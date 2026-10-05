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Украинка разказа за помощите в Норвегия: 760 евро месечно
  Тема: Украйна

Украинка разказа за помощите в Норвегия: 760 евро месечно

5 Октомври, 2026 05:17 580 2

  • украински бежанци-
  • норвегия-
  • финансова помощ-
  • временна закрила

При посещение на езикови курсове сумата достига около 1800 евро, но жилището вече се плаща отделно.

Украинка разказа за помощите в Норвегия: 760 евро месечно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските бежанци в Норвегия получават по 760 евро месечно на възрастен човек, а при посещение на курсове по норвежки език сумата може да достигне около 1800 евро. Това разказва украинката Екатерина Станиславская, която живее в страната повече от три години. Тя е споделила информацията в TikTok, а данните са публикувани от УНИАН.

По думите на Станиславская при помощта от 760 евро получателят не плаща самостоятелно за жилището и електроенергията. Тези разходи се поемат от общинската служба.

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„Това са 760 евро, като жилището и електроенергията се плащат от общинската служба“, обяснява тя.

Размерът на помощта се увеличава при участие в езикови курсове. Тогава украинците могат да получават около 1800 евро, но наемът и разходите за жилище вече остават за тяхна сметка.

За какво стигат средствата

Станиславская твърди, че сумата е достатъчна за ежедневните нужди. Тя изброява сред основните разходи храната, дрехите, транспорта, мобилния телефон и интернет. Според нея остават средства и за няколко излизания месечно или за развлечения с дете.

„За основните разходи тези пари стигат“, казва украинката, като уточнява, че при по-скъпа покупка човек трябва да спестява или да намери допълнителна работа.

По думите ѝ при недостиг на средства може да се потърси помощ от специализирани организации. Тя допълва, че ако човек не планира да се легализира, да работи или да остане трайно в Норвегия, тези плащания би трябвало да му осигурят необходимото за ежедневието.

Посочените размери са представени като личен опит на Станиславская. В публикацията не е посочен официален норвежки документ, който да потвърждава универсалното прилагане на тези суми за всички украински граждани с временна закрила.


Норвегия
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  • 1 Ехааа

    4 0 Отговор
    Сега чакаме нашите укри да се изнесат на тълпи в посока Норвегия. Там ще са по-добре, нищо че няма плажове

    05:32 05.10.2026

  • 2 А нещо

    0 0 Отговор
    Работа да си намерят. Не

    06:00 05.10.2026

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