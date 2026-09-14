Президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел, която остро критикува властите в Киев, предава Страна.уа, предава Фокус.
От кабинета на президента заявяват, че Мендел разпространява „дезинформация и руска пропаганда“ и подкрепя политиката на Москва по отношение на Украйна.
При това, според данните на народния депутат от „Евросолидарност“ Алексей Гончаренко, още в сряда Мендел трябва да вземе думата на събитие в Европейския парламент, организирано от германската партия „Алтернатива за Германия“.
Освен това Зеленски наложи санкции срещу 20 кораба от руския „сенчест флот“, 29 граждани на Руската федерация и 29 руски компании, свързани, наред с другото, с доставки на оборудване и компоненти за руския военно-промишлен комплекс.
Междувременно Мендел свърза налагането на санкции срещу нея с факта, че следващата седмица е планирано нейното изказване в Европейския парламент, както и с позицията ѝ относно мира в Украйна.
„Зеленски налага санкции срещу всички, които се застъпват за мир в Украйна“, написа Мендел във Facebook.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък, паток
Коментиран от #12
07:57 14.09.2026
2 Санкция
Коментиран от #18, #26
07:58 14.09.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #14
07:59 14.09.2026
4 Кораба потъва
07:59 14.09.2026
5 Зелена Хайверия
08:00 14.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
08:01 14.09.2026
10 Ний ша Ва упрайм
08:07 14.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мендел
До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":Защо само евреи с еврейски фамилия управляват ротшилдовия режим в Киев?
08:09 14.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Антирашист 4457
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Можеш да бълваш змии и гущери но фашизмът е в просия !
08:10 14.09.2026
15 ФАКТ
08:11 14.09.2026
16 ЗАЩОТО
08:12 14.09.2026
17 Абе
08:13 14.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма нужда от грубости
08:13 14.09.2026
20 Изглежда толко
08:15 14.09.2026
21 Стари снимки
Коментиран от #24
08:16 14.09.2026
22 Бандерския
08:20 14.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пашата
До коментар #21 от "Стари снимки":Ердо мрази наркомани, мюсюлманските закони не му позволяват да се доближава до нечисти твари.
08:21 14.09.2026
25 Трол
08:26 14.09.2026
26 Някой
До коментар #2 от "Санкция":Ако Зеленски бе послушал Радев когато се натресе тук и искаше оръжия, сега щеше да е много по-добре за Украйна. А той слушаше Джонсън и Джонсън да се бие и е то го резултата. Щеше само да са загубили Крим обявили независимост още 1992г. А ДНР и ЛНР да са автономии в Украйна. Украйна при влизането в СССР няма нищо общо със сегашната и не са достигали Черно море.
08:29 14.09.2026
27 А добро
08:29 14.09.2026
28 Анонимен
08:30 14.09.2026
29 ДААААА ЩЕ ПРОГОВОРЯТ
08:30 14.09.2026
30 падналия ангел
08:31 14.09.2026
31 Ъъъ
"Зеленски е основният бенефициент от тази война днес. Това е, което го държи на власт, тъй като той отмени изборите. Компании, свързани със семейството му, се въртят около него, получавайки милиарди евро от Европейския съюз.... И дойдоха санкциите... 🤣
08:32 14.09.2026
32 Истината:
и Нареди да бъде Ликвидирана Тайно при първа възможност!
08:34 14.09.2026
33 Ъъъ
08:36 14.09.2026
34 Коста
08:54 14.09.2026
35 азчо
Коментиран от #37
08:54 14.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
До коментар #35 от "азчо":Подозирам, че Борето Джонсън и неназования немски бюрократ тъкмо за това са били тайно в Украйна . Ама руснаците треснаха влака и всичко стана явно.
09:20 14.09.2026
38 българина
09:29 14.09.2026
39 любопитен
09:40 14.09.2026
40 Анонимен
10:03 14.09.2026