Генералният прокурор Руслан Кравченко подписа обвинително заключение срещу директора на НАБУ (Националното антикорупционно бюро) Семен Кривонос и обвини НАБУ и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) в изземване на материали по дела срещу техни служители по време на претърсванията в рамките на спецоперацията „Карфаген“, с цел блокиране на процесуалните решения по тези производства, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
„Така наречената операция „Карфаген“ беше насочена не само срещу мен. Истинската ѝ цел беше да се получи достъп до материалите по наказателните производства срещу ръководители и служители на НАБУ и САП, а след това - да се отстрани главният прокурор и да се спрат процесуалните решения по тези дела.“
Според главния прокурор Кривонос е фалшифицирал документи с цел получаване на неправомерна облага в особено големи размери.
Същевременно Кравченко коментира оставката си от поста главен прокурор по следния начин: „Това съзнателно политическо решение не представлява признаване на каквато и да е вина, резултат от сделка или отказ от по-нататъшна борба за моята репутация и честност.“
Той заявява, че няма да позволи оставката му да бъде използвана за спиране на наказателни производства, укриване или унищожаване на доказателства и установяване на контрол върху прокуратурата от страна на „онези, чиито действия тя е разследвала“.
Главният прокурор съобщава също за повдигнато обвинение срещу лице от близкия кръг на ръководителя на САП Олександър Клименко за упражняване на влияние върху председателя на Върховния антикорупционен съд, предлагане на неправомерна облага, както и за съдействие за избягване на мобилизация.
Освен това Кравченко заявява, че срещу кабинета на главния прокурор се води целенасочена информационна кампания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:27 14.09.2026
2 Невидима заплата
09:28 14.09.2026
3 Диктор
09:29 14.09.2026
4 име
09:31 14.09.2026
5 Хе хе...
Вече почнаха и да се стрелят по улиците помежду си. Сега очаквам да се случи и нощта на дългите ножове.
09:35 14.09.2026
6 Маринов
09:45 14.09.2026
7 Хахаха!🎺🥳😀
09:45 14.09.2026
8 Хе хе...
Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
Найс, а?
10:04 14.09.2026