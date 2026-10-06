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Лидерът на СДС Илия Лазаров: Зад атаката в Черно море стои Руската федерация. Целта е сплашване

Лидерът на СДС Илия Лазаров: Зад атаката в Черно море стои Руската федерация. Целта е сплашване

6 Октомври, 2026 22:08 511 23

  • илия лазаров-
  • атака-
  • черно море-
  • руска федерация-
  • сплашване

Според Лазаров случилото се е и част от опитите на Москва да подобри позициите си при евентуални бъдещи преговори. "Това е част от вдигането на цената при едни бъдещи преговори. Част е и от нормалното водене на война, колкото и грубо да звучи."

Лидерът на СДС Илия Лазаров: Зад атаката в Черно море стои Руската федерация. Целта е сплашване - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Русия стои зад атаката, а целта е сплашване и ограничаване на търговията и приходите, които Украйна получава от износа на зърно. Това заяви лидерът на СДС и евродепутат Илия Лазаров в предаването "Денят ON AIR".

"Това е класически тип хибридна атака, провокация. По косвени белези е ясно, че зад тази атака стои Руската федерация", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Лазаров случилото се е и част от опитите на Москва да подобри позициите си при евентуални бъдещи преговори.

"Това е част от вдигането на цената при едни бъдещи преговори. Част е и от нормалното водене на война, колкото и грубо да звучи."

"Не е важно чие е торпедото, а кой го е изстрелял"
Лазаров смята, че атаката най-вероятно е била комбинирана, ако информацията, публикувана до момента в медиите, се потвърди.

"Няма значение как се е случила атаката. Тя може да бъде извършена по всякакъв начин. Не е важно чие е торпедото, а кой го е изстрелял. Провокацията е в полза на Русия. Опитват се да сплашват", обясни той.

По думите му България е удобна цел за подобни действия заради силните проруски настроения в част от обществото.
Лазаров очаква напрежението да продължи да се изостря и предупреди, че може да се стигне до необратима фаза на ескалация.

"Ситуацията в Русия не е добра. Тепърва ще гледаме подобни неща. Политически за мен е ясно, че това е Русия", посочи евродепутатът.

Провокациите ще продължат
Според Лазаров изборите не са фактор за реакцията на българските институции и е нормално властите да подхождат предпазливо към случая.

"Когато си в управлението и носиш отговорност, всяка дума трябва да бъде премерена и претеглена", заяви той.

Евродепутатът предупреди, че подобни действия не трябва да бъдат разглеждани като изолиран случай.

"Това е началото на провокации от такъв тип в цяла Европа, включително в Северна Европа, около Полша и Балтийския регион. Това е част от тактиката", допълни той.

Ако се установи, че използваните при атаката дронове са руски, сред възможните дипломатически реакции са привикването на руския посланик и връчването на протестна нота.

Свикването на КСНС
Лазаров определи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност като нормална стъпка, но не очаква той непременно да стигне до общ извод, че става дума за руска атака.

Той е на мнение, че част от информацията по случая е секретна и няма да може да бъде представена публично.

По отношение на сигурността в Черно море евродепутатът смята, че България трудно би могла самостоятелно да гарантира безопасността на корабоплаването.

Според него са необходими съвместни действия с Румъния и Турция, тъй като морският транспорт е сред най-уязвимите при подобна ескалация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    7 3 Отговор
    Съюз на ДС

    22:10 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дали

    13 2 Отговор
    Затлъстяването не пристяга черепната кутия, и човек не започва да говори неконтролируеми глупости?

    22:14 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 баничка кифлова

    8 2 Отговор
    От къде този човек знае това което се твърди в статията ?

    22:16 06.10.2026

  • 8 Без име

    4 3 Отговор
    И тоя се размириса. 🤣🤣🤣 Да, руски са. Какво ще направиш? 🤣🤣🤣

    22:16 06.10.2026

  • 9 Най-накрая някой да го каже

    4 11 Отговор
    без страх
    На крадев и йотова не им стиска да кажат нещо без инструкции от руското посолство

    Коментиран от #14

    22:19 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Ама че гнусна мутра има тоя евродепутат

    22:22 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъп та дрънка

    8 0 Отговор
    Радев обявил, че ударът по двата кораба бил навътре в морето, на 130 километра от брега, в неутрални води, поради което няма как да бъдат активирани член 4 и 5 от договора за НАТО.

    Да не би вече да знаят, че не са руснаците?
    Ако това е поредната украинска провокация или някоя от техните свободно плаващи мини, които често стигат чак до турските бергове, тогава какво? Тогава всички рязко ще забравят член 5! Иначе как ви звучи колективен отговор на НАТО срещу натовска Украйна? Ами ако виновникът е другарят им Зеленски, който пак проси пари и Пейтриътс, пък те вече не искат да му дават, че и му говорят за ревизия на раздадените пари?!

    Брюкселските и нашите пуделски зелки не си дават сметка, че Зеленски е в пъти по-опасен за Европа от вечния им враг Путин.

    22:23 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тефтер

    7 0 Отговор
    Сегашното СДС дали ще напълни един автобус "Чавдар"?

    22:26 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    5 1 Отговор
    СДС!?.....не ни разсмивайте!....кои бяха тия идиоти!?

    22:30 06.10.2026

  • 21 Анти войната

    0 3 Отговор
    Долу путинския убиец и неговите плямпаджии червени неразумни объркани диши....

    22:32 06.10.2026

  • 22 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "даиксд":

    Глупакът си ти бе, и знаеш ли защо, защото изговори тук един куп измислици, защото истината е, че на Путин му свършиха войниците и обяви мобилизация, С.Корея му изпрати два пъти по 3000 будали с дръпнати очи и повече не ги видя, ордите на Кадиров бяха избити до един, така, че вече останаха за агресорът Путин да се бият само запасняци и те скоро ще свършат и тогава да видиме къде ще се скрие това маймунесто ЗЛО, и собствената му държава има координати известни на целия свят, вече и клиповете за нея отдавна остаряха....ти си с по-малко мозък и от колибри бе копач на простащина !

    22:37 06.10.2026

  • 23 Д-р Хаус

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "даиксд":

    Един оцелял моряк от спасения кораб е казал,че руснаците са пуснали подводна бомба, а някой се прави на бай Ганьо в зоопарк-бай Ганьо гледа жирав и вика " няма такова животно". А ти гледай да не те посети някой дрон у къщата ти.

    22:40 06.10.2026

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