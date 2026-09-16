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Иван Анчев: Корупционните скандали в Киев са в полза на Москва. Те обаче са вътрешен проблем, а не руски саботаж

Иван Анчев: Корупционните скандали в Киев са в полза на Москва. Те обаче са вътрешен проблем, а не руски саботаж

16 Септември, 2026 07:38 209 4

  • иван анчев-
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  • вътрешен проблем-
  • руски саботаж

"В момента президентът Зеленски е подложен на двоен натиск. От една страна е традиционната прокуратура, а от друга – антикорупционните звена, зад които стои европейската подкрепа. Продължаващото външно финансиране е обвързано с много строг контрол.", посочи още Анчев

Иван Анчев: Корупционните скандали в Киев са в полза на Москва. Те обаче са вътрешен проблем, а не руски саботаж - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Корупционните разкрития в Киев безспорно обслужват интересите на Кремъл, тъй като подкопават доверието на западните партньори и донори, но те са резултат от вътрешни институционални конфликти, а не от пряка руска намеса. Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС съпредседателят на Атлантическия съвет на България и бивш служебен заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев.

Повод за коментара му бяха разследванията за пране на пари срещу бившата заместник-ръководителка на президентската канцелария Ирина Мудра, както и казусът около главния прокурор Руслан Кравченко, за когото се появиха твърдения, че е напуснал страната.

Анчев уточни, че все още е рано да се говори за "бягство“ на Кравченко, тъй като самият той твърди, че е извън Украйна с официална цел. Въпреки това експертът подчерта, че ситуацията е изключително сериозна поради дълбокия разрив между традиционната прокуратура и новите антикорупционни органи – Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

"В момента президентът Зеленски е подложен на двоен натиск. От една страна е традиционната прокуратура, а от друга – антикорупционните звена, зад които стои европейската подкрепа. Продължаващото външно финансиране е обвързано с много строг контрол. Политическите последици от тези скандали могат да засилят натиска за предсрочни президентски избори, като вече се открояват фигури като бившия главнокомандващ Валерий Залужни и бившия министър Михайло Федоров“, посочи Анчев. Той допълни, че корупционните афери нямат пряко отражение върху действията на фронта, малко вероятно е да спрат военната помощ, а извършителите са действали от чист криминален подбуди, а не под чужда диктовка.

Относно твърденията на американския президент Доналд Тръмп за постигната договореност между Киев и Москва за спиране на ударите по енергийната инфраструктура, Анчев изрази скептицизъм:

"Украйна е в правото си да не вярва на Москва. Режимът в Кремъл няма интерес от деескалация. Изказването на президента Тръмп е по-скоро негово желателно виждане, отколкото реална договореност.“

Анчев определи като пропагандни и изявленията на руския външен министър Сергей Лавров относно уж нарушени споразумения от Анкоридж, като припомни, че Москва е тази, която брутално е нарушила Минските споразумения и Будапещенския меморандум.

В заключение той предупреди, че руската хибридна пропаганда у нас е изключително силна и се възползва от подобни кризи:

"Българското общество бива подлъгвано от фалшиви идоли, които обещават мир, който в най-добрия случай е "руски мир". Българската държава е почти безпомощна и с нулево противодействие срещу тази зловредна дейност в социалните мрежи. Единствената противоотрова е максималната информираност от меродавни източници.“


Украйна
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  • 1 ЗАДАЧА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ

    2 0 Отговор
    Как да изкараме, че за корупцията в окраина е виновен Путин.

    07:51 16.09.2026

  • 2 ЗА НАРКОМАНИЯТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    1 0 Отговор
    Са виновни руснаците.

    07:52 16.09.2026

  • 3 Абе то

    0 0 Отговор
    Целия конфликт си е в"ътрешен проблем"

    07:53 16.09.2026

  • 4 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    0 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:54 16.09.2026

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