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Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел
  Тема: Украйна

Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел

14 Септември, 2026 07:56 1 478 40

  • зеленски-
  • санкции-
  • прессекретарка

Киев обвини Мендел в разпространяване на „дезинформация и руска пропаганда“ и подкрепа за политиката на Москва

Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел, която остро критикува властите в Киев, предава Страна.уа, предава Фокус.

От кабинета на президента заявяват, че Мендел разпространява „дезинформация и руска пропаганда“ и подкрепя политиката на Москва по отношение на Украйна.

При това, според данните на народния депутат от „Евросолидарност“ Алексей Гончаренко, още в сряда Мендел трябва да вземе думата на събитие в Европейския парламент, организирано от германската партия „Алтернатива за Германия“.

Освен това Зеленски наложи санкции срещу 20 кораба от руския „сенчест флот“, 29 граждани на Руската федерация и 29 руски компании, свързани, наред с другото, с доставки на оборудване и компоненти за руския военно-промишлен комплекс.

Междувременно Мендел свърза налагането на санкции срещу нея с факта, че следващата седмица е планирано нейното изказване в Европейския парламент, както и с позицията ѝ относно мира в Украйна.

„Зеленски налага санкции срещу всички, които се застъпват за мир в Украйна“, написа Мендел във Facebook.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    45 4 Отговор
    И тоя ли налага санкции? Смях!

    Коментиран от #12

    07:57 14.09.2026

  • 2 Санкция

    7 43 Отговор
    Липсата на компромиси с руските слуги е разликата между Зеленски и Радев.

    Коментиран от #18, #26

    07:58 14.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    38 2 Отговор
    Клоуни магарета урсули макарони кокошки ,спирка нямат

    Коментиран от #14

    07:59 14.09.2026

  • 4 Кораба потъва

    39 1 Отговор
    и плъховете се разграничават от наркомана и бързат да го напуснат

    07:59 14.09.2026

  • 5 Зелена Хайверия

    38 0 Отговор
    Опитите на зелената хунта за симулиране на някаква представителна власт стават все по жалки и комични.

    08:00 14.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    27 3 Отговор
    Тези наистина са психично болни ,а ние прости че търпим ,изобщо да ни надуват тиквиъе с този миризлив отвратителен ч@@@@@

    08:01 14.09.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    23 2 Отговор
    изкарала му кирливите ризи

    08:07 14.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мендел

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":

    Защо само евреи с еврейски фамилия управляват ротшилдовия режим в Киев?

    08:09 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антирашист 4457

    2 24 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Можеш да бълваш змии и гущери но фашизмът е в просия !

    08:10 14.09.2026

  • 15 ФАКТ

    24 1 Отговор
    Демокрацията на запад е ротшилдов тумор от грантозависими медии и безобразно продажни местни "демократи"(които в други времена хранеха прасетата в Скравена)

    08:11 14.09.2026

  • 16 ЗАЩОТО

    22 1 Отговор
    МУ ИЗВАДИ КА-Ф-ЯВИТЕ ГА-ЩИ , НО БРЮК-СЕЛСКИТЕ З-ЕЛКИ СА СЪС ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ

    08:12 14.09.2026

  • 17 Абе

    13 1 Отговор
    Не стига че не плащат достатъчно ами и претенции.

    08:13 14.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма нужда от грубости

    7 0 Отговор
    Доста секретарки са "мендил" , но никой не се обръща към тях така.

    08:13 14.09.2026

  • 20 Изглежда толко

    19 0 Отговор
    Жалък , когато няма публика, която за ръкопляска. По жалък е само европейския елит който имаше наглостта да му ръкопляска на погребението на папата. Света не прощава на подобно алчно лицемерие.

    08:15 14.09.2026

  • 21 Стари снимки

    23 0 Отговор
    Зелен ски е заприличал на плашило от дрогата. Като се хвърли да се прегръща със западняците, те потръпват от погнуса, но търпят. С Ердоган и Тръмп обаче нямаше прегръдки. Ердоган си вдигна ръката и го спря.

    Коментиран от #24

    08:16 14.09.2026

  • 22 Бандерския

    16 0 Отговор
    Зелен клоун заклеймява всеки който не му свири по свирката. Тоя фашага освен да сее омраза и да плаши с руска пропаганда успя да ограби цялата държава и да изтръска касичките на европейските атлантиченца и най-вече подсигури се е с планини от бело за носленцата на галените му дружки.

    08:20 14.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пашата

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стари снимки":

    Ердо мрази наркомани, мюсюлманските закони не му позволяват да се доближава до нечисти твари.

    08:21 14.09.2026

  • 25 Трол

    5 0 Отговор
    Не е била достатъчно красива.

    08:26 14.09.2026

  • 26 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Санкция":

    Ако Зеленски бе послушал Радев когато се натресе тук и искаше оръжия, сега щеше да е много по-добре за Украйна. А той слушаше Джонсън и Джонсън да се бие и е то го резултата. Щеше само да са загубили Крим обявили независимост още 1992г. А ДНР и ЛНР да са автономии в Украйна. Украйна при влизането в СССР няма нищо общо със сегашната и не са достигали Черно море.

    08:29 14.09.2026

  • 27 А добро

    12 0 Отговор
    утро! А наркомана знае ли днес кой ден е или на където го поведе охраната натам! Убиецът на Украйна - така ще бъде запомнен наркомана!

    08:29 14.09.2026

  • 28 Анонимен

    12 0 Отговор
    Налагането на санкции на Мендел може да се приеме за връчване на орден за заслуги към истината.

    08:30 14.09.2026

  • 29 ДААААА ЩЕ ПРОГОВОРЯТ

    9 0 Отговор
    Може би всички не съгласни със наркомана. Тази ЖЕНА ще излезе по мъж от всички други. Тя каза припомням влизаше във тоалетната зъл без настроение често и излизаше весел добър разбран. Белото му действа добре. АКО СЕ РАЗПРИКАЗВА И ЗА КОРУПЦИОННИТЕ СДЕЛКИ НА ЕВРЕИНА ЩЕ БЪДЕ КАТО В БОЛШОЙ ТЕАТЪР.

    08:30 14.09.2026

  • 30 падналия ангел

    7 0 Отговор
    Някой иска ли за домашна работа-"Защо брачната му халка е на този пръст" и в коя общност от кой народ е прието това? Иначе при тях е прието да я слагат на показалеца?

    08:31 14.09.2026

  • 31 Ъъъ

    13 0 Отговор
    Преди малко повече от месец тя го нарече "основният бенефициент от войната" но тези неща много удобно се пропускат.... Това се случи в интервюто и за френския Журнал дю Диманш, където Менфел обвини Зеления в корупция:

    "Зеленски е основният бенефициент от тази война днес. Това е, което го държи на власт, тъй като той отмени изборите. Компании, свързани със семейството му, се въртят около него, получавайки милиарди евро от Европейския съюз.... И дойдоха санкциите... 🤣

    08:32 14.09.2026

  • 32 Истината:

    12 0 Отговор
    Зеленски наложи санкции срещу бившата си прессекретарка Юлия Мендел
    и Нареди да бъде Ликвидирана Тайно при първа възможност!

    08:34 14.09.2026

  • 33 Ъъъ

    11 0 Отговор
    А още малко преди това, тя го нарече "наркоман"....А когато собствения ти прессекретар те нарече така.... 🤣

    08:36 14.09.2026

  • 34 Коста

    4 0 Отговор
    Зеленчука Мир НЕ иска! В главата са му само пари и нови оръжия за Окраина. Ще избие цялото мъжко население.

    08:54 14.09.2026

  • 35 азчо

    4 0 Отговор
    Всичко около наркото смърди,та се не трае....ама върви още далаверата - ние ти даваме,ти ни връщаш процент,баламите ще плащат....

    Коментиран от #37

    08:54 14.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "азчо":

    Подозирам, че Борето Джонсън и неназования немски бюрократ тъкмо за това са били тайно в Украйна . Ама руснаците треснаха влака и всичко стана явно.

    09:20 14.09.2026

  • 38 българина

    3 0 Отговор
    а като го орави Путин е диктатор.... атлантически двойни безценности

    09:29 14.09.2026

  • 39 любопитен

    1 0 Отговор
    Защо санкциЙ, ако лъже не се ли завежда дело за клевета?

    09:40 14.09.2026

  • 40 Анонимен

    0 0 Отговор
    Абе къде е Герито да напише/препише някоя хвалебствена статия за Зеленски? Явно почва снемане на ореола от главата му.

    10:03 14.09.2026

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