли трима американски военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В свой скорошен материал в. „Уолстрийт Джърнъл“ цитира неназовани американски военни за удара в Йордания. В статията се посочва, че американските представители са отказали да посочат конкретните китайски структури, предоставили сателитните снимки на Иран, и не са твърдели, че Пекин е пряко замесен.

На въпрос дали ще засегне темата на предстоящата си среща с китайския си колега Си Цзинпин, Тръмп не отговори пряко, като вместо това приравни наблюдателните дейности, провеждани от Китай и САЩ.

„Чисто и просто вършат това, което и ние. Когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям: „Прави сте, но и ние ги шпионираме“, заяви той пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“.

Очаква се президентите на Китай и САЩ да се срещнат в САЩ на 24 септември, въпреки че Китай все още не е потвърдил официално, че срещата ще се състои. Сега Тръмп отново изрази мнението си, че поддържа добри отношения със Си.

„Мисля, че той се държи сравнително добре, а и ние се държим сравнително добре“, отбеляза Тръмп.

Коментарите на Тръмп изглеждаха в унисон с неотдавнашните усилия на администрацията да омаловажи мащабното напрежение между Вашингтон и Пекин, въпреки недоволството на САЩ от тесните връзки на Пекин с Техеран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джиджи

    7 0 Отговор
    Така си е. Като ходиш на сбор, ще ти дойда и сборини.

    08:57 14.09.2026

  • 2 име

    7 3 Отговор
    Много глупости и локуми разтягате. Иран си има свои сателити, а и не е тайна за никой, че е закупувал сателити. Наблюдението не им е проблем. Проблем им е навигацията на ракетите до обектите. А тя става не само чрез ГПС, а и чрез руската Глонас и китайската Байду. Когато краварите се опитат да смущават сигнара от едните, ракетата взима сигнал от другите навигации. Сателитните снимки си гурно ги ползват само да сверят пораженията.

    09:00 14.09.2026

  • 3 Тръмп

    2 1 Отговор
    Не, че съм глупав, но съм руски агент и интересите на Русия и Китай са на първо място пред Америка на първо място

    09:38 14.09.2026

  • 4 щом няма нефт и евреи

    0 0 Отговор
    няма интерес кукуто

    09:59 14.09.2026