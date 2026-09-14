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Европейският парламент започна пленарната си сесия в Страсбург
  Тема: Украйна

Европейският парламент започна пленарната си сесия в Страсбург

14 Септември, 2026 08:22, обновена 14 Септември, 2026 08:23 717 25

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  • страсбург

Основната тема ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз

Европейският парламент започна пленарната си сесия в Страсбург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент (ЕП) се събира на пленарна сесия в Страсбург от днес до четвъртък. Основната тема по време на първата пленарна сесия за новия политически сезон ще бъде годишната реч на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена на 16 септември, сряда, от 10:00 ч. българско време, предава БТА.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат.

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Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.

В речта си Фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето. Тя ще се съсредоточи върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, ситуацията в Близкия изток, стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността, работните места и устойчивия просперитет, борбата срещу климатичните промени, следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на ЕС.

В рамките на сесията евродепутатите ще оценят работата на ЕК и нейните планове за предстоящата година, като същевременно ще представят и собствените си приоритети. Годишният дебат за състоянието на Съюза, на който като почетен гост ще присъства министър-председателят на Канада Марк Карни, дава възможност на евродепутатите да разгледат внимателно работата на Европейската комисия и да допринесат за насоката на политиката на ЕС.

Дебатът за състоянието на Съюза е ключов момент за отчетността на ЕК пред демократично избраните представители на ЕС. Той насърчава по-голяма прозрачност и демокрация в ЕС.

Търговия с емисии и нов митнически кодекс

След дебати днес ЕП ще гласува утре законодателство във връзка с търговията с емисии. ЕП ще обсъди и гласува три предложения, насочени към укрепване на основните защитни механизми на ЕС срещу изместването на въглеродни емисии и стабилизиране на пазара на въглеродни квоти.

Отново днес евродепутатите ще обсъдят нов митнически кодекс на ЕС в отговор на растежа на онлайн търговията, като гласуването на законодателството ще бъде в сряда. Новият Европейски митнически кодекс ще въведе по-строги правила за управление на електронната търговия и ще създаде нова митническа служба.

Сигурност и отбрана

Основните теми в утрешния ден ще бъдат фокусирани върху сигурността и отбраната на ЕС. Членовете на Европейския парламент, заедно с Ирландското председателство и ЕК, ще обсъдят поуките от ситуацията в Сеута и защитата на външните граници на ЕС и необходимостта от координиран отговор, като гласуването на резолюцията ще бъде в четвъртък.

По-късно през деня евродепутатите ще обсъдят с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас най-новите хибридни атаки, режисирани от Русия и нейните съюзници срещу държави членки на ЕС, както и най-новата ескалация на военните действия в Близкия изток. Гласуването на резолюция относно хибридната война ще бъде в четвъртък, докато за ситуацията в Близкия изток ще има само дебат.

Утре ще бъдат засегнати и теми като защитата на европейската демокрация, като членовете на ЕП ще гласуват препоръки за укрепване на устойчивостта на ЕС срещу чуждестранна намеса и други заплахи във все по-враждебна глобална среда, и новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа. Очаква се в сряда да се проведе окончателно гласуване за законодателството за ускоряване на инвестициите в отбраната и подобряване на способността на ЕС да реагира на предизвикателствата в областта на сигурността.

В утрешния ден членовете на ЕП, ЕК и Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще обсъдят горещите вълни, горските пожари и сушата, както и готовността и реакцията на ЕС, като ще направят преглед на поуките от рекордния брой екстремни климатични явления през лятото на 2026 г.

По време на дебат евродепутатите и Комисията ще вземат отношение и по повод погребението на военния престъпник Ратко Младич и възхваляването на военните престъпления в Сърбия.

Подкрепа за Украйна и отношенията с Канада

В сряда след речта на Фон дер Лайен за състоянието на Съюза и последващия дебат евродепутатите ще обсъдят засилването на подкрепата за Украйна, ще изслушат Европейския съвет относно позицията му за проектобюджета за 2027 г. и ще проведат спешни дебати по теми, свързани с правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, а в четвъртък ще последват гласуванията по тях.

Европейският парламент ще обсъди на сесията си още редица теми като опустошителните наводнения в Непал и справянето с въздействието на социалните медии върху младите хора. Очаква се в четвъртък ЕП да призове платформите за социални мрежи да забранят най-вредните си пристрастяващи практики. Ще бъдат представени и предложения за борбата срещу трафика на наркотици във водите на Европа.

В четвъртък - последният ден от пленарната сесия, канадският премиер Марк Карни ще говори пред ЕП за отношенията между ЕС и Канада в момент на засилващо се геополитическо напрежение.

Очаква се Карни да се съсредоточи върху общите интереси в областта на сигурността и икономиката, включително войната на Русия срещу Украйна, хибридните атаки, чуждестранната


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 6 Отговор
    Честита годишна реч на ЕС!

    08:24 14.09.2026

  • 2 Фен

    16 0 Отговор
    Закривай!

    08:27 14.09.2026

  • 3 На Урсула тойбоя

    12 0 Отговор
    Ах, моята Урсула веднага ми предизвикаерекция! Много искам да роди за осми път от мен, но все ми налага санкции срещу основната дупка!
    Както да се прави, работим където няма санкции, а там - не захваща!

    08:27 14.09.2026

  • 4 Баба Урсула

    14 0 Отговор
    Стягала куфарите да бяга. Искали да я съдят. Много и лепнели пръстите за евраци.

    08:29 14.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    Заради тази вещица ,Европа затъва как може да толкова долно същество да е председател

    08:30 14.09.2026

  • 6 Айляк

    14 0 Отговор
    Мърсулата има много противници в Европейския парламент.
    И дано опозицията се противопостави успешно на повечето абсурни действия и решения на Мърсулинка, която тя ще изложи в годишната си реч.
    Кайчето Калас е поставиха натясно.
    Време е на Мърсулата да бият шута.

    08:33 14.09.2026

  • 7 авантгард

    14 0 Отговор
    Поредното алабала.
    Урсулът ще реди как Русия щяла да ги напада и им е виновна за пропадналите икономики и общества.
    Ха!
    Казано е: на калпава ракета Космоса й пречи.

    08:33 14.09.2026

  • 8 м даааа

    13 0 Отговор
    Сега е момента за няколко ракетки, докато са се събрали на куп всички евр0пед@ли

    08:33 14.09.2026

  • 9 Не знам

    10 0 Отговор
    какви са и били плановете,но резултата се вижда от всички!Унищожава ЕС с бързи темпове!Дано да си плати за грешното управление/и не само тя/!

    08:37 14.09.2026

  • 10 Бесило

    10 0 Отговор
    За тая пфайзерска чума!

    08:40 14.09.2026

  • 11 демокрация е тоталитарен режим

    10 0 Отговор
    Защо Урсулиета и Зеля управляват без избори от народа и не допускат такова нещо?

    08:45 14.09.2026

  • 12 Щип

    6 1 Отговор
    Конгреса на европейската комунистическа (или нео....) партия се открива днес!!!
    Речта на първия секретар на партията ще бъде в основата хахахаха!
    Сходството със еднопартииното управление преди 10.11.1990 година е толкова голямо че .само имената са други!

    08:50 14.09.2026

  • 13 Боже, Боже

    6 0 Отговор
    кога ще си прибереш отпадъците които алчните богаташи ни натресоха да ни управляват!?!?

    08:50 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истината не можете да я оковете,

    8 0 Отговор
    Истината не можете да я оковете, изтриете, затворите или убиете, Истината винаги заявява Сметката.

    Бъдете готови да Платите Сметката, друго няма освен Сметката, цяла Европа, в това число и България, ексклузивно.  За 12 години Война срещу Украйна и  Руската Федерация, Сметката е на масата на всеки Евро и Български Политик. 



    Докато Урсула фон дер Лайен иска по големи Бронетранспортьори за да може Бременни Украински Жени в Армията на Украйна да се бият на Фронтовата Линия.

    Сметката.

    08:52 14.09.2026

  • 16 Готвач

    4 0 Отговор
    Урсула е проста кат фасула,ние не можем да я разберем.

    08:52 14.09.2026

  • 17 След Два Милиона Загинали Украинци  

    8 0 Отговор
    След Два Милиона Загинали Украинци  на Фронта.

    Сметката.

    След Двадесет Милиона по малко Украинци в Украйна.

    Сметката. 
    След Двадесет и повече Процента по малко Украинска Територия.

    Сметката.

    08:54 14.09.2026

  • 18 Тиква

    5 0 Отговор
    Уау, уСрула менгеле и всички нацисти,пак ще плюят по Русия

    08:54 14.09.2026

  • 19 След Деиндустриализирана Европа

    8 0 Отговор
    След Деиндустриализирана Европа.  Сметката.
     След Банкрутирала Европа.

    Сметката. 
    След Лъжата че Евро Съюза е Икономическа Организация за Добруването на Всички Европейци?

    Сметката, Господа Политици.

    08:55 14.09.2026

  • 20 Сметката, Господа Политици

    6 0 Отговор
    Сметката, Господа Политици.

    Ледът се пука, пренареждането на Столовете на Европейският Титаник е безмислено.

    Сметката.

    08:57 14.09.2026

  • 21 Да им е.а м@йките

    5 0 Отговор
    на всички еврасти, атлантиди и евриди

    Коментиран от #22

    09:10 14.09.2026

  • 22 И аз

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да им е.а м@йките":

    и аз,и аз,и аз,и аз,и аз,.....

    09:12 14.09.2026

  • 23 баба Ванга

    3 0 Отговор
    Урсулка ще уникожи ЕС до 2032г и народите ще бъдат свободни.

    09:16 14.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оги

    2 0 Отговор
    Речта за състоянието на ЕС ще бъде минута мълчание в памет на икономиката на ЕС.

    09:37 14.09.2026

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