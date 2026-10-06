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Танкер е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Танкер е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток

6 Октомври, 2026 04:43 464 0

  • танкер-
  • ормузки проток-
  • иран-
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  • петрол

Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение. Няма съобщения за жертви или замърсяване.

Танкер е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролен танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение.

„Корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, което е предизвикало пожар в машинното отделение, с който екипажът в момента се бори“, съобщи UKMTO. До момента няма данни за жертви или за въздействие върху околната среда.

По-рано агенцията съобщи за друг танкер, който е навлизал в протока близо до оманските брегове. Плавателният съд е бил принуден да се върне, след като е получил заплаха от иранските сили.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. Преди началото на войната през него е преминавала една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Протокът се оказа в центъра на конфликта в Близкия изток, започнал след ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Техеран претендира за контрол над стратегическия морски път и възпрепятства движението на плавателни съдове, докато Вашингтон налага морска блокада на иранските пристанища.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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