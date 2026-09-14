Кравченко обвини НАБУ и САП в блокиране на производства срещу техни служители

Генералният прокурор Руслан Кравченко подписа обвинително заключение срещу директора на НАБУ (Националното антикорупционно бюро) Семен Кривонос и обвини НАБУ и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) в изземване на материали по дела срещу техни служители по време на претърсванията в рамките на спецоперацията „Карфаген“, с цел блокиране на процесуалните решения по тези производства, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

„Така наречената операция „Карфаген“ беше насочена не само срещу мен. Истинската ѝ цел беше да се получи достъп до материалите по наказателните производства срещу ръководители и служители на НАБУ и САП, а след това - да се отстрани главният прокурор и да се спрат процесуалните решения по тези дела.“

Според главния прокурор Кривонос е фалшифицирал документи с цел получаване на неправомерна облага в особено големи размери.

Същевременно Кравченко коментира оставката си от поста главен прокурор по следния начин: „Това съзнателно политическо решение не представлява признаване на каквато и да е вина, резултат от сделка или отказ от по-нататъшна борба за моята репутация и честност.“

Той заявява, че няма да позволи оставката му да бъде използвана за спиране на наказателни производства, укриване или унищожаване на доказателства и установяване на контрол върху прокуратурата от страна на „онези, чиито действия тя е разследвала“.

Главният прокурор съобщава също за повдигнато обвинение срещу лице от близкия кръг на ръководителя на САП Олександър Клименко за упражняване на влияние върху председателя на Върховния антикорупционен съд, предлагане на неправомерна облага, както и за съдействие за избягване на мобилизация.

Освен това Кравченко заявява, че срещу кабинета на главния прокурор се води целенасочена информационна кампания.