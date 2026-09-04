"Аржентинският" Тръмп: Ветровете на промяната подкрепят претенциите ни към Фолклендските острови

Президентът Хавиер Милей заяви в телевизионно обръщение, че "ветровете на промяната", благоприятни за претенциите на Аржентина за Фолкландските острови, духат по света, позовавайки се на признаци, че Доналд Тръмп може да преосмисли позицията на САЩ относно суверенитета над островите, пише The Guardian.
"Наскоро президентът Тръмп заяви, че САЩ преоценяват историческата си позиция по отношение на Малвинските острови", заяви той, използвайки аржентинското наименование на архипелага.
Държавният глава заяви, че Великобритания е изправена пред "множество кризи от миграционен, демографски и икономически характер, които е малко вероятно да бъдат разрешени. Ясно е, че те вървят по пътя на упадъка. Бъдещето на Аржентина обаче процъфтява и ще надделее".
По-рано в четвъртък британското издание GB News попита Тръмп дали ще "се притече на помощ на Обединеното кралство" по време на потенциален териториален спор с Аржентина за Фолкландските острови и намекна, че няма да го направи, добавяйки, че Обединеното кралство "не беше там, за да ми помогне [с Иран]".
Поддръжниците очакваха Милей да използва обръщението си към нацията в четвъртък вечерта, за да обяви безпрецедентна подкрепа от страна на САЩ за претенцията на Аржентина за суверенитет над Фолкландските острови.
Вместо това, крайнодесният самопровъзгласил се либертарианец просто се позова на думите на Тръмп от миналия понеделник. На въпрос в Белия дом дали преразглежда позицията на САЩ по отношение на островите, американският президент отговори: "Винаги преразглеждам всяка позиция. Това е само една от многото".
Милей представи отговора на Тръмп като "заплаха", която "не е безобидна".
"САЩ обмислят тази промяна на позицията, защото знаят, че Аржентина е надежден партньор, съобразяващ се със западните ценности, на стратегически важна позиция, която може да бъде ценен съюзник през следващите десетилетия", посочи той.
САЩ официално признаха фактическото управление на островите от Обединеното кралство, но не са заели официална позиция по отношение на суверенитета. Първите съобщения за евентуално преразглеждане се появиха през април, когато вътрешен имейл на Пентагона, докладван от Reuters, повдигна въпроса Вашингтон да преразгледа позицията си като един от възможните начини за наказване на съюзниците от НАТО, които отказаха да се включат във войната с Иран.
В интервюто в четвъртък Тръмп каза за Обединеното кралство: "Вашата страна не беше там, за да ми помогне. Нямахме нужда от помощ, но аз помолих НАТО и попитах бившия ви лидер [Кийр Стармър]: "Защо не изпратите няколко кораба?" Той отговори: "Нямаме никакви". Беше доста тъжно, цялата работа."
Въпреки очакванията, създадени от Милей и неговите поддръжници - президентът призова всички свои министри да застанат редом до него - основните нови елементи на речта бяха няколко указа, които той обяви.
Един от тях беше да се ускорят санкциите "срещу участниците в инициативи за добив на петрол", като по-специално се позоваваше на офшорен нефтен проект в басейна на Северните Фолклендски острови, ръководен от израелската компания Navitas заедно с британския си партньор Rockhopper. Милей твърди, че проектът нарушава призива на ООН нито Аржентина, нито Обединеното кралство да предприемат едностранни действия на територията.
Въпреки "радикалните" си политики на строги икономии, Милей също така заяви, че ще подпише спешен указ за увеличаване на ресурсите за министерството на отбраната, като даде приоритет на изграждането на интегрирана военноморска база на остров Огнена земя. Проектът за изграждане на база там е отпреди Милей, а строителството започна през 2022 г.
Повтаряйки същата фраза, използвана от националния отбор по футбол на Аржентина на банер, отбелязващ победата им над Англия на полуфинала на Световното първенство, Милей каза: Las Malvinas son Argentinas! (Малвинските острови са на Аржентина)
Великобритания обяви по-рано тази седмица, че позицията му по отношение на Фолклендските острови е "дългогодишна и непоколебима". В изявление се казва: "Суверенитетът е на Обединеното кралство, а правото на островитяните на самоопределение е от първостепенно значение. Позицията на Великобритания е ясна. Островитяните многократно са изразявали желанието си да останат британска отвъдморска територия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предния път
Коментиран от #3
15:20 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Изгубиха световната титла от Испания
До коментар #1 от "Предния път":сега ще изгубят и островите от Британия и ще си седнат на задните части най-накрая.
15:23 04.09.2026
4 Слабоумния с резачката
15:23 04.09.2026
5 Спецназ
Аржентинците могат да засипят пристигналите английски баржи с
рояци дронове и да им направят Х апокалипсис! ::))
ФАКТ!
Коментиран от #10
15:25 04.09.2026
6 Красимир Петров
Коментиран от #12, #35
15:25 04.09.2026
7 Всъщност
Коментиран от #29
15:26 04.09.2026
8 Последния Софиянец
15:26 04.09.2026
9 чорльо
15:27 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
Коментиран от #13
15:28 04.09.2026
12 керката
До коментар #6 от "Красимир Петров":евели са?
15:29 04.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 стоян георгиев
15:31 04.09.2026
15 Айляк
Кривоглавците от Албиона може и да са гола вода, но поне с архентинчетата могат да се справят. Веднъж го направиха.
Освен, ако...преждевременно рашката не метне некое хапче връз Лондоня.
А дотогава Милейчо може само да мечтае.
15:31 04.09.2026
16 Kaлпазанин
Коментиран от #20
15:31 04.09.2026
17 Хихихи
Коментиран от #19
15:32 04.09.2026
18 Софийски селянин,Пенсионер
15:33 04.09.2026
19 Много
До коментар #17 от "Хихихи":преди това ще изгниеш!
15:34 04.09.2026
20 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #16 от "Kaлпазанин":Това за евреите го е казал Хенри Форд.
15:35 04.09.2026
21 Мадуро
15:36 04.09.2026
22 След ВСВ
Коментиран от #26
15:37 04.09.2026
23 Кочо
Коментиран от #25, #27
15:41 04.09.2026
24 Англосаксите
15:44 04.09.2026
25 ....
До коментар #23 от "Кочо":Ма англичаните не са ги присвоили,те са ги открили, тяхни са.
15:46 04.09.2026
26 Ха,ха
До коментар #22 от "След ВСВ":Ма некви нацистки кораби са яли пердах там през ВСВ🤣🤣😂
15:48 04.09.2026
27 Господин Тръмп
До коментар #23 от "Кочо":Отпусна на слабоумния с резачката $20 милиарда, а господин Тръмп не раздава пари като другите. Разбрали са се с Милейчо за островите. За 100 години наем, например. Англичаните ще таковат супата, защото е гореща😁❗
Коментиран от #28, #30
15:50 04.09.2026
28 Кочо
До коментар #27 от "Господин Тръмп":Господин Тръмп се похвали, че са 40 милиарда за избора на Милчо!
15:51 04.09.2026
29 Смотльо,
До коментар #7 от "Всъщност":Тръмп ,на акъла са еднакви
15:55 04.09.2026
30 ,,,,,,
До коментар #27 от "Господин Тръмп":То така нали изтече и стогодишния договор за буферайна
16:00 04.09.2026
31 Ами
16:07 04.09.2026
32 хаха
Коментиран от #40
16:18 04.09.2026
33 Българин
За това ловко разпалва една малка и победоносна война. Точно според най-добрите прктики от историята!
16:24 04.09.2026
34 Анонимен
Коментиран от #36
16:27 04.09.2026
35 койдазнай
До коментар #6 от "Красимир Петров":Разбира се, че е вредна! Ако не беше парнаа машина, радара, реактивния двигател и антибиотиците, щяхме да си живеем по православному, в усилен труд и в служба на Бога, Царя и Отечеството! Но тези жидо масони не искаха Божията воля, а искаха Отворено Общество, всеки да пътува, всеки да получава информация и да се изказва! И това е най-страшният им грях! Защото ако не бяха създали процесорите за мобилните телефони, нямаше така да ни се натрапва човешката идиотщина и простотия!
16:28 04.09.2026
36 Дон Турболенто
До коментар #34 от "Анонимен":Пакистанци, араби или хомосексуалисти.
16:29 04.09.2026
37 Мордехай
16:30 04.09.2026
38 Дон Турболенто
16:31 04.09.2026
39 Чума
16:31 04.09.2026
40 ахах
До коментар #32 от "хаха":Не съм сигурен дали тогава англичаните биха постигнали успех без разузнавателната и логистична подкрепа на САЩ. А и от тогава Великобритания много е деградирала.
16:36 04.09.2026