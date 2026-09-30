Най-малко 34 души загинаха при наводнения и свлачища в Непал

Най-малко 34 души са загинали, а други 15 са били ранени при наводнения, свлачища и други бедствия, предизвикани от проливните дъждове в Непал през последните дни. 11 души остават в неизвестност, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

Свлачищата са причинили 23 от смъртните случаи. Останалите жертви са загинали при наводнения, лавина и други инциденти, свързани с тежките метеорологични условия. Близо 1200 семейства са засегнати, като стотици жилища са разрушени или повредени. Щети са нанесени и на селскостопански сгради и обработваеми площи.

Силните валежи са свързани с късен мусон и зона на ниско атмосферно налягане, формирала се над Бенгалския залив. Според метеорологичната служба дъждовете вече отслабват, но през следващите дни в отделни части на страната все още се очакват валежи.

Наводненията нанесоха щети и на инфраструктурата. В западния окръг Канчанпур придошлите води на река Махакали повредиха най-големия висящ мост в страната. Съоръжението беше затворено за движение, след като една от осемте му носещи кули рухна. Местните власти смятат, че конструкцията може да бъде възстановена.

Продължава и издирването на хора, затрупани от лавина в базовия лагер на връх Химлунг, близо до границата с Тибет. От 16 души, за които се предполага, че са били затрупани, са открити телата на четирима. Националната асоциация на планинските водачи прекрати издирването на останалите до 12 души.

Проливните дъждове и снеговалежите са прекъснали движението по редица пътища и туристически маршрути. Властите временно са спрели и експедициите към няколко планински върха в навечерието на традиционно натоварения есенен алпинистки сезон.