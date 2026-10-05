Украинка разказа за помощите в Норвегия: 760 евро месечно

Украинските бежанци в Норвегия получават по 760 евро месечно на възрастен човек, а при посещение на курсове по норвежки език сумата може да достигне около 1800 евро. Това разказва украинката Екатерина Станиславская, която живее в страната повече от три години. Тя е споделила информацията в TikTok, а данните са публикувани от УНИАН.

По думите на Станиславская при помощта от 760 евро получателят не плаща самостоятелно за жилището и електроенергията. Тези разходи се поемат от общинската служба.

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„Това са 760 евро, като жилището и електроенергията се плащат от общинската служба“, обяснява тя.

Размерът на помощта се увеличава при участие в езикови курсове. Тогава украинците могат да получават около 1800 евро, но наемът и разходите за жилище вече остават за тяхна сметка.

За какво стигат средствата

Станиславская твърди, че сумата е достатъчна за ежедневните нужди. Тя изброява сред основните разходи храната, дрехите, транспорта, мобилния телефон и интернет. Според нея остават средства и за няколко излизания месечно или за развлечения с дете.

„За основните разходи тези пари стигат“, казва украинката, като уточнява, че при по-скъпа покупка човек трябва да спестява или да намери допълнителна работа.

По думите ѝ при недостиг на средства може да се потърси помощ от специализирани организации. Тя допълва, че ако човек не планира да се легализира, да работи или да остане трайно в Норвегия, тези плащания би трябвало да му осигурят необходимото за ежедневието.

Посочените размери са представени като личен опит на Станиславская. В публикацията не е посочен официален норвежки документ, който да потвърждава универсалното прилагане на тези суми за всички украински граждани с временна закрила.