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Дания: Руската фрегата не е предупредила преди да изстреля сигнални ракети към нашия военен хеликоптер! Москва: Без коментар

Дания: Руската фрегата не е предупредила преди да изстреля сигнални ракети към нашия военен хеликоптер! Москва: Без коментар

15 Септември, 2026 17:03 1 325 38

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  • нато-
  • балтийско море

Междувременно Русия обвини пилота на датския военен хеликоптер в опасни маневри близо до нейни военни кораби в Балтийско море

Дания: Руската фрегата не е предупредила преди да изстреля сигнални ракети към нашия военен хеликоптер! Москва: Без коментар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус, пише БТА.

Междувременно Русия обвини пилота на датския военен хеликоптер в опасни маневри близо до нейни военни кораби в Балтийско море, предаде руската агенция РИА Новости.

Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за вчерашния инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.

"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости.

На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговор, че не разполага с подробности и не може да коментира.

Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков“, заявява посланикът.

Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    33 6 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    17:05 15.09.2026

  • 2 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    38 5 Отговор
    Много се бил уплашил.

    17:07 15.09.2026

  • 3 Пич

    30 7 Отговор
    То и мен ако ме сбута някой малоумник в кръчмата го изпружвам без предупреждение!
    Работа е същата - изненадата дава предимство!

    17:08 15.09.2026

  • 4 За тъпите датчани с кухи

    44 6 Отговор
    хралупи на раменете и веещи знамената на дъгата, им обяснявам просто като на тъ па ц и. Сигналните ракети са предупреждение. кой разбрал, разбрал, кой не е да е и си е за негова сметка.

    17:09 15.09.2026

  • 5 Демек

    30 6 Отговор
    преди да изпратиш предупредителна ракета към дебил,трябва или да се покашляш или да попръцнеш блажено,белким някой разбере?

    17:09 15.09.2026

  • 6 Мишел

    42 5 Отговор
    Сигналните ракети са предупреждението: "Следва залп от бойни ракети!"

    17:09 15.09.2026

  • 7 Герго

    32 4 Отговор
    Иво инджев къде е,и оня с трабанта

    17:09 15.09.2026

  • 8 ти да видиш

    39 4 Отговор
    Вместо да благодарят, че са били сигнални, а не само ракети!

    17:10 15.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    35 4 Отговор
    Сваляй!

    Хеликоптерът няма място там!

    17:11 15.09.2026

  • 10 Бгг

    35 2 Отговор
    То сигналните ракети са си предупредителни. Датчаните искат да ги предупредят преди да ги предупредят. Изглежда са искали с димки да ги предупредят.

    17:12 15.09.2026

  • 11 Вашето мнение

    36 3 Отговор
    За убийците на делфини, алкохолици и бинарни от дания и жълтите ппавета държа да поясня, че сигналната ракета е знак за предупреждение. Няма нито един нормален, който не е платен със стипендия от няккое нпо, който да се връзва на такава пропаганда.

    17:13 15.09.2026

  • 12 Пустиня(к)

    20 2 Отговор
    Оно и у назе е така: пръво ЗАДЪЛЖЕ стреляш, после, за секи случай, викаш "има ли некой тама?" да са не окаже, че си опущил да свитнеш некой оцелел.

    17:13 15.09.2026

  • 13 Някой

    34 4 Отговор
    За малко да бъде оцелен хеликоптера. Толкова малко, колкото е била разликата между самолета на Зеленски в Молдова и руския дрон - 130 км и 30 минути разлика във времето.
    Та така и с този хеликоптер- пресилва се умишлено.
    Е, на датчаните не им е лесно - от едната страна САЩ, от друга та Русия. И никакъв 5-ти член няма да ги спаси.

    17:14 15.09.2026

  • 14 Перо

    33 3 Отговор
    И защо е било нужно този хеликоптер да облита военните кораби, без да са нарушили териториалната 12-милна зона и са в неутрални води!

    17:14 15.09.2026

  • 15 азчо

    22 3 Отговор
    Що щат фотографи до военен обект???
    Пак леко им се е разминало....

    17:15 15.09.2026

  • 16 Простидатчани

    29 4 Отговор
    Сигналните ракети съгласно Конвенцията на ООН по морско право се използват за предупреждение! Натощегодухат!

    17:15 15.09.2026

  • 17 Малий

    6 25 Отговор
    Украинските тигри ше я направят подводница тая фрегата

    Коментиран от #21

    17:16 15.09.2026

  • 18 Стенли

    20 3 Отговор
    А не бе , сигналните ракети какво са , 🤔, това си е предупреждение , той Путин им праща знаци , и на панетата , и на прибалтийските пудели , и на ингилизите , ама те се правят на ударени , Путин , не иска световно война , но тези "демократи ",всякак напъват за такава 😕

    17:18 15.09.2026

  • 19 Защо

    5 11 Отговор
    не е потопена?

    Коментиран от #27

    17:20 15.09.2026

  • 20 Вова

    5 10 Отговор
    го сърби дупето!

    17:21 15.09.2026

  • 21 Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Малий":

    Тигре,наркозеленски не е спал у тях от 2 години от страх да не го убият Орешаците.Една вечр в лондон,друга Париж,трета мелбърн,четвърта осло ,пета рим ,шеста токио,седма монреал.

    17:28 15.09.2026

  • 22 Това не е важно ...

    6 1 Отговор
    ..Датското правителство обмисля туристически данък в Копенхаген и Орхус. А в Бургас за Евровизия? ..
    Датското правителство обмисля въвеждането на туристическа такса от 20 крони на нощувка в Копенхаген и Орхус, както и такса за круизен кораб, които да бъдат използвани за финансиране на данъчни облекчения, съобщиха правителствени източници пред датски медии...Премиерът на Дания Мете Фредериксен обяви планове за въвеждане на „пълна забрана“ на мобилни телефони и други смарт устройства в датските училища.

    Коментиран от #31, #36

    17:29 15.09.2026

  • 23 Ами

    10 1 Отговор
    А датски военен хеликоптер издал ли е предупреждение
    че приближава към руската фрегата?

    17:30 15.09.2026

  • 24 Еврастите полудеа от страх

    9 1 Отговор
    Сега па трябвало да ги предупреждават, че ще ги предупредят, ми нали сигналните ракети са за предупреждение ве, сигурно се изисква предварително предупреждение да намукнат памперса и после да ги предупредят та га го напълнят, че сега са усмърделе хиликоптера и не се знае кога ще може да се използва пак.

    17:33 15.09.2026

  • 25 любопитен

    7 1 Отговор
    Датския хеликоптер не трябва ли да пази Гренландия от Тръмп?

    17:35 15.09.2026

  • 26 И за това сигурно

    5 1 Отговор
    Цените на апартаментите падат в Копенхаген, Фредериксберг и Олборг. И то с двуцифрен %

    17:36 15.09.2026

  • 27 Де бил

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Защо":

    Щото не мога ,не че не искат.

    17:37 15.09.2026

  • 28 язе ако бех

    3 2 Отговор
    чех да го одумкм хеликоптеро му ниеден...

    17:37 15.09.2026

  • 29 сигналните ракети

    6 1 Отговор
    Нали са точно за предупреждение?

    17:37 15.09.2026

  • 30 Хо-ха-ха

    6 0 Отговор
    Москва не била коментирала, ами какво да коментираш такава глупост. Хи хи

    17:39 15.09.2026

  • 31 Урсула

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това не е важно ...":

    Това важи ли за Гренландия....за един прЕател питам.

    17:39 15.09.2026

  • 32 Олеее.. подли датчани

    6 0 Отговор
    Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин заяви, че датският военен хеликоптер е провокирал руската фрегата с опасните си маневри. Дипломатът направи това изявление в коментар за датската медия DR.

    Той обяви това, след като бе призован от Външното министерство на Дания за обяснения.
    Според руския дипломат Москва планира да разследва обстоятелствата около инцидента, но това не е първият път, в който датските военни извършват опасни маневри в близост до руски кораби и фрегати. По думите му хеликоптерът се е държал провокативно. "Опитите на датската страна да обясни провокативните действия на хеликоптера към руската фрегата като "рутинна практика пораждат сериозни опасения относно потенциалните последици от подобна небрежност", смята Барбин.

    17:41 15.09.2026

  • 33 Сигнална ракета не може

    6 0 Отговор
    да свали военен хеликоптер.
    И сама по себе си е предупреждение.
    Има нещо гнило в Дания щом искала да я предупредят че ще я предупредят!
    Пък ако толкова са искали да си поговорят за времето и цените на бананите, редно те да осъществят връзка , нали?

    17:42 15.09.2026

  • 34 Датските пирати

    3 0 Отговор
    Този път не са успели нещо да гепят и сега вряцат

    17:42 15.09.2026

  • 35 И да се знае че

    4 0 Отговор
    Автономните Фарьорски острови НЕ са на Дания и ще ядат дървото на края ..

    17:47 15.09.2026

  • 36 И в Бургас за Евровизия

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това не е важно ...":

    трябва да се въведе туристически данък от 2,68 Euro плюс ДДС на нощувка ! Точно както Копенхаген и Орхус.

    17:51 15.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 604

    0 0 Отговор
    ако рашите обявят мобилизация, не мойм свари да си сменяме памперсите. един бункер не е оправен за 4г, или ако е да е само за елита. алоуууу

    18:06 15.09.2026

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