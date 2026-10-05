ООН: Над 15 000 цивилни жертви в Украйна за 8 месеца

Общо 15 280 цивилни са загинали или били ранени в Украйна през първите осем месеца на 2026 г., съобщи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк на заседание на Съвета по правата на човека в Женева. Броят е с 55 процента по-висок в сравнение със същия период на 2025 г.

Данните на Управлението на ООН по правата на човека включват 2222 загинали и 13 058 ранени цивилни. Така средно повече от 400 души седмично са ставали жертви на войната. За сравнение, през януари-август 2025 г. са били регистрирани 1694 загинали и 8165 ранени цивилни.

По думите на Тюрк увеличаването на жертвите е свързано с усилването на руските атаки срещу гражданската инфраструктура. Ударите са засегнали училища, медицински заведения, жилищни сгради, железопътна инфраструктура и магазини. ООН отчита и ръст на атаките срещу енергийни обекти, супермаркети и предприятия от хранителната промишленост.

„Войната в Украйна е катастрофа в областта на правата на човека, която с всяка седмица се задълбочава“, заяви Фолкер Тюрк.

По фронтовата линия управляеми руски авиобомби са убили или ранили почти 2500 цивилни през осемте месеца. Това е увеличение от 62 процента спрямо същия период на миналата година. Тюрк призова държавите, които имат влияние върху Русия, да предприемат действия за постигане на мир, преди трагедията да придобие още по-големи мащаби.

ООН отчита и случаи на сексуално насилие

Докладът посочва 1004 потвърдени случая на сексуално насилие, свързано с конфликта, извършени между февруари 2022 г. и юли 2026 г. Случаите са засегнали цивилни и военнопленници, като 89 процента от тях са приписани на руските сили.

„Заедно с мира трябва да има и отговорност“, каза Тюрк. Украинският външен министър Андрей Сибига подкрепи призива му и заяви, че държавите, които могат да влияят на Русия, трябва да го изпълнят.

Службата на върховния комисар е интервюирала и военнопленници от 36 държави, задържани в Украйна. Много от тях са заявили, че са били подмамени или измамени, за да се присъединят към руските въоръжени сили.

Източници: The Kyiv Independent