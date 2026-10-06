Новини
Свят »
Испания »
Кралят на Испания разпусна парламента, изборите са на 29 ноември
  Тема: Избори

Кралят на Испания разпусна парламента, изборите са на 29 ноември

6 Октомври, 2026 04:44 466 0

  • испания-
  • фелипе vi-
  • педро санчес-
  • предсрочни избори-
  • жилищна политика

Фелипе VI подписа указа по електронен път от Финландия. Кабинетът на Педро Санчес остава с ограничени правомощия до съставянето на ново правителство.

Кралят на Испания разпусна парламента, изборите са на 29 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанският крал Фелипе VI подписа указа за разпускане на парламента и свикване на предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Правителството на премиера Педро Санчес ще продължи да изпълнява функциите си с ограничени правомощия до избирането на нов кабинет.

Документът е бил одобрен от правителството след изявлението на Санчес за предсрочния вот. Кралят го е подписал по електронен път непосредствено след пристигането си във Финландия, където е на държавно посещение. С указа са разпуснати двете камари на испанския парламент – Сенатът и Конгресът на депутатите.

Парламентът ще работи чрез постоянна делегация

След разпускането на парламента предстои да бъде конституирана постоянна делегация от 69 народни представители. Съставът ѝ ще отразява пропорционалното представителство на политическите сили, определено от изборите през 2023 г.

Очаква се новото разпределение да осигури мнозинство на социалистите и на партньорите, които досега подкрепяха кабинета „Санчес“. Предсрочният вот беше обявен след като парламентът отхвърли две жилищни мерки, предложени от правителството.

Кабинетът ще гласува отново жилищните мерки

На редовното си заседание във вторник правителството ще разгледа повторно указите за жилищната политика, които бяха отхвърлени в петък. Мерките предвиждат забрана за извеждане от жилище на уязвими лица до 2030 г., както и двугодишно удължаване на договорите за наем, изтичащи преди края на 2028 г.

Правителството се надява по-малкият брой депутати в постоянната делегация да улесни одобряването на текстовете. Изборите на 29 ноември ще определят новия състав на парламента и политическата подкрепа за следващото испанско правителство.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com, efe.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания