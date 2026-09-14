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Цените на петрола отново се повишиха заради ударите в Близкия изток

Цените на петрола отново се повишиха заради ударите в Близкия изток

14 Септември, 2026 07:37, обновена 14 Септември, 2026 07:39 1 478 45

  • иран-
  • цени на петрола-
  • удари-
  • близкия изток

Петролът сорт Brent поскъпна с 2,77% до 107,51 долара за барел, а WTI достигна 102,32 долара

Цените на петрола отново се повишиха заради ударите в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола в понеделник, 14 септември, отново се повишиха. Причината за това са новите удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия и атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток, пише Ройтерс, предава Фокус.

Както пише агенцията, фючърсите на петрола от сорта Brent поскъпнаха с 2,90 долара (2,77%), достигайки 107,51 долара за барел.

В същото време фючърсите на сорта WTI поскъпнаха с 2,27 долара (2,27%) до 102,32 долара за барел.

„Първоначално цените се повишиха с повече от 3% при отварянето на пазара“, се посочва в публикацията.

Поредният скок на цените се случи на фона на това, че в неделя държавните медии на Саудитска Арабия публикуваха видео с щети по сгради и джамия, вероятно в резултат на нападение на хутите срещу южната провинция Джазан. Йеменските бунтовници също така заявиха, че са нанесли удар по саудитска военна база в съседната провинция.

Освен това британската агенция за морска сигурност UKMTO съобщи в неделя, че в Ормузкия проток кораб е бил улучен от снаряд, което е предизвикало пожар и е принудило екипажа да се евакуира.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Повишение

    7 27 Отговор
    Цените на дизела в русията скочиха 3 (три) пъти...ако го има.

    Коментиран от #3, #4, #11, #22, #27, #32, #37

    07:41 14.09.2026

  • 2 докато мърда еврея

    26 2 Отговор
    бял ден няма да видим

    Коментиран от #23

    07:41 14.09.2026

  • 3 не се притеснявай за Русия

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    те си имат от всичко по много

    Коментиран от #14, #15

    07:42 14.09.2026

  • 4 Уточнение

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    И у нас така предстои !

    07:43 14.09.2026

  • 5 Хак

    19 6 Отговор
    да ви е леврото !

    07:44 14.09.2026

  • 6 Някой

    36 2 Отговор
    Интересни причини. А нито дума, че тази война я запалиха САЩ и Израел.

    07:45 14.09.2026

  • 7 Грантови лъжи

    22 3 Отговор
    Цените на петрола отново се повишиха заради ударите на САЩ по Иран

    Коментиран от #20

    07:50 14.09.2026

  • 8 ФАКТ

    16 3 Отговор
    Никой не чете западна пропаганда

    07:51 14.09.2026

  • 9 Макак така

    17 1 Отговор
    Тука си вървят стабилно нагоре. Всеки месец с десет цента.

    07:53 14.09.2026

  • 10 Курсиста

    17 2 Отговор
    България защо няма дългосрочни междудържавни договори?

    Коментиран от #16, #28

    07:53 14.09.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    А нещо за цените на бензина и дизела у нас-
    когато петролът беше 140$/барела
    и сега ❗

    Коментиран от #43

    07:55 14.09.2026

  • 12 Мдаа...

    14 0 Отговор
    Благодарение на неистовите усилия на инфантилния идиот тръмп, в сащ вече има цени $9,99 за галон. Верно е, че става въпрос за единични случаи и премиум бензин, но то така се почва.

    07:57 14.09.2026

  • 13 Как тъй?

    13 0 Отговор
    Нали Тръмп асвабади Венецуела и направи мега сделка? Цените трябва да падат.

    08:00 14.09.2026

  • 14 Демократ

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "не се притеснявай за Русия":

    То и Сиера Леоне има ама нямат акъла фа го изкопат дъщо кат руснаците.

    Коментиран от #35

    08:01 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имаше с Русия

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Курсиста":

    Но пожела да купува от САЩ по борсови цени.

    08:03 14.09.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    При 140$/барел- бензинът беше 2.40лв❗
    Сега при 100$/ барел - трябваше да е ..
    ПОД ЕДНО ЕВРО🤔
    "Ами Путин е виновен❗"
    А, ама той и тогава Путин беше на власт🤔

    08:04 14.09.2026

  • 18 Долу ЕС

    17 2 Отговор
    кога скапания ес ще блокира американски активи заради Иран и цените на горивата като компенсация? по примера на Русия говоря, или двойните стандарти са единствената ценност от списъка с безценностите

    08:06 14.09.2026

  • 19 Я да видим японската йена

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":

    10000 японски йени са 56,14€.

    08:08 14.09.2026

  • 20 Тръмп

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Грантови лъжи":

    Важното е Ротшилдите, за които работеше Епщайн, да не изкарат мемори картите с детско порно. Цената на бензина не е важна.

    08:15 14.09.2026

  • 21 не знам дали ще схванеш...

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Със 100 рубли се купуват повече неща отколкото с един долар.

    Коментиран от #38

    08:17 14.09.2026

  • 22 не е зле

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    тъкмо се чудеха как да повишат малко цените на горивата..

    Коментиран от #24

    08:18 14.09.2026

  • 23 дядо Динчо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "докато мърда еврея":

    се опитва да изръси джобовете на анериканците..

    08:20 14.09.2026

  • 24 Как ще е малко?

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "не е зле":

    В Европа повишението е 20% за една седмица.

    08:21 14.09.2026

  • 25 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Малко е ,още да се повиши ,за да се събудят офцте

    08:28 14.09.2026

  • 26 селяк

    5 3 Отговор
    на колонките по две еврака за литър ама важното е, че не е руски и 10 евро да стане па важното е че не е руски

    Коментиран от #33

    08:35 14.09.2026

  • 27 Икономист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    Пак са 3 пъти по ниски от булгарията 😉

    Коментиран от #30

    08:37 14.09.2026

  • 28 Исторически парк

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Курсиста":

    Имаше.. с роснефт 😉 ама ги скъса

    08:39 14.09.2026

  • 29 Ъъъ

    5 1 Отговор
    $115-120 до края на месеца о $259+ до края на годината!
    Запомнете тези цифри!

    08:40 14.09.2026

  • 30 Пецо

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Икономист":

    Не се мъчи да обясняваш да джендобота. Те знаят само каквото им кажат по телевизора. Не могат да мислят с главите си

    08:40 14.09.2026

  • 31 Ъъъ

    4 1 Отговор
    $115-120 до края на месеца о $150+ до края на годината!
    Запомнете тези цифри!

    Че нещо обърках цифрите в предния пост.... 🤔

    08:41 14.09.2026

  • 32 Смотльо,

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    Ела да видиш колко е в Русия .Гледай там колко е в България и какви ше станат цените в магазините ,не гледай тук в Русия какви са .По високи от България няма как да станат.

    Коментиран от #39

    08:45 14.09.2026

  • 33 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "селяк":

    Какво чака Мунчо , нали свали санкциите на Лукойл ?Сега да договори цените с Русия и да се захваща с дипломацията , да спре тази пуста война !

    Коментиран от #40

    08:45 14.09.2026

  • 34 Смотльо,

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Със сигурност в Москва живея в пъти по добре от теб .Но до като тате дава ,мама меси ,ще говориш глупости .

    08:48 14.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 спешно ЕС

    4 1 Отговор
    трябва да наложат пакет от санкции на агресора САЩ, който с действията си в Близкия Изток унищожава европейската икономика. Трябват и спешни мерки в еврозоната за овладяване на инфрацията, която цените на горивата предизвикват като така силно обезценяват единната валута. Ще поиска ли Радев да бъде изслушан в ЕК и ЕП, за да поискат бързи мерки да ситуацията в България след насилственото и ненавременно набутване на държавата ни в еврозоната? Някой от лидерите на държавите в ЕС ще надигне ли глас за положението на европейските граждани, които губят работните си места, а доходите им не стигат да изкарат месеца без заеми. Нали ЕС гарантираше благоденствие на гражданите му, какво стана с това обещание?

    08:51 14.09.2026

  • 37 Хайо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Повишение":

    Днес заредих на бензиностанция на Роснефт в Москва А-95 на .069 евроцента ,дизела е на 0.77 .Толкова ли е в България ?

    Коментиран от #45

    08:55 14.09.2026

  • 38 Дааааа, разбира се,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "не знам дали ще схванеш...":

    с 100 рубли ще зареди 1,5 литра бензин, а с 1 долар ще заредиш няма и литър. 6 долара за 3 литра в момента в краварника, правете си сметка с 1 долар колко ша купиш.

    08:56 14.09.2026

  • 39 Данчо

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Смотльо,":

    Колко да бъдат цените в Русия когато там МРЗ е 250 евро ? Цените на енергоносителите в Русия са на ДОТАЦИИ и ще бъдат такива каквито каже Путин . Защо Другарят Си му каза , че ще купува газ от Русия , но на цена на вътрешния пазар , а ?

    Коментиран от #42

    08:57 14.09.2026

  • 40 Боа

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хи хи":

    Да се договари цените с Русия-забрави!
    Отминали са тези времена.Гълтайте и търпите результата на действията на Урсула.
    Да Ви е сладко с демократичната Европа!

    09:00 14.09.2026

  • 41 Ако си купивахме от Русия

    3 1 Отговор
    нямаше да ни засяга, ама нашите еврасти-атлантиди искат да спасяват една измислена държава дето дори името и означава покрайнина. Смър на еврастите, атлантидите, евридите и укроидите

    Коментиран от #44

    09:16 14.09.2026

  • 42 Боа

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данчо":

    Та дори и на цената на "вътрешния пазар",-там си има печалба за добива и преработка.
    Само че транзит не влиза в цената-тръба,компрессорни станции и др.инфраструра.
    Си да построи за своя сметка всичко това,-може и ще получава.Засега-да забрави!

    09:31 14.09.2026

  • 43 Щото няма дизел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По света петрол БОЛ няма РАФИНЕРИИ да го направят дизел!!!

    09:45 14.09.2026

  • 44 Ти луд или тъп си

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ако си купивахме от Русия":

    Самата Русия няма РАФИНИРАНИ горива за собствените си нужди и внася от Индия!!!!

    09:46 14.09.2026

  • 45 Толкова е и БГ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хайо":

    0.69 +1 евро рекет за държавата акциз и ДДС=1.69евр.

    09:49 14.09.2026

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