Трагедията в Непал: Жертвите на свлачищата наближават 1400

Хуманитарната катастрофа в Непал придобива стряскащи мащаби след седмици на непрестанни порои. Към настоящия час на 15 септември официалният брой на загиналите вследствие на катастрофалните свлачища и наводнения в планинската страна достигна 1 396 души, превръщайки този мусонен сезон в един от най-смъртоносните за последното десетилетие.

Епицентър на бедствието и блокирани региони

Националната агенция за управление на бедствия и аварии в Непал съобщава, че най-тежко засегнати са отдалечените планински провинции в западната и централната част на страната. Кални маси и огромни скални срутища са погребали цели села, заличавайки десетки жилищни сгради и инфраструктурни обекти.

Спасителните екипи, подпомагани от непалската армия, продължават да издирват стотици хора, които все още се водят в неизвестност. Работата на терен обаче е изключително затруднена. Ключови магистрали, включително пътищата, свързващи столицата Катманду с останалата част от страната, са напълно блокирани от свличания на земна маса, което прекъсна доставките на храна, питейна вода и медицински консумативи.

Международна помощ и климатични предупреждения

Според информация от Червения кръст и ООН, цитирани от световните медии, над 45 000 семейства са останали без дом, а хиляди хора са настанени във временни лагери и училища. Хуманитарните организации алармират за сериозен риск от избухване на епидемии от холера и други инфекциозни заболявания поради замърсяване на водоизточниците.

Метеоролозите в региона предупреждават, че въпреки навлизането в средата на септември, мусонният фронт над Южна Азия остава необичайно активен. Експерти по климатичните промени подчертават, че зачестяването на тези екстремни явления в Хималаите е пряка последица от глобалното затопляне, което прави планинските склонове по-нестабилни и уязвими на интензивни валежи.