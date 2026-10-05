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Флеш показа компактни ретранслатори за „Шахед“
  Тема: Украйна

Флеш показа компактни ретранслатори за „Шахед“

5 Октомври, 2026 05:18, обновена 5 Октомври, 2026 05:19 507 1

  • сергей бескрестнов-
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  • шахед-
  • mesh ретранслатори-
  • дронове

Сергей Бескрестнов демонстрира Mesh модеми, които могат да бъдат използвани за поддържане на връзка с дронове по време на полет.

Флеш показа компактни ретранслатори за „Шахед“ - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сергей „Флеш“ Бескрестнов показа компактни Mesh модеми, които могат да бъдат използвани за изграждане на ретранслатори за дронове „Шахед“. Бескрестнов е съветник на украинския президент Володимир Зеленски по развитието на технологичните направления в отбраната.

Той демонстрира два типа устройства – модем с мощност от няколко вата и друг с мощност от няколко десетки вата. По думите му на базата на такива решения може да бъде изграден ретранслатор, който да поддържа връзка с дроновете по време на полета им над Украйна.

„Всичко, което е нужно на противника, е интернет и захранване“.

Бескрестнов посочи, че малките размери затрудняват откриването на подобна техника. Според него устройство от този тип може да бъде скрито в частен дом, автомобил или куфар.

Съветникът не твърди, че показаните конкретни модеми са открити на украинска територия, а обяснява как могат да изглеждат потенциални ретранслатори за „Шахед“. УНИАН публикува демонстрацията на 4 октомври.

Назначението на Бескрестнов

Сергей Бескрестнов е назначен за съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления в отбраната с указ от 17 юли 2026 г. В публикацията си УНИАН свързва показаните устройства с твърдението, че руските дронове могат да получават връзка по време на полет чрез разположени на терен ретранслатори.

Източници: УНИАН


Украйна
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  • 1 Не разбрахме защо тоя

    0 0 Отговор
    дава тази идея на руснаците? И дали освен на ирански дронове, може да се монтира и на руски дронове?
    Иначе в укрйна има много хора които с радост ще си сложат такива модеми в къщата или колата за да помогнат на руснаците,

    05:54 05.10.2026

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