Българите взеха двойно повече жилищни кредити за 3 години

Две години на промени. Така накратко може да бъдат описани 2025-та и 2026-та за пазара на недвижими имоти, и в частност за жилищата. Миналата година мина под знака на въвеждането на еврото – процес, който доведе до ръст на броя сделки, но и до ръст на цените. Текущата година обаче е по-интересна за пазара на имоти, тъй като наблюдаваме нещо ново, което за последните 30 години не се е случвало, а именно спад в броя на сделките, но продължаващо поскъпване на квадратен метър жилищна площ. На пръв поглед това е парадокс, тъй като участниците на пазара бяха свикнали, че щом има спад на сделките, то непременно трябва да се отчете такъв и при цената или поне да не се регистрира ръст. На какво се дължи тази нетипична за българския жилищен пазар картина?
„На първо място имаме много застаряващ жилищен фонд, а представителите на новите генерации – Z, милениалите, търсят модерно място. Искат не само ново жилище, но и нова среда“, казва инвеститорът в имоти Иво Димовски в коментар за най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
Също така се наблюдава и силна вътрешно квартална миграция. „Хората, които живеят в Надежда, в стара панелка, искат да живеят в затворен комплекс, където детето им може да тича, където може да ходи на детските площадки, където може да отиде и при баба си отсреща в панелката. Когато влезете в един квартал, виждате този процес – от старо към ново“, допълва Димовски.
Вторият фактор, който очертава днешната картина на пазара, са ипотечните кредити. Реално те са се удвоили за по-малко от 3 години като стойност. През първото тримесечие на 2023 г. стойността на всички ипотечни кредити в България е била 8.7 млрд. EUR. Към юли 2026 г. тази стойност вече е 19 млрд. EUR.
„Много хора си задават въпроса какво се случва на пазара и как цените станаха толкова високи. Истината е, че цената на стойността на парите е толкова ниска, че реално достъпността ѝ стана толкова добра и голяма, че българите взеха двойно повече жилищни кредити само за 3 години“, обяснява имотният експерт.
Голяма част от тези кредити днес са съсредоточени в София. Данните сочат, че в столицата 60% от клиентите купуват с ипотечен заем срещу 40% със собствени средства. В Пловдив процентите са почти равни, докато във Варна картината е обратна на София – 40% придобиват имоти жилищен кредит, а 60% разчитат на спестяванията си.
Голяма част от хората придобили жилище с банков заем са го придобили с инвестиционна цел и го отдават под наем. В близките 20-30 години те ще покриват месечните вноски с месечния наем, който получават и от тази гл.т. те не се замислят да излязат на имотния пазар в скоро време.
Много голяма роля играе психологическият фактор, според Димовски: „Има хора, които чакаха влизането на еврото, за да могат да видят докъде ще стигне нивото на цената на имота им. Това са хора, които имат наследствени имоти, имоти придобити чрез обезщетения. Те знаеха, че еврото ще е едва ли не големият връх. И след този връх те не знаеха точно какво ще се случи. Това, което обаче виждаме е, че транзакциите падат надолу, но те падат с нормален темп“, допълва Димовски.
Реално продават тези собственици, които така или иначе през последните 5 години са обмисляли да продадат имота си, но са изчаквали еврото, за да видят докъде ще стигнат цените. Всички останали, които имат имоти за собствено ползване или инвестиционни имоти, те нямат нужда да продават. Третата група са спекулантите. И трите групи не изпитват належаща нужда от продажба и поради това и цените не спадат.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам мисирките
Коментиран от #4, #10, #11
09:23 06.10.2026
2 няма да стане
Коментиран от #5, #8
09:35 06.10.2026
3 Лъжите не спират
Ало иксперта, това не е салам та да се развали, колкото е по старо, е по ксчествено, за разлика от новите гипскартоняци. Отделно от това, българина е изчезващ вид, с - 60 000 всяка година. Колкото и безумни пасквиюи да пйскате, истината е една, на тия цени купувачи няма
09:37 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тухли не се ядат
До коментар #2 от "няма да стане":Старите хора си отиват, имотите им остават все повече и все повече, строи се като за световно а населението изчезва, скоро всеки ще иска да продаде, но няма да има на кого
Коментиран от #6, #7
09:49 06.10.2026
6 няма да стане
До коментар #5 от "Тухли не се ядат":Ако докараме до там ,та да си продаваме имотите за да си купим ядене ,закривайте я тази държава.
Коментиран от #9
09:52 06.10.2026
7 начинаещ спекулант
До коментар #5 от "Тухли не се ядат":Ако правилно Ви разбирам , най добре е (според Вас) да живеем под наем , а каквито пари спестим да , ги вложим в закупуването на голями количества консерви и когато дойде времето да няма какво да се яде - да се възползваме и да направим "големият" си удар (като ги продадем). Въпросът , който не е изяснен е какво да направим с парите спечелени от спекулацията с консервите , пак ли консерви да купуваме или какво ?!
09:57 06.10.2026
8 Стига да искаш
До коментар #2 от "няма да стане":има много. Биткойна примерно е добре и др.
09:59 06.10.2026
9 Вече стана
До коментар #6 от "няма да стане":Масово хората обедняха и не могат да свържат двата края, продажбата на ненужните им имоти е единственият изход и те вече го правят. Има голямо увеличение в броя на предлаганите за продажба жилища, а търсенето намалява. Това води до какво? точно така, до спукване на балона. Кърфицата е вече допряла до 🎈
10:03 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Панела ще падне сам
До коментар #1 от "само питам мисирките":Ами ще издиша бавно с дигането на лихвите с 2-3 процента което е неизбежно. Младите сега дали ще могат да плащат след 10-15 год. Банката не губи за разлика от САЩ тук продължаваш да си длъжник дори и да ти вземат и продадат жилището често на доста ниска цена.
10:41 06.10.2026
12 Няма търсене и на наеми
10:42 06.10.2026