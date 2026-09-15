Буря на Острова заради рекордни дарения за партията на Фараж

Двама предприемачи направиха историческо дарение на партията "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж. За британските десни популисти обаче финансовата инжекция идва в много деликатен за тях момент.

Това е рекордно дарение за дяснопопулистката партия „Реформирай Обединеното кралство": 72 милиона британски лири (84 милиона евро), дарени от криптомилиардерите Бен Дело и Кристоф Харборн. С това партията събра за два дни толкова дарения, колкото всички останали британски партии са получили през цялата минала година, отбелязва АРД.

Най-голямото досега дарение за партия в историята на Обединеното кралство беше направено миналата година от друг криптомилиардер – Кристофър Харборн. Тогава той дари девет милиона лири – също на „Реформирай обединеното кралство", пише германският "Ди Цайт".

Разследвания за даренията към Фараж

Ситуацията обаче изобщо не е толкова проста. Многомилионното дарение за „Реформирай Обединеното кралство" върна в светлините на прожекторите дискусиите около партията, които ѝ създават проблеми в последните месеци. Лидерът на партията Найджъл Фараж трябва да даде обяснения пред парламентарна анкетна комисия във връзка с дарение в размер на пет милиона лири, които не са били декларирани.

Разследване разкри освен това, че членове на партията са се опитали да привлекат големи дарители от чужбина – въпреки че това е забранено във Великобритания, припомня АРД. А сега и даренията от двама криптомилиардери, които, макар и да са британски граждани, доскоро са живели в чужбина и са плащали данъци там. Трябва ли да им бъде позволено да даряват такива суми?

Ново законодателство може да възпрепятства дарението

Ако законопроектът, който в момента се обсъжда в двете камари на британския парламент, бъде приет, политиците няма да могат да приемат дарението. Новите разпоредби имат за цел да регулират по-строго даренията и съответно влиянието на дарителите.

В интервю за БиБиСи държавният служител Филип Райкрофт обяснява: „Законът ще включва таван за британските дарители, които живеят в чужбина. Но ще има насоки, според които, ако се върнат в Обединеното кралство, те трябва да са живели тук известно време, за да могат да даряват по-големи суми – вероятно цяла календарна година."

Британските граждани, живеещи в чужбина, няма да имат право да даряват повече от 100 000 лири. Ако законът бъде приет, той ще влезе в сила със задна дата от март 2026 г. Това би могло да застраши рекордното дарение за „Реформирай Обединеното кралство".

Заместник-председателят на партията Ричард Тайс вижда в това кампания срещу партията. „Ние действахме в съответствие с действащото законодателство. Ясно се вижда колко много се страхува това социалистическо правителство от „Реформирай Обединеното кралство", щом сега иска да промени със задна дата правилата за даренията, само за да постави в лошо положение една партия, която просто иска да има същите възможности като Лейбъристите."

Противоречиви донори

Критиците се опасяват, че дарението ще застраши демократичните процеси – и защото "Реформирай Обединеното кралство" планира, в случай че дойде на власт, да предприеме мерки, от които именно криптосекторът би спечелил, отбелязва АРД.

Освен това двамата дарители, които са натрупали състоянието си с криптовалути, са противоречиви. Бен Дело беше осъден в САЩ през 2021 г., защото неговата фирма не е изпълнила предвидените от закона мерки срещу прането на пари. Той вече беше дарил четири милиона лири на „Реформирай Обединеното кралство" през пролетта и се завърна във Великобритания, когато законопроектът за партийните дарения набра скорост.

Кристофър Харборн, който е живял дълги години в Тайланд и вече притежава двойно гражданство, е отговорен за дарението от пет милиона, поради което парламентарна комисия в момента води разследване срещу Найджъл Фараж.

Лейбъристите и даренията от синдикатите

„Реформирай Обединеното кралство" не вижда проблем в големите дарения: в крайна сметка управляващата Лейбъристка партия също получава финансова подкрепа от профсъюзи, които също преследват собствената си програма. Говорителят на синдиката Пол Новак счита това сравнение за погрешно, както обяснява в интервю за БиБиСи: „Ние сме отворена, демократична организация, която представлява милиони работници в тази страна. Всички решения относно даренията се вземат от нашите членове – всичко това се случва публично."

От друга страна, ако милиони се даряват от отделни лица, които явно преследват собствени интереси, това трябва да бъде подложено на критичен анализ, смята Новак. „Никой не може сериозно да смята, че е добре свръхбогатите просто да подкупват британската политика. Мисля, че никой от присъстващите не смята, че това е добре за нашата демокрация – освен може би Найджъл Фараж и Ричард Тайс."

Новият закон за политическите дарения трябва да премине през няколко четения в Горната и Долната камара. Въпреки това говорител на министър-председателя вече обяви, че се работи по допълнителни ограничения за партийните дарения.