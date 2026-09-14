Цените на петрола отново се повишиха заради ударите в Близкия изток

Цените на петрола в понеделник, 14 септември, отново се повишиха. Причината за това са новите удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия и атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток, пише Ройтерс, предава Фокус.

Както пише агенцията, фючърсите на петрола от сорта Brent поскъпнаха с 2,90 долара (2,77%), достигайки 107,51 долара за барел.

В същото време фючърсите на сорта WTI поскъпнаха с 2,27 долара (2,27%) до 102,32 долара за барел.

„Първоначално цените се повишиха с повече от 3% при отварянето на пазара“, се посочва в публикацията.

Поредният скок на цените се случи на фона на това, че в неделя държавните медии на Саудитска Арабия публикуваха видео с щети по сгради и джамия, вероятно в резултат на нападение на хутите срещу южната провинция Джазан. Йеменските бунтовници също така заявиха, че са нанесли удар по саудитска военна база в съседната провинция.

Освен това британската агенция за морска сигурност UKMTO съобщи в неделя, че в Ормузкия проток кораб е бил улучен от снаряд, което е предизвикало пожар и е принудило екипажа да се евакуира.