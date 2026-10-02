Саудитска Арабия планира офанзива срещу бунтовниците в Йемен

Саудитска Арабия планира офанзива срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен, като се разглеждат различни варианти, включително настъпление по крайбрежието или атаки на няколко фронта за прекратяване на блокирането на транспортния маршрут през Червено море, предаде Ройтерс, като цитира регионални и западни представители, съобщи БТА.

Според шестима души, запознати с подготовката, се очаква операцията да бъде започната през следващите седмици. Наземните действия ще бъдат водени от йеменски сили под саудитски контрол и ще бъдат подкрепени от въздушни удари на Саудитска Арабия. Не се очаква саудитските съюзници да участват пряко в бойните действия.

САЩ вече предоставят разузнавателна информация в подкрепа на операциите на Рияд в Йемен, а някои регионални и европейски държави оказват предимно отбранителна военна помощ на кралството, припомня Ройтерс.

Саудитска Арабия се намеси в гражданската война в съседен Йемен през 2015 г., оглавявайки арабска коалиция в подкрепа на международно признатото правителство, което хусите бяха прогонили от столицата Сана. Примирието, договорено между воюващите страни през 2022 г., до голяма степен се запази до тази година, когато хусите започнаха атаки с ракети и дронове срещу саудитското корабоплаване и петролната инфраструктура като отражение на войната с Иран.

Една от основните цели на подготвяната саудитска офанзива е да бъдат отнети териториалните придобивки, постигнати от хусите миналия месец, когато те напреднаха по крайбрежието и установиха контрол над протока Баб ел Мандеб.

Саудитците разглеждат два варианта за операцията: ограничена атака в района на Баб ел Мандеб или по-мащабна офанзива, включваща координирани действия на няколко фронта в четири провинции. В зависимост от мащаба на операцията могат да бъдат мобилизирани над 100 000 йеменски военнослужещи.

Говорителите на правителствата на Саудитска Арабия и Йемен, както и на движението на хусите и американската армия, не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Баб ел Мандеб е южният изход на Червено море и ключов морски маршрут между Средиземно море и Азия. През настоящата година неговото значение допълнително нарасна като алтернатива на Ормузкия проток, който на практика е блокиран от конфликта с Иран, припомня Ройтерс. Според западни дипломати и представител на държавите от Персийския залив Рияд е стигнал до извода, че не може да започне нови мирни преговори с хусите, докато те контролират Баб ел Мандеб и разполагат с толкова значителен инструмент за международен натиск.

Според различни оценки началото на настъплението може да бъде както след седмица, така и след междинните избори в САЩ в началото на ноември.

Майкъл Ратни, бивш американски посланик в Саудитска Арабия, заяви, че очаква операцията да бъде ограничена по цели и далеч по-скромна от ръководената от Рияд интервенция през 2015 г., чиято цел беше разгромът на хусите.

"Колкото и да искат напълно да победят хусите, те също така трябва да възстановят положението отпреди хусите да установят контрол върху територии около Баб ел Мандеб", смята той. "В идеалния случай това би била сравнително ограничена операция за възстановяване на контрола над крайбрежните райони и връщане към нормален морски трафик."

След отслабването на ливанската "Хизбула" през последните три години хусите се превърнаха в най-силния съюзник на Иран в Близкия изток. Саудитска офанзива срещу движението би отбелязала нова опасна ескалация в регион, разтърсван от конфликти след нападенията срещу Израел от 7 октомври 2023 г. и последвалата война на САЩ и Израел срещу Иран.

Според западен дипломат Вашингтон предоставя военни съветници и разузнавателна информация, включително данни за мишени, в подкрепа на саудитските въздушни операции в Йемен. Въпреки това подкрепата може да остане ограничена. Ройтерс вчер съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил искането на фактическия управник на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман за пряка военна подкрепа, включително въздушни удари.

Турция и Пакистан, които миналия месец подписаха съвместно отбранително споразумение със Саудитска Арабия, са предоставили военно оборудване, използвано от кралството в Йемен.

Един от основните проблеми за Рияд е как да защити петролните си съоръжения и друга критична инфраструктура от нападения с ракети и дронове от страна на хусите. Според регионални представители кралството е поискало помощ от няколко съюзници за укрепване на отбранителните си системи. Пакистан е разположил между 30 000 и 40 000 военнослужещи в Саудитска Арабия за защита на сухопътните граници на кралството и за подпомагане на противодействието на атаки с ракети и дронове. Исламабад обаче не е взел решение да изпраща войски в Йемен за участие в бойни действия.

Няма коментар от отбранителните министерства на Пакистан и Турция относно военната им подкрепа за Рияд.

Междувременно Франция обяви, че ще изпрати отбранителни системи и военнослужещи в Саудитска Арабия, за да помогне за защитата на пристанищния град Янбу на Червено море.

Всяка сухопътна операция в Йемен ще разчита на разнородната коалиция от йеменски въоръжени групировки, които Саудитска Арабия и ОАЕ въоръжаваха и обучаваха в по-ранните етапи на гражданската война, когато конфликтът беше достигнал кървава безизходица.

"Много от силите, противопоставящи се на хусите, все още не са организирани или подготвени за продължителна офанзива от типа, необходим за отблъскване на дисциплинираната военна машина на хусите. В момента те са поставени на изпитание, тъй като хусите оказват натиск едновременно на няколко фронта", смята йеменският анализатор Мохамед Албаша.

Йеменските сили бяха допълнително разединени миналата зима, когато подкрепяните от ОАЕ бойци от южната част на страната се опитаха да завземат територии на изток и обявиха планове за отделяне, но впоследствие бяха победени от подкрепяни от Саудитска Арабия сили след серия от сблъсъци, отбелязва Ройтерс.

Саудитският политически анализатор Али Шихаби, близък до управляващите среди, предупреди, че успехът на евентуална офанзива ще зависи най-вече от сухопътните сили.