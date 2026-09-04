"Аржентинският" Тръмп: Ветровете на промяната подкрепят претенциите ни към Фолклендските острови

Президентът Хавиер Милей заяви в телевизионно обръщение, че "ветровете на промяната", благоприятни за претенциите на Аржентина за Фолкландските острови, духат по света, позовавайки се на признаци, че Доналд Тръмп може да преосмисли позицията на САЩ относно суверенитета над островите, пише The Guardian.

"Наскоро президентът Тръмп заяви, че САЩ преоценяват историческата си позиция по отношение на Малвинските острови", заяви той, използвайки аржентинското наименование на архипелага.

Държавният глава заяви, че Великобритания е изправена пред "множество кризи от миграционен, демографски и икономически характер, които е малко вероятно да бъдат разрешени. Ясно е, че те вървят по пътя на упадъка. Бъдещето на Аржентина обаче процъфтява и ще надделее".

По-рано в четвъртък британското издание GB News попита Тръмп дали ще "се притече на помощ на Обединеното кралство" по време на потенциален териториален спор с Аржентина за Фолкландските острови и намекна, че няма да го направи, добавяйки, че Обединеното кралство "не беше там, за да ми помогне [с Иран]".

Поддръжниците очакваха Милей да използва обръщението си към нацията в четвъртък вечерта, за да обяви безпрецедентна подкрепа от страна на САЩ за претенцията на Аржентина за суверенитет над Фолкландските острови.

Вместо това, крайнодесният самопровъзгласил се либертарианец просто се позова на думите на Тръмп от миналия понеделник. На въпрос в Белия дом дали преразглежда позицията на САЩ по отношение на островите, американският президент отговори: "Винаги преразглеждам всяка позиция. Това е само една от многото".

Милей представи отговора на Тръмп като "заплаха", която "не е безобидна".

"САЩ обмислят тази промяна на позицията, защото знаят, че Аржентина е надежден партньор, съобразяващ се със западните ценности, на стратегически важна позиция, която може да бъде ценен съюзник през следващите десетилетия", посочи той.

САЩ официално признаха фактическото управление на островите от Обединеното кралство, но не са заели официална позиция по отношение на суверенитета. Първите съобщения за евентуално преразглеждане се появиха през април, когато вътрешен имейл на Пентагона, докладван от Reuters, повдигна въпроса Вашингтон да преразгледа позицията си като един от възможните начини за наказване на съюзниците от НАТО, които отказаха да се включат във войната с Иран.

В интервюто в четвъртък Тръмп каза за Обединеното кралство: "Вашата страна не беше там, за да ми помогне. Нямахме нужда от помощ, но аз помолих НАТО и попитах бившия ви лидер [Кийр Стармър]: "Защо не изпратите няколко кораба?" Той отговори: "Нямаме никакви". Беше доста тъжно, цялата работа."

Въпреки очакванията, създадени от Милей и неговите поддръжници - президентът призова всички свои министри да застанат редом до него - основните нови елементи на речта бяха няколко указа, които той обяви.

Един от тях беше да се ускорят санкциите "срещу участниците в инициативи за добив на петрол", като по-специално се позоваваше на офшорен нефтен проект в басейна на Северните Фолклендски острови, ръководен от израелската компания Navitas заедно с британския си партньор Rockhopper. Милей твърди, че проектът нарушава призива на ООН нито Аржентина, нито Обединеното кралство да предприемат едностранни действия на територията.

Въпреки "радикалните" си политики на строги икономии, Милей също така заяви, че ще подпише спешен указ за увеличаване на ресурсите за министерството на отбраната, като даде приоритет на изграждането на интегрирана военноморска база на остров Огнена земя. Проектът за изграждане на база там е отпреди Милей, а строителството започна през 2022 г.

Повтаряйки същата фраза, използвана от националния отбор по футбол на Аржентина на банер, отбелязващ победата им над Англия на полуфинала на Световното първенство, Милей каза: Las Malvinas son Argentinas! (Малвинските острови са на Аржентина)

Великобритания обяви по-рано тази седмица, че позицията му по отношение на Фолклендските острови е "дългогодишна и непоколебима". В изявление се казва: "Суверенитетът е на Обединеното кралство, а правото на островитяните на самоопределение е от първостепенно значение. Позицията на Великобритания е ясна. Островитяните многократно са изразявали желанието си да останат британска отвъдморска територия".