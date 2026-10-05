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Удар с „Бандероли“ по Харков: един загинал и 8 ранени
  Тема: Украйна

Удар с „Бандероли“ по Харков: един загинал и 8 ранени

5 Октомври, 2026 04:43, обновена 5 Октомври, 2026 04:44 498 3

  • харков-
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  • бандероли-
  • жертви-
  • ранени

При атаката са повредени около десет жилищни сгради, автомобили и административна постройка. Сред ранените има полицай, а една жена е в реанимация.

Удар с „Бандероли“ по Харков: един загинал и 8 ранени - 1
Снимка: &quot;Суспильне Харьков&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а осем са ранени при руски удар с боеприпаси „Бандерол“ в Индустриалния район на Харков. Атаката е извършена вечерта на 4 октомври, съобщават ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синегубов и кметът на града Игор Терехов.

„Произошло е попадение на три „Бандерола“, по предварителни данни в близост до жилищни сгради. За съжаление, има загинал. Освен това осем души са ранени, като един от тях е в много тежко състояние“, каза Терехов. По думите му в пет многоетажни жилищни сгради са избити прозорци и са повредени покриви.

Първоначално Синегубов съобщи за удар по многофамилен жилищен блок. По-късно Терехов посочи, че според уточнена информация от Ситуационния център става дума за двоен удар с „Бандероли“. Той съобщи още за около десет повредени жилищни сгради, горящи автомобили и административна постройка.

Ръководителят на Центъра за спешна медицинска помощ и медицина на бедствията Виктор Забашта съобщи, че трима от ранените са настанени в болници. Сред пострадалите има и полицейски служител. Информацията е цитирана от „Новости.LIVE“.

Загиналият мъж е пътувал в автомобила с жена и куче порода шпиц. Жената е оцеляла и се намира в реанимация. Кучето е извадено от колата и е предадено на Центъра за работа с животни. По предварителни данни то няма наранявания, но е в шоково състояние, съобщи директорът на градския департамент за извънредни ситуации Богдан Гладкич.

Спасително-поисковата операция продължава, а общинските служби работят по отстраняването на щетите.

Източници: Суспильне Харков, Новости.LIVE


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нелепица

    4 1 Отговор
    "Един човек е загинал, а осем са ранени при руски удар с боеприпаси „Бандерол“ в Индустриалния район на Харков."
    И започват да изброяват за жилищни сгради в Индустриалния район!

    Коментиран от #3

    05:06 05.10.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нелепица":

    Нелепо е, че изобщо се случва.В 21 век.В Европа.Иначе сме с претенции за цивилизовани

    05:51 05.10.2026

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