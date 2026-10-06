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Франция образува 10 разследвания заради ученическите протести

Франция образува 10 разследвания заради ученическите протести

6 Октомври, 2026 04:37 434 0

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  • арести

От 28 септември са извършени 6059 ареста, а 715 полицаи и жандарми са ранени при безредиците.

Франция образува 10 разследвания заради ученическите протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет разследвания са образувани във Франция от Генералната инспекция на националната полиция във връзка с участници в ученическото движение. Инспекцията, известна като „полицията на полицията“, е започнала проверките от началото на протестите, съобщи френското министерство на вътрешните работи, цитирано от Франс прес.

На фона на ескалацията вътрешният министър Лоран Нуниез е готов да бъде изслушан от парламента. Неговите сътрудници заявиха, че той може да отговаря на въпроси пред „компетентните комисии на Националното събрание или Сената“.

Възможното изслушване би обхванало дадените на силите за сигурност инструкции, доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса при протестите. От съобщението не става ясно кога ще бъде насрочено такова заседание или кои комисии ще отправят поканата.

Хиляди арести от началото на протестите

Общо 6059 души са били арестувани във Франция от 28 септември насам. По време на безредиците са ранени 715 полицаи или жандарми.

Новите данни очертават мащаба на сблъсъците около ученическото движение и поставят под допълнителен контрол действията на силите за сигурност. Образуваните разследвания на Генералната инспекция на националната полиция трябва да изяснят конкретните случаи, за които са подадени сигнали или са установени основания за проверка.

Източници: bta.bg


Франция
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