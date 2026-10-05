Удар с „Бандероли“ по Харков: един загинал и 8 ранени

Един човек е загинал, а осем са ранени при руски удар с боеприпаси „Бандерол“ в Индустриалния район на Харков. Атаката е извършена вечерта на 4 октомври, съобщават ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синегубов и кметът на града Игор Терехов.

„Произошло е попадение на три „Бандерола“, по предварителни данни в близост до жилищни сгради. За съжаление, има загинал. Освен това осем души са ранени, като един от тях е в много тежко състояние“, каза Терехов. По думите му в пет многоетажни жилищни сгради са избити прозорци и са повредени покриви.

Първоначално Синегубов съобщи за удар по многофамилен жилищен блок. По-късно Терехов посочи, че според уточнена информация от Ситуационния център става дума за двоен удар с „Бандероли“. Той съобщи още за около десет повредени жилищни сгради, горящи автомобили и административна постройка.

Ръководителят на Центъра за спешна медицинска помощ и медицина на бедствията Виктор Забашта съобщи, че трима от ранените са настанени в болници. Сред пострадалите има и полицейски служител. Информацията е цитирана от „Новости.LIVE“.

Загиналият мъж е пътувал в автомобила с жена и куче порода шпиц. Жената е оцеляла и се намира в реанимация. Кучето е извадено от колата и е предадено на Центъра за работа с животни. По предварителни данни то няма наранявания, но е в шоково състояние, съобщи директорът на градския департамент за извънредни ситуации Богдан Гладкич.

Спасително-поисковата операция продължава, а общинските служби работят по отстраняването на щетите.

Източници: Суспильне Харков, Новости.LIVE