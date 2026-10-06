Тръмп разреши на всички американци да купуват свободен от данъци дизел

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която разрешава на всички американци да купуват освободено от данъци дизелово гориво. Той подписа документа на сцената по време на предизборен митинг в Гранд Айлънд, щата Небраска.

Става дума за т.нар. червен дизел – гориво, което обичайно е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства. Червеният цвят показва, че дизелът се продава с данъчни облекчения.

„Не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро“, пошегува се Тръмп пред публиката.

По информация на Франс прес решението идва на фона на рекордни цени на горивата в САЩ, свързвани с войната в Иран. Мярката беше обявена по време на митинг, на който президентът се опита да мобилизира републиканските избиратели преди междинните избори на 3 ноември.

Тръмп агитира за Пийт Рикетс

В Небраска Тръмп подкрепи републиканския сенатор Пийт Рикетс, който се изправя срещу независим кандидат, подкрепян от демократите. Проявата е част от 32-дневна серия от предизборни митинги на президента в традиционно републикански щати, сред които Оклахома и Алабама.

Икономиката, високите цени на горивата и хранителните продукти са сред темите, които тревожат избирателите, включително в селските райони. В Небраска допълнително напрежение предизвика планът на администрацията за увеличаване на вноса на говеждо месо. Фермери в щата възразяват, че това може да засегне интересите им, докато Тръмп представя мярката като начин за понижаване на цените за потребителите.

„Обичам Небраска“, заяви Тръмп, след като излезе на сцената. Той определи Рикетс като „велик човек“, който е „уважаван от всички“.

Спор и за предизборните реклами

По време на митинга Тръмп защити телевизионни реклами, за които са били използвани най-малко 1,5 млн. долара федерални средства. Той ги определи като „положителна агитация за нашите велики Съединени щати“ и заяви, че използването на публични средства за тях е „доста стандартна практика“.

Президентът добави, че е решил да финансира други патриотични реклами с пари, събрани от движението МАГА. Белият дом не е отговорил дали политическата група на Тръмп може да възстанови на данъкоплатците средствата за вече излъчените реклами.

Източници: bta.bg