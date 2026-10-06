Лидерът на СДС Илия Лазаров: Зад атаката в Черно море стои Руската федерация. Целта е сплашване

Русия стои зад атаката, а целта е сплашване и ограничаване на търговията и приходите, които Украйна получава от износа на зърно. Това заяви лидерът на СДС и евродепутат Илия Лазаров в предаването "Денят ON AIR".
"Това е класически тип хибридна атака, провокация. По косвени белези е ясно, че зад тази атака стои Руската федерация", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според Лазаров случилото се е и част от опитите на Москва да подобри позициите си при евентуални бъдещи преговори.
"Това е част от вдигането на цената при едни бъдещи преговори. Част е и от нормалното водене на война, колкото и грубо да звучи."
"Не е важно чие е торпедото, а кой го е изстрелял"
Лазаров смята, че атаката най-вероятно е била комбинирана, ако информацията, публикувана до момента в медиите, се потвърди.
"Няма значение как се е случила атаката. Тя може да бъде извършена по всякакъв начин. Не е важно чие е торпедото, а кой го е изстрелял. Провокацията е в полза на Русия. Опитват се да сплашват", обясни той.
По думите му България е удобна цел за подобни действия заради силните проруски настроения в част от обществото.
Лазаров очаква напрежението да продължи да се изостря и предупреди, че може да се стигне до необратима фаза на ескалация.
"Ситуацията в Русия не е добра. Тепърва ще гледаме подобни неща. Политически за мен е ясно, че това е Русия", посочи евродепутатът.
Провокациите ще продължат
Според Лазаров изборите не са фактор за реакцията на българските институции и е нормално властите да подхождат предпазливо към случая.
"Когато си в управлението и носиш отговорност, всяка дума трябва да бъде премерена и претеглена", заяви той.
Евродепутатът предупреди, че подобни действия не трябва да бъдат разглеждани като изолиран случай.
"Това е началото на провокации от такъв тип в цяла Европа, включително в Северна Европа, около Полша и Балтийския регион. Това е част от тактиката", допълни той.
Ако се установи, че използваните при атаката дронове са руски, сред възможните дипломатически реакции са привикването на руския посланик и връчването на протестна нота.
Свикването на КСНС
Лазаров определи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност като нормална стъпка, но не очаква той непременно да стигне до общ извод, че става дума за руска атака.
Той е на мнение, че част от информацията по случая е секретна и няма да може да бъде представена публично.
По отношение на сигурността в Черно море евродепутатът смята, че България трудно би могла самостоятелно да гарантира безопасността на корабоплаването.
Според него са необходими съвместни действия с Румъния и Турция, тъй като морският транспорт е сред най-уязвимите при подобна ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
22:10 06.10.2026
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4 Дали
22:14 06.10.2026
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7 баничка кифлова
22:16 06.10.2026
8 Без име
22:16 06.10.2026
9 Най-накрая някой да го каже
На крадев и йотова не им стиска да кажат нещо без инструкции от руското посолство
Коментиран от #14
22:19 06.10.2026
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11 Сатана Z
22:22 06.10.2026
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13 Тъп та дрънка
Да не би вече да знаят, че не са руснаците?
Ако това е поредната украинска провокация или някоя от техните свободно плаващи мини, които често стигат чак до турските бергове, тогава какво? Тогава всички рязко ще забравят член 5! Иначе как ви звучи колективен отговор на НАТО срещу натовска Украйна? Ами ако виновникът е другарят им Зеленски, който пак проси пари и Пейтриътс, пък те вече не искат да му дават, че и му говорят за ревизия на раздадените пари?!
Брюкселските и нашите пуделски зелки не си дават сметка, че Зеленски е в пъти по-опасен за Европа от вечния им враг Путин.
22:23 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 тефтер
22:26 06.10.2026
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20 Анонимен
22:30 06.10.2026
21 Анти войната
22:32 06.10.2026
22 Емигрант
До коментар #17 от "даиксд":Глупакът си ти бе, и знаеш ли защо, защото изговори тук един куп измислици, защото истината е, че на Путин му свършиха войниците и обяви мобилизация, С.Корея му изпрати два пъти по 3000 будали с дръпнати очи и повече не ги видя, ордите на Кадиров бяха избити до един, така, че вече останаха за агресорът Путин да се бият само запасняци и те скоро ще свършат и тогава да видиме къде ще се скрие това маймунесто ЗЛО, и собствената му държава има координати известни на целия свят, вече и клиповете за нея отдавна остаряха....ти си с по-малко мозък и от колибри бе копач на простащина !
22:37 06.10.2026
23 Д-р Хаус
До коментар #17 от "даиксд":Един оцелял моряк от спасения кораб е казал,че руснаците са пуснали подводна бомба, а някой се прави на бай Ганьо в зоопарк-бай Ганьо гледа жирав и вика " няма такова животно". А ти гледай да не те посети някой дрон у къщата ти.
22:40 06.10.2026