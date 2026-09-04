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"Аржентинският" Тръмп: Ветровете на промяната подкрепят претенциите ни към Фолклендските острови

"Аржентинският" Тръмп: Ветровете на промяната подкрепят претенциите ни към Фолклендските острови

4 Септември, 2026 15:18 1 210 40

  • хавиер милей-
  • великобритания-
  • фолклендски острови

САЩ официално признаха фактическото управление на островите от Обединеното кралство, но не са заели официална позиция по отношение на суверенитета

"Аржентинският" Тръмп: Ветровете на промяната подкрепят претенциите ни към Фолклендските острови - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Президентът Хавиер Милей заяви в телевизионно обръщение, че "ветровете на промяната", благоприятни за претенциите на Аржентина за Фолкландските острови, духат по света, позовавайки се на признаци, че Доналд Тръмп може да преосмисли позицията на САЩ относно суверенитета над островите, пише The Guardian.

"Наскоро президентът Тръмп заяви, че САЩ преоценяват историческата си позиция по отношение на Малвинските острови", заяви той, използвайки аржентинското наименование на архипелага.

Държавният глава заяви, че Великобритания е изправена пред "множество кризи от миграционен, демографски и икономически характер, които е малко вероятно да бъдат разрешени. Ясно е, че те вървят по пътя на упадъка. Бъдещето на Аржентина обаче процъфтява и ще надделее".

По-рано в четвъртък британското издание GB News попита Тръмп дали ще "се притече на помощ на Обединеното кралство" по време на потенциален териториален спор с Аржентина за Фолкландските острови и намекна, че няма да го направи, добавяйки, че Обединеното кралство "не беше там, за да ми помогне [с Иран]".

Поддръжниците очакваха Милей да използва обръщението си към нацията в четвъртък вечерта, за да обяви безпрецедентна подкрепа от страна на САЩ за претенцията на Аржентина за суверенитет над Фолкландските острови.

Вместо това, крайнодесният самопровъзгласил се либертарианец просто се позова на думите на Тръмп от миналия понеделник. На въпрос в Белия дом дали преразглежда позицията на САЩ по отношение на островите, американският президент отговори: "Винаги преразглеждам всяка позиция. Това е само една от многото".

Милей представи отговора на Тръмп като "заплаха", която "не е безобидна".

"САЩ обмислят тази промяна на позицията, защото знаят, че Аржентина е надежден партньор, съобразяващ се със западните ценности, на стратегически важна позиция, която може да бъде ценен съюзник през следващите десетилетия", посочи той.

САЩ официално признаха фактическото управление на островите от Обединеното кралство, но не са заели официална позиция по отношение на суверенитета. Първите съобщения за евентуално преразглеждане се появиха през април, когато вътрешен имейл на Пентагона, докладван от Reuters, повдигна въпроса Вашингтон да преразгледа позицията си като един от възможните начини за наказване на съюзниците от НАТО, които отказаха да се включат във войната с Иран.

В интервюто в четвъртък Тръмп каза за Обединеното кралство: "Вашата страна не беше там, за да ми помогне. Нямахме нужда от помощ, но аз помолих НАТО и попитах бившия ви лидер [Кийр Стармър]: "Защо не изпратите няколко кораба?" Той отговори: "Нямаме никакви". Беше доста тъжно, цялата работа."

Въпреки очакванията, създадени от Милей и неговите поддръжници - президентът призова всички свои министри да застанат редом до него - основните нови елементи на речта бяха няколко указа, които той обяви.

Един от тях беше да се ускорят санкциите "срещу участниците в инициативи за добив на петрол", като по-специално се позоваваше на офшорен нефтен проект в басейна на Северните Фолклендски острови, ръководен от израелската компания Navitas заедно с британския си партньор Rockhopper. Милей твърди, че проектът нарушава призива на ООН нито Аржентина, нито Обединеното кралство да предприемат едностранни действия на територията.

Въпреки "радикалните" си политики на строги икономии, Милей също така заяви, че ще подпише спешен указ за увеличаване на ресурсите за министерството на отбраната, като даде приоритет на изграждането на интегрирана военноморска база на остров Огнена земя. Проектът за изграждане на база там е отпреди Милей, а строителството започна през 2022 г.

Повтаряйки същата фраза, използвана от националния отбор по футбол на Аржентина на банер, отбелязващ победата им над Англия на полуфинала на Световното първенство, Милей каза: Las Malvinas son Argentinas! (Малвинските острови са на Аржентина)

Великобритания обяви по-рано тази седмица, че позицията му по отношение на Фолклендските острови е "дългогодишна и непоколебима". В изявление се казва: "Суверенитетът е на Обединеното кралство, а правото на островитяните на самоопределение е от първостепенно значение. Позицията на Великобритания е ясна. Островитяните многократно са изразявали желанието си да останат британска отвъдморска територия".


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предния път

    11 3 Отговор
    духаха 3 дня!

    Коментиран от #3

    15:20 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изгубиха световната титла от Испания

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Предния път":

    сега ще изгубят и островите от Британия и ще си седнат на задните части най-накрая.

    15:23 04.09.2026

  • 4 Слабоумния с резачката

    17 6 Отговор
    Ще докара Аржентина до голодомор!

    15:23 04.09.2026

  • 5 Спецназ

    14 11 Отговор
    Сега времената са други!

    Аржентинците могат да засипят пристигналите английски баржи с
    рояци дронове и да им направят Х апокалипсис! ::))

    ФАКТ!

    Коментиран от #10

    15:25 04.09.2026

  • 6 Красимир Петров

    21 14 Отговор
    Великобритания е вредна за света

    Коментиран от #12, #35

    15:25 04.09.2026

  • 7 Всъщност

    12 10 Отговор
    аржентинския Путин!

    Коментиран от #29

    15:26 04.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    Английският флот не пали а Тръмп не го засяга.Сега е моментът.

    15:26 04.09.2026

  • 9 чорльо

    4 4 Отговор
    глей атомен вятър да не ти изправи косъма

    15:27 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    12 8 Отговор
    Хихихи! Сега е момента! Розовите содомити, арабелите, чалмите и тюрбаните в малобритания ще гледат тъпо 😂 Зеля може да им помогне, буаххаха

    Коментиран от #13

    15:28 04.09.2026

  • 12 керката

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    евели са?

    15:29 04.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    17 10 Отговор
    Дано си ги вземат обратно аржентинците! англия така или иначе е в кома!

    15:31 04.09.2026

  • 15 Айляк

    8 5 Отговор
    Не знам за Ветровете на промяната, ама изглежда на гаучосите пак им се яде бой.
    Кривоглавците от Албиона може и да са гола вода, но поне с архентинчетата могат да се справят. Веднъж го направиха.
    Освен, ако...преждевременно рашката не метне некое хапче връз Лондоня.
    А дотогава Милейчо може само да мечтае.

    15:31 04.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    И как не???? Вижте как му отива кипуту на тоя ,и бях прав,евреи са замесени навсякъде по света ,затворете ги ако искате да има мир по света

    Коментиран от #20

    15:31 04.09.2026

  • 17 Хихихи

    6 8 Отговор
    Вадете пуканките 😂 малобротания умре

    Коментиран от #19

    15:32 04.09.2026

  • 18 Софийски селянин,Пенсионер

    9 1 Отговор
    Този е същият откачалник като Тръмпа,да им се чудиш на акъла тези аржентинос защо го избраха за президент...

    15:33 04.09.2026

  • 19 Много

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хихихи":

    преди това ще изгниеш!

    15:34 04.09.2026

  • 20 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Kaлпазанин":

    Това за евреите го е казал Хенри Форд.

    15:35 04.09.2026

  • 21 Мадуро

    0 1 Отговор
    искаш ли да посетиш?

    15:36 04.09.2026

  • 22 След ВСВ

    7 2 Отговор
    всички нацисти избягаха в Аржентина!

    Коментиран от #26

    15:37 04.09.2026

  • 23 Кочо

    9 6 Отговор
    Щом Русия може да присвои Крим и Домбас, защо Лондон да не присвои някакви острови, които са само на 9000 мили от Англия!? Господин Путин, подари малко противокорабни ракети на господин Меси! Само 100 броя! Англия как подава на господин Зеленски!? А господин Милей е човек на Тръмп!

    Коментиран от #25, #27

    15:41 04.09.2026

  • 24 Англосаксите

    4 8 Отговор
    винаги печелят!

    15:44 04.09.2026

  • 25 ....

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Кочо":

    Ма англичаните не са ги присвоили,те са ги открили, тяхни са.

    15:46 04.09.2026

  • 26 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "След ВСВ":

    Ма некви нацистки кораби са яли пердах там през ВСВ🤣🤣😂

    15:48 04.09.2026

  • 27 Господин Тръмп

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кочо":

    Отпусна на слабоумния с резачката $20 милиарда, а господин Тръмп не раздава пари като другите. Разбрали са се с Милейчо за островите. За 100 години наем, например. Англичаните ще таковат супата, защото е гореща😁❗

    Коментиран от #28, #30

    15:50 04.09.2026

  • 28 Кочо

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Господин Тръмп":

    Господин Тръмп се похвали, че са 40 милиарда за избора на Милчо!

    15:51 04.09.2026

  • 29 Смотльо,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Тръмп ,на акъла са еднакви

    15:55 04.09.2026

  • 30 ,,,,,,

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "Господин Тръмп":

    То така нали изтече и стогодишния договор за буферайна

    16:00 04.09.2026

  • 31 Ами

    5 5 Отговор
    англичаните сами си причиняват беди. Освен САЩ и Канада, те реално нямаха други надеждни партньори. САЩ отдавна престана да им бъде стратегически партньор. Светът не ги обича заради пословичната им меркантилност и разбира се противоречив политически запис.

    16:07 04.09.2026

  • 32 хаха

    1 2 Отговор
    Я се пробвай, че да ти начупят пак канчето бе корумпирана южноамериканска св и ня.

    Коментиран от #40

    16:18 04.09.2026

  • 33 Българин

    1 1 Отговор
    Английския Министър Председател е в отчаяно положение!
    За това ловко разпалва една малка и победоносна война. Точно според най-добрите прктики от историята!

    16:24 04.09.2026

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор
    Сега е най-благоприятното време да си уредят старите сметки.Островитяните загубиха силата си със смъртта на М.Тачър.Сега при тях се подвизават като министри пакистанци,араби и д-р.народности които се тупат по гърдите и твърдят ,че са англичани.Верваме ви,таквиз сте.Аржентина е готова да ви отнесе като куцо пиле домат.Времето ще покаже кой кой е.

    Коментиран от #36

    16:27 04.09.2026

  • 35 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Разбира се, че е вредна! Ако не беше парнаа машина, радара, реактивния двигател и антибиотиците, щяхме да си живеем по православному, в усилен труд и в служба на Бога, Царя и Отечеството! Но тези жидо масони не искаха Божията воля, а искаха Отворено Общество, всеки да пътува, всеки да получава информация и да се изказва! И това е най-страшният им грях! Защото ако не бяха създали процесорите за мобилните телефони, нямаше така да ни се натрапва човешката идиотщина и простотия!

    16:28 04.09.2026

  • 36 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Пакистанци, араби или хомосексуалисти.

    16:29 04.09.2026

  • 37 Мордехай

    2 0 Отговор
    Като го гледам Милей с тая шапчица, разбирам че и той е от нашите! Значи и евреите са вдигнали ръце от прогнилия остров и дните му са преброени! Накарая само дядо Вова с Посейдона ще заравни терена!

    16:30 04.09.2026

  • 38 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Ще бъде голям майтап, ако ненормалния Тръмп прецака британските гнилочи за МАЛВИНСКИТЕ острови :-)))

    16:31 04.09.2026

  • 39 Чума

    0 0 Отговор
    Всичко, което е в полза на Русия и далеч от България е добро начинание!

    16:31 04.09.2026

  • 40 ахах

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Не съм сигурен дали тогава англичаните биха постигнали успех без разузнавателната и логистична подкрепа на САЩ. А и от тогава Великобритания много е деградирала.

    16:36 04.09.2026

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