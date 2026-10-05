Флеш показа компактни ретранслатори за „Шахед“

Сергей „Флеш“ Бескрестнов показа компактни Mesh модеми, които могат да бъдат използвани за изграждане на ретранслатори за дронове „Шахед“. Бескрестнов е съветник на украинския президент Володимир Зеленски по развитието на технологичните направления в отбраната.

Той демонстрира два типа устройства – модем с мощност от няколко вата и друг с мощност от няколко десетки вата. По думите му на базата на такива решения може да бъде изграден ретранслатор, който да поддържа връзка с дроновете по време на полета им над Украйна.

„Всичко, което е нужно на противника, е интернет и захранване“.

Бескрестнов посочи, че малките размери затрудняват откриването на подобна техника. Според него устройство от този тип може да бъде скрито в частен дом, автомобил или куфар.

Съветникът не твърди, че показаните конкретни модеми са открити на украинска територия, а обяснява как могат да изглеждат потенциални ретранслатори за „Шахед“. УНИАН публикува демонстрацията на 4 октомври.

Назначението на Бескрестнов

Сергей Бескрестнов е назначен за съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления в отбраната с указ от 17 юли 2026 г. В публикацията си УНИАН свързва показаните устройства с твърдението, че руските дронове могат да получават връзка по време на полет чрез разположени на терен ретранслатори.

Източници: УНИАН