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Кравченко обвини НАБУ и САП в блокиране на производства срещу техни служители
  Тема: Украйна

Кравченко обвини НАБУ и САП в блокиране на производства срещу техни служители

14 Септември, 2026 09:24 578 8

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Главният прокурор на Украйна заяви, че операция „Карфаген“ е имала за цел достъп до материали по дела срещу ръководители и служители на НАБУ и САП

Кравченко обвини НАБУ и САП в блокиране на производства срещу техни служители - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният прокурор Руслан Кравченко подписа обвинително заключение срещу директора на НАБУ (Националното антикорупционно бюро) Семен Кривонос и обвини НАБУ и САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) в изземване на материали по дела срещу техни служители по време на претърсванията в рамките на спецоперацията „Карфаген“, с цел блокиране на процесуалните решения по тези производства, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

„Така наречената операция „Карфаген“ беше насочена не само срещу мен. Истинската ѝ цел беше да се получи достъп до материалите по наказателните производства срещу ръководители и служители на НАБУ и САП, а след това - да се отстрани главният прокурор и да се спрат процесуалните решения по тези дела.“

Според главния прокурор Кривонос е фалшифицирал документи с цел получаване на неправомерна облага в особено големи размери.

Същевременно Кравченко коментира оставката си от поста главен прокурор по следния начин: „Това съзнателно политическо решение не представлява признаване на каквато и да е вина, резултат от сделка или отказ от по-нататъшна борба за моята репутация и честност.“

Той заявява, че няма да позволи оставката му да бъде използвана за спиране на наказателни производства, укриване или унищожаване на доказателства и установяване на контрол върху прокуратурата от страна на „онези, чиито действия тя е разследвала“.

Главният прокурор съобщава също за повдигнато обвинение срещу лице от близкия кръг на ръководителя на САП Олександър Клименко за упражняване на влияние върху председателя на Върховния антикорупционен съд, предлагане на неправомерна облага, както и за съдействие за избягване на мобилизация.

Освен това Кравченко заявява, че срещу кабинета на главния прокурор се води целенасочена информационна кампания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Българин

    7 0 Отговор
    Някои май почнаха да квичат,подпукаха им кражбите,дойде време на връщат.

    09:27 14.09.2026

  • 2 Невидима заплата

    3 0 Отговор
    Набу не беше ли планетата на Джар Джар Бингс от епизод едно на междузвездни войни?

    09:28 14.09.2026

  • 3 Диктор

    6 0 Отговор
    Споко, Зеленски Великия ще оправи това. И Украйна ще се оправи.

    09:29 14.09.2026

  • 4 име

    2 0 Отговор
    Да не се обясняват, ами да вадят патлаците и да се почват, като едни истиски членове на корумпирана хунта. Опитват се да ни заблудят че са цивилизовани, но ние знаем, че са кръвожадни и корумпирани.

    09:31 14.09.2026

  • 5 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Тия се хванаха за косите.
    Вече почнаха и да се стрелят по улиците помежду си. Сега очаквам да се случи и нощта на дългите ножове.

    09:35 14.09.2026

  • 6 Маринов

    0 0 Отговор
    Мендел в европейските структури, бившият главен прокурор Кравченко, бившият военен министър в Киев - вече се оформя реална опозиция на зеления наркоман. Нещата ще продължат. Краят му се вижда. Тук вече зависи кое разузнаване ще победи: английското, руското или ЦРУ, или компелация. Територията на бившата УССР е апетитна хапка и стратегическа позиция и който победи, печели много.

    09:45 14.09.2026

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Зеленски заяви, че противниците на хунтата ще бъдат изпратени на източния фронт. Кравченко да се подготви морално, че ще бъде съборен от бандеровците на асфалта, ще му извият ръцете, ще го натоварят в бус и на фронта. Там ще получи заповед да атакува и е труп.

    09:45 14.09.2026

  • 8 Хе хе...

    1 0 Отговор
    А междувременно...
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    10:04 14.09.2026

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