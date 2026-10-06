САЩ заявиха за унищожени 13 кораба при блокадата на Иран

Съединените щати са пренасочили 130 търговски кораба и са унищожили 13 плавателни съда при продължаващата морска блокада срещу Иран. Това съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM), което обяви, че на 5 октомври американските сили са спрели 130-ия кораб в района на Близкия изток.

Според командването блокадата срещу кораби, които се опитват да влязат или да излязат от ирански пристанища, е възобновена на 14 юли. От CENTCOM твърдят, че 13-те унищожени търговски кораба са нарушавали режима или са били свързани със сенчеста мрежа, която финансира Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

В съобщението не се посочват имената на корабите, националността им, превозваните товари или данни за екипажите. Не е уточнено и при какви конкретни обстоятелства са били унищожени плавателните съдове.

Три кораба са извадени от строя

Американското командване съобщи още, че силите му са извели от строя три кораба, чиито екипажи са отказали да изпълнят нарежданията. Отделно от тях са били пренасочени 130 плавателни съда, без да се посочва дали всички са били насочени обратно към изходните си маршрути или към други пристанища.

„Американската армия остава изцяло съсредоточена върху тази мисия. Ще действаме бързо срещу всички кораби, които се опитват да преминат блокадата“, заяви командващият CENTCOM адмирал Брад Купър.

По данни, цитирани от РБК, американските действия са насочени към търговски кораби, пътуващи към ирански пристанища или излизащи от тях. Анадолската агенция също предаде, че Вашингтон свързва част от засегнатите плавателни съдове с предполагаема многомилиардна мрежа на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Предупреждение към корабоплаването

CENTCOM призова моряците, които се намират в Оманския залив и при подходите към Ормузкия проток, да следят американските навигационни предупреждения. На екипажите е препоръчано и да поддържат връзка с американските военноморски сили по радиоканал 16.

Засега няма независимо потвърждение на броя на унищожените кораби, нито подробности от иранските власти за посочените от САЩ действия. Публикуваните данни представляват позицията на американското командване за операцията и за корабите, които според него са нарушили блокадата или са били свързани с ирански структури.

Източници: aa.com.tr, rbc.ru