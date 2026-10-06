Кралят на Испания разпусна парламента, изборите са на 29 ноември

Испанският крал Фелипе VI подписа указа за разпускане на парламента и свикване на предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Правителството на премиера Педро Санчес ще продължи да изпълнява функциите си с ограничени правомощия до избирането на нов кабинет.

Документът е бил одобрен от правителството след изявлението на Санчес за предсрочния вот. Кралят го е подписал по електронен път непосредствено след пристигането си във Финландия, където е на държавно посещение. С указа са разпуснати двете камари на испанския парламент – Сенатът и Конгресът на депутатите.

Парламентът ще работи чрез постоянна делегация

След разпускането на парламента предстои да бъде конституирана постоянна делегация от 69 народни представители. Съставът ѝ ще отразява пропорционалното представителство на политическите сили, определено от изборите през 2023 г.

Очаква се новото разпределение да осигури мнозинство на социалистите и на партньорите, които досега подкрепяха кабинета „Санчес“. Предсрочният вот беше обявен след като парламентът отхвърли две жилищни мерки, предложени от правителството.

Кабинетът ще гласува отново жилищните мерки

На редовното си заседание във вторник правителството ще разгледа повторно указите за жилищната политика, които бяха отхвърлени в петък. Мерките предвиждат забрана за извеждане от жилище на уязвими лица до 2030 г., както и двугодишно удължаване на договорите за наем, изтичащи преди края на 2028 г.

Правителството се надява по-малкият брой депутати в постоянната делегация да улесни одобряването на текстовете. Изборите на 29 ноември ще определят новия състав на парламента и политическата подкрепа за следващото испанско правителство.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com, efe.com