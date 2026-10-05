САЩ очакват рязък спад на цените при мир в Украйна

Прекратяването на конфликта между Русия и Украйна би довело до рязко понижение на цените на енергията. Това заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт в интервю за CBS.

По думите му президентът Доналд Тръмп работи за уреждане на войната и поддържа диалог с Москва и Киев. Райт обаче отказа да прогнозира дали Тръмп ще наложи допълнителни санкции или мита на държави, които купуват руски петрол.

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Причините за поскъпването на дизела

„Няма гаранции в конфликтите. Няма гаранции и в живота“, каза Крис Райт.

Райт свърза поскъпването на дизела с няколко фактора – войната между Русия и Украйна, решението на Китай да ограничи износа на дизел и бензин и затварянето на две големи рафинерии в Калифорния.

Според министъра цените могат да продължат да намаляват през следващите четири седмици. Той посочи увеличаването на доставките през Ормузкия проток, рекордното производство на бензин в САЩ и сезонния спад на търсенето след летния период на пътуванията.

Райт заяви, че дизелът вече е поевтинял с малко над 20 цента и очаква цената му да падне под 6 долара, без да посочи конкретен срок.

Ще бъдат освободени 100 милиона барела гориво

Енергийният министър подкрепи освобождаването на горивни запаси от съюзниците на САЩ. По думите му държавите от Г-7 са се договорили да пуснат на пазара 100 милиона барела гориво за период от четири месеца, като през първите 20 дни основният акцент ще бъде върху дизела.

Райт очаква тази мярка да понижи цените не само в САЩ, но и в Европа и други региони. Той прогнозира, че спадът може да продължи и през пролетта след въвеждането на допълнителни мощности за преработка.

Решението за санкциите срещу купувачите на руски петрол

В интервюто Райт не каза дали президентът Тръмп ще наложи мита на Китай и Индия заради покупките им на руски петрол. По темата се очаква решение до 18 октомври.

Министърът заяви, че Тръмп ще прецени последиците и възможните инструменти за натиск. Според него приключването на войната би имало двоен ефект – би намалило човешките жертви и би понижило цените на енергията.

Райт предупреди, че прогнозите за по-евтини горива зависят от развитието на конфликтите и сигурността на енергийната инфраструктура. Той не изключи нови сътресения на пазара при атаки в Близкия изток.

Източници: CBS News