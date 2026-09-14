Президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел, която остро критикува властите в Киев, предава Страна.уа, предава Фокус.

От кабинета на президента заявяват, че Мендел разпространява „дезинформация и руска пропаганда“ и подкрепя политиката на Москва по отношение на Украйна.

При това, според данните на народния депутат от „Евросолидарност“ Алексей Гончаренко, още в сряда Мендел трябва да вземе думата на събитие в Европейския парламент, организирано от германската партия „Алтернатива за Германия“.

Освен това Зеленски наложи санкции срещу 20 кораба от руския „сенчест флот“, 29 граждани на Руската федерация и 29 руски компании, свързани, наред с другото, с доставки на оборудване и компоненти за руския военно-промишлен комплекс.

Междувременно Мендел свърза налагането на санкции срещу нея с факта, че следващата седмица е планирано нейното изказване в Европейския парламент, както и с позицията ѝ относно мира в Украйна.

„Зеленски налага санкции срещу всички, които се застъпват за мир в Украйна“, написа Мендел във Facebook.