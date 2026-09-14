Цените на петрола отново се повишиха заради ударите в Близкия изток

Цените на петрола в понеделник, 14 септември, отново се повишиха. Причината за това са новите удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия и атаките на Иран срещу кораби в Ормузкия проток, пише Ройтерс, предава Фокус.
Както пише агенцията, фючърсите на петрола от сорта Brent поскъпнаха с 2,90 долара (2,77%), достигайки 107,51 долара за барел.
В същото време фючърсите на сорта WTI поскъпнаха с 2,27 долара (2,27%) до 102,32 долара за барел.
„Първоначално цените се повишиха с повече от 3% при отварянето на пазара“, се посочва в публикацията.
Поредният скок на цените се случи на фона на това, че в неделя държавните медии на Саудитска Арабия публикуваха видео с щети по сгради и джамия, вероятно в резултат на нападение на хутите срещу южната провинция Джазан. Йеменските бунтовници също така заявиха, че са нанесли удар по саудитска военна база в съседната провинция.
Освен това британската агенция за морска сигурност UKMTO съобщи в неделя, че в Ормузкия проток кораб е бил улучен от снаряд, което е предизвикало пожар и е принудило екипажа да се евакуира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Повишение
Коментиран от #3, #4, #11, #22, #27, #32, #37
07:41 14.09.2026
2 докато мърда еврея
Коментиран от #23
07:41 14.09.2026
3 не се притеснявай за Русия
До коментар #1 от "Повишение":те си имат от всичко по много
Коментиран от #14, #15
07:42 14.09.2026
4 Уточнение
До коментар #1 от "Повишение":И у нас така предстои !
07:43 14.09.2026
5 Хак
07:44 14.09.2026
6 Някой
07:45 14.09.2026
7 Грантови лъжи
Коментиран от #20
07:50 14.09.2026
8 ФАКТ
07:51 14.09.2026
9 Макак така
07:53 14.09.2026
10 Курсиста
Коментиран от #16, #28
07:53 14.09.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Повишение":А нещо за цените на бензина и дизела у нас-
когато петролът беше 140$/барела
и сега ❗
Коментиран от #43
07:55 14.09.2026
12 Мдаа...
07:57 14.09.2026
13 Как тъй?
08:00 14.09.2026
14 Демократ
До коментар #3 от "не се притеснявай за Русия":То и Сиера Леоне има ама нямат акъла фа го изкопат дъщо кат руснаците.
Коментиран от #35
08:01 14.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имаше с Русия
До коментар #10 от "Курсиста":Но пожела да купува от САЩ по борсови цени.
08:03 14.09.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега при 100$/ барел - трябваше да е ..
ПОД ЕДНО ЕВРО🤔
"Ами Путин е виновен❗"
А, ама той и тогава Путин беше на власт🤔
08:04 14.09.2026
18 Долу ЕС
08:06 14.09.2026
19 Я да видим японската йена
До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":10000 японски йени са 56,14€.
08:08 14.09.2026
20 Тръмп
До коментар #7 от "Грантови лъжи":Важното е Ротшилдите, за които работеше Епщайн, да не изкарат мемори картите с детско порно. Цената на бензина не е важна.
08:15 14.09.2026
21 не знам дали ще схванеш...
До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":Със 100 рубли се купуват повече неща отколкото с един долар.
Коментиран от #38
08:17 14.09.2026
22 не е зле
До коментар #1 от "Повишение":тъкмо се чудеха как да повишат малко цените на горивата..
Коментиран от #24
08:18 14.09.2026
23 дядо Динчо
До коментар #2 от "докато мърда еврея":се опитва да изръси джобовете на анериканците..
08:20 14.09.2026
24 Как ще е малко?
До коментар #22 от "не е зле":В Европа повишението е 20% за една седмица.
08:21 14.09.2026
25 Kaлпазанин
08:28 14.09.2026
26 селяк
Коментиран от #33
08:35 14.09.2026
27 Икономист
До коментар #1 от "Повишение":Пак са 3 пъти по ниски от булгарията 😉
Коментиран от #30
08:37 14.09.2026
28 Исторически парк
До коментар #10 от "Курсиста":Имаше.. с роснефт 😉 ама ги скъса
08:39 14.09.2026
29 Ъъъ
Запомнете тези цифри!
08:40 14.09.2026
30 Пецо
До коментар #27 от "Икономист":Не се мъчи да обясняваш да джендобота. Те знаят само каквото им кажат по телевизора. Не могат да мислят с главите си
08:40 14.09.2026
31 Ъъъ
Запомнете тези цифри!
Че нещо обърках цифрите в предния пост.... 🤔
08:41 14.09.2026
32 Смотльо,
До коментар #1 от "Повишение":Ела да видиш колко е в Русия .Гледай там колко е в България и какви ше станат цените в магазините ,не гледай тук в Русия какви са .По високи от България няма как да станат.
Коментиран от #39
08:45 14.09.2026
33 Хи хи
До коментар #26 от "селяк":Какво чака Мунчо , нали свали санкциите на Лукойл ?Сега да договори цените с Русия и да се захваща с дипломацията , да спре тази пуста война !
Коментиран от #40
08:45 14.09.2026
34 Смотльо,
До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":Със сигурност в Москва живея в пъти по добре от теб .Но до като тате дава ,мама меси ,ще говориш глупости .
08:48 14.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 спешно ЕС
08:51 14.09.2026
37 Хайо
До коментар #1 от "Повишение":Днес заредих на бензиностанция на Роснефт в Москва А-95 на .069 евроцента ,дизела е на 0.77 .Толкова ли е в България ?
Коментиран от #45
08:55 14.09.2026
38 Дааааа, разбира се,
До коментар #21 от "не знам дали ще схванеш...":с 100 рубли ще зареди 1,5 литра бензин, а с 1 долар ще заредиш няма и литър. 6 долара за 3 литра в момента в краварника, правете си сметка с 1 долар колко ша купиш.
08:56 14.09.2026
39 Данчо
До коментар #32 от "Смотльо,":Колко да бъдат цените в Русия когато там МРЗ е 250 евро ? Цените на енергоносителите в Русия са на ДОТАЦИИ и ще бъдат такива каквито каже Путин . Защо Другарят Си му каза , че ще купува газ от Русия , но на цена на вътрешния пазар , а ?
Коментиран от #42
08:57 14.09.2026
40 Боа
До коментар #33 от "Хи хи":Да се договари цените с Русия-забрави!
Отминали са тези времена.Гълтайте и търпите результата на действията на Урсула.
Да Ви е сладко с демократичната Европа!
09:00 14.09.2026
41 Ако си купивахме от Русия
Коментиран от #44
09:16 14.09.2026
42 Боа
До коментар #39 от "Данчо":Та дори и на цената на "вътрешния пазар",-там си има печалба за добива и преработка.
Само че транзит не влиза в цената-тръба,компрессорни станции и др.инфраструра.
Си да построи за своя сметка всичко това,-може и ще получава.Засега-да забрави!
09:31 14.09.2026
43 Щото няма дизел
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По света петрол БОЛ няма РАФИНЕРИИ да го направят дизел!!!
09:45 14.09.2026
44 Ти луд или тъп си
До коментар #41 от "Ако си купивахме от Русия":Самата Русия няма РАФИНИРАНИ горива за собствените си нужди и внася от Индия!!!!
09:46 14.09.2026
45 Толкова е и БГ
До коментар #37 от "Хайо":0.69 +1 евро рекет за държавата акциз и ДДС=1.69евр.
09:49 14.09.2026