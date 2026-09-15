Дания: Руската фрегата не е предупредила преди да изстреля сигнални ракети към нашия военен хеликоптер! Москва: Без коментар

Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус, пише БТА.
Междувременно Русия обвини пилота на датския военен хеликоптер в опасни маневри близо до нейни военни кораби в Балтийско море, предаде руската агенция РИА Новости.
Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за вчерашния инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.
"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости.
На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговор, че не разполага с подробности и не може да коментира.
Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков“, заявява посланикът.
Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
17:05 15.09.2026
2 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
17:07 15.09.2026
3 Пич
Работа е същата - изненадата дава предимство!
17:08 15.09.2026
4 За тъпите датчани с кухи
17:09 15.09.2026
5 Демек
17:09 15.09.2026
6 Мишел
17:09 15.09.2026
7 Герго
17:09 15.09.2026
8 ти да видиш
17:10 15.09.2026
9 az СВО Победа 81
Хеликоптерът няма място там!
17:11 15.09.2026
10 Бгг
17:12 15.09.2026
11 Вашето мнение
17:13 15.09.2026
12 Пустиня(к)
17:13 15.09.2026
13 Някой
Та така и с този хеликоптер- пресилва се умишлено.
Е, на датчаните не им е лесно - от едната страна САЩ, от друга та Русия. И никакъв 5-ти член няма да ги спаси.
17:14 15.09.2026
14 Перо
17:14 15.09.2026
15 азчо
Пак леко им се е разминало....
17:15 15.09.2026
16 Простидатчани
17:15 15.09.2026
17 Малий
Коментиран от #21
17:16 15.09.2026
18 Стенли
17:18 15.09.2026
19 Защо
Коментиран от #27
17:20 15.09.2026
20 Вова
17:21 15.09.2026
21 Българин
До коментар #17 от "Малий":Тигре,наркозеленски не е спал у тях от 2 години от страх да не го убият Орешаците.Една вечр в лондон,друга Париж,трета мелбърн,четвърта осло ,пета рим ,шеста токио,седма монреал.
17:28 15.09.2026
22 Това не е важно ...
Датското правителство обмисля въвеждането на туристическа такса от 20 крони на нощувка в Копенхаген и Орхус, както и такса за круизен кораб, които да бъдат използвани за финансиране на данъчни облекчения, съобщиха правителствени източници пред датски медии...Премиерът на Дания Мете Фредериксен обяви планове за въвеждане на „пълна забрана“ на мобилни телефони и други смарт устройства в датските училища.
Коментиран от #31, #36
17:29 15.09.2026
23 Ами
че приближава към руската фрегата?
17:30 15.09.2026
24 Еврастите полудеа от страх
17:33 15.09.2026
25 любопитен
17:35 15.09.2026
26 И за това сигурно
17:36 15.09.2026
27 Де бил
До коментар #19 от "Защо":Щото не мога ,не че не искат.
17:37 15.09.2026
28 язе ако бех
17:37 15.09.2026
29 сигналните ракети
17:37 15.09.2026
30 Хо-ха-ха
17:39 15.09.2026
31 Урсула
До коментар #22 от "Това не е важно ...":Това важи ли за Гренландия....за един прЕател питам.
17:39 15.09.2026
32 Олеее.. подли датчани
Той обяви това, след като бе призован от Външното министерство на Дания за обяснения.
Според руския дипломат Москва планира да разследва обстоятелствата около инцидента, но това не е първият път, в който датските военни извършват опасни маневри в близост до руски кораби и фрегати. По думите му хеликоптерът се е държал провокативно. "Опитите на датската страна да обясни провокативните действия на хеликоптера към руската фрегата като "рутинна практика пораждат сериозни опасения относно потенциалните последици от подобна небрежност", смята Барбин.
17:41 15.09.2026
33 Сигнална ракета не може
И сама по себе си е предупреждение.
Има нещо гнило в Дания щом искала да я предупредят че ще я предупредят!
Пък ако толкова са искали да си поговорят за времето и цените на бананите, редно те да осъществят връзка , нали?
17:42 15.09.2026
34 Датските пирати
17:42 15.09.2026
35 И да се знае че
17:47 15.09.2026
36 И в Бургас за Евровизия
До коментар #22 от "Това не е важно ...":трябва да се въведе туристически данък от 2,68 Euro плюс ДДС на нощувка ! Точно както Копенхаген и Орхус.
17:51 15.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 604
18:06 15.09.2026