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Коалицията удари Ходейда, хусите атакуваха Рияд

Коалицията удари Ходейда, хусите атакуваха Рияд

6 Октомври, 2026 04:35 542 0

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Саудитската коалиция твърди, че е унищожила оръжейни складове и съоръжения за мини. Хусите съобщиха за атаки срещу летище, обекти на „Арамко“ и военни цели в Саудитска Арабия.

Коалицията удари Ходейда, хусите атакуваха Рияд - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е нанесла удари по „военни цели“ в пристанище Ходейда, контролирано от хусите. Пристанищният град се намира на брега на Червено море.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви в „Екс“, че военноморските сили са „унищожили складове с оръжие, съоръжения, в които са се съхранявали мини“, както и че са „предотвратили планирана атака“, насочена срещу морските коридори в южната част на Червено море.

Хусите съобщиха за удари по Рияд

От своя страна, подкрепяните от Иран хуси заявиха, че са атакували международното летище в Рияд, нефтопреработвателния завод на „Арамко“ в Рабиг и няколко обекта в южната част на Саудитска Арабия.

Военният говорител на хусите Яхия Сария каза, че атаките са извършени предимно с дронове, балистични ракети и крилати ракети. „Тези атаки са били насочени срещу международното летище в Рияд“, заяви той.

Сария добави, че е бил засегнат и заводът на „Арамко“ в Рабиг, както и военни обекти и летища в южната част на кралството.

Взаимни твърдения за ескалация

Съобщенията на двете страни представляват взаимни твърдения за военни действия по стратегически обекти. В наличната информация не са посочени данни за жертви, а независима оценка на щетите не е публикувана.

Развитието поставя под напрежение морските коридори в южната част на Червено море и ключови инфраструктурни обекти в Саудитска Арабия. Коалицията свързва операцията в Ходейда с предотвратяване на атака срещу корабоплаването, докато хусите представят ударите по саудитски цели като част от собствената си военна операция.

Източници: bta.bg, shafaq.com


Йемен
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