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ООН: Над 15 000 цивилни жертви в Украйна за 8 месеца
  Тема: Украйна

ООН: Над 15 000 цивилни жертви в Украйна за 8 месеца

5 Октомври, 2026 05:14 377 4

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  • цивилни жертви-
  • руски атаки

Броят на загиналите и ранените е с 55% по-висок спрямо същия период на 2025 г. Почти 2500 цивилни са пострадали от управляеми авиобомби по фронта.

ООН: Над 15 000 цивилни жертви в Украйна за 8 месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 15 280 цивилни са загинали или били ранени в Украйна през първите осем месеца на 2026 г., съобщи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк на заседание на Съвета по правата на човека в Женева. Броят е с 55 процента по-висок в сравнение със същия период на 2025 г.

Данните на Управлението на ООН по правата на човека включват 2222 загинали и 13 058 ранени цивилни. Така средно повече от 400 души седмично са ставали жертви на войната. За сравнение, през януари-август 2025 г. са били регистрирани 1694 загинали и 8165 ранени цивилни.

По думите на Тюрк увеличаването на жертвите е свързано с усилването на руските атаки срещу гражданската инфраструктура. Ударите са засегнали училища, медицински заведения, жилищни сгради, железопътна инфраструктура и магазини. ООН отчита и ръст на атаките срещу енергийни обекти, супермаркети и предприятия от хранителната промишленост.

„Войната в Украйна е катастрофа в областта на правата на човека, която с всяка седмица се задълбочава“, заяви Фолкер Тюрк.

По фронтовата линия управляеми руски авиобомби са убили или ранили почти 2500 цивилни през осемте месеца. Това е увеличение от 62 процента спрямо същия период на миналата година. Тюрк призова държавите, които имат влияние върху Русия, да предприемат действия за постигане на мир, преди трагедията да придобие още по-големи мащаби.

ООН отчита и случаи на сексуално насилие

Докладът посочва 1004 потвърдени случая на сексуално насилие, свързано с конфликта, извършени между февруари 2022 г. и юли 2026 г. Случаите са засегнали цивилни и военнопленници, като 89 процента от тях са приписани на руските сили.

„Заедно с мира трябва да има и отговорност“, каза Тюрк. Украинският външен министър Андрей Сибига подкрепи призива му и заяви, че държавите, които могат да влияят на Русия, трябва да го изпълнят.

Службата на върховния комисар е интервюирала и военнопленници от 36 държави, задържани в Украйна. Много от тях са заявили, че са били подмамени или измамени, за да се присъединят към руските въоръжени сили.

Източници: The Kyiv Independent


Украйна
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  • 1 Главен инструктор в руската армия

    2 1 Отговор
    Категорично отричам тези неверни и пропагандни твърдения. Нашата армия използва високоточни оръжия за поразяване на вражески военни цели, а не на граждански обекти. Моят началник г-н генерал Валери Герасимов може да потвърди това.

    05:24 05.10.2026

  • 2 БАРС

    0 0 Отговор
    ВМЕКИ ДЕН ЧЕТА ИЛИ ГЛЕДАМ ТЕЛЕВИЗИЯ .НЕ Е ВЯРНО ТОВА.РАШКИТЕ НИКОГА НЕ БИЯТ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.У ТЯХ НЯМА НЕНАВИСТ КЪМ УКРАИНЦИТЕ КАКТО ОТ САМИТЕ УКРАИНЦИ ПРОТИВ ВСИЧКО РУСКО.В РОСИЯ НИТО НА МИТИНГИ НИТО ПО ТЕЛЕВИЗОРА ДА СЕ НАСЛАГВА УМРАЗА НЯМА .У ТЯХ ИМА УНИШОЖЕНИЕ НА НАЦИКИТЕ.И СМЯНА НА ВЛАСТА..ИМА ОБИТИ ЦИВИЛНИ АКО СА БИЛЕ БЛИЗО ДО ВОЕННИ ОБЕКТИ ТО НЕ ОТРИЧАМ НО НАЙ МНОГО ИМА ПОСТРАДАЛИ УКРАИНЦИ ОТ ТЕХНИТЕ ПВО КОГАТО ТЯХНАТА РАКЕТА НЕ МОЖЕ ДА УЦЕЛИ РАШЕН РАКЕТА ТО МНОГО ПЪТИ СЕ ЗАБИВА В НЯКОЙ БЛОК И ЕСТЕСТВЕННО ВЕДНАГА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ СЕ ПОКАЗВА ,ЧЕ РОСИЯ БИЛА ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА ДА НАСЛАГВАТ ОМРАЗА

    05:36 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Краварска медия

    1 0 Отговор
    нещо за Газа? Или там може

    05:50 05.10.2026

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