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Венецуела подписа споразумение с Chevron в присъствието на американския министър на енергетиката

Венецуела подписа споразумение с Chevron в присъствието на американския министър на енергетиката

3 Септември, 2026 09:01 1 087 48

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  • петрол-
  • доналд тръмп

Делси Родригес увери, че южноамериканската страна ще запази суверенитета си върху петролните находища

Венецуела подписа споразумение с Chevron в присъствието на американския министър на енергетиката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венецуела подписа вчера нови споразумения с петролните компании „Шеврон“ (Chevron) и „Ени“ (Eni) за разширяване на дейността им в страната, както и с „Джи И Вернова“ (GE Vernova) за възстановяване на електроенергийната инфраструктура, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

Споразуменията бяха подписани в присъствието на американския министър на енергетиката Крис Райт, който пристигна във Венецуела във вторник, след като Вашингтон и Каракас обявиха двустранно споразумение, което може да даде на САЩ контрол върху около една пета от петролните резерви на страната.

По думите на Райт подписаните договори предвиждат инвестиции за десетки милиарди долари и в перспектива създаването на хиляди работни места. Той ги определи като важни за създаването на „динамика на мир, възможности и просперитет за всички във Венецуела“.

Американската „Шеврон“, която отдавна има съвместни предприятия във Венецуела, ще получи достъп до нови находища. Компанията очаква в рамките на пет години да увеличи повече от два пъти добива на трите си съвместни дружества спрямо равнището от 2026 г. – до около 600 000 барела дневно.

Италианската „Ени“ получи от Каракас ролята на единствен оператор на огромното петролно находище „Хунин 5“ в пояса на Ориноко.

Венецуелското правителство подписа и споразумения с американската „Джи И Вернова“, която обединява бившите енергийни дейности на конгломерата „Дженерал Електрик“ (General Electric), за ремонт на значителна част от електропреносната мрежа на страната.

Отделно беше сключен договор с венецуелската компания „Примавера“ за разработването на две петролни находища.

Наред с договорите с компаниите Каракас и Вашингтон сключиха и двустранно споразумение, обявено от американския президент Доналд Тръмп на 28 август, което предвижда САЩ да придобият мажоритарен контрол върху активи, свързани с над 65 милиарда барела от петролните резерви на Венецуела.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е на власт след залавянето на Николас Мадуро от американските сили през януари, благодари на Тръмп и заяви, че споразумението ще донесе „благоденствие“ на страната.

След залавянето на Мадуро американският президент се стреми да ускори разработването на венецуелските нефтени и газови ресурси под егидата на Вашингтон, отбелязва АФП.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света – над 300 милиарда барела по оценки. В историческия си пик страната е добивала повече от 3 милиона барела дневно.

Райт заяви пред Си Ен Би Си, че венецуелският добив ще достигне „значително над два милиона барела дневно“ до края на десетилетието. В началото на тази година той е бил малко под един милион барела дневно.

Според информация на Белия дом двустранното споразумение предвижда придобиването от САЩ на 35-процентен дял в „Норт Американ Блу Енерджи Партнърс“ (North American Blue Energy Partners), втората по големина частна петролна компания във Венецуела.

В замяна дружеството ще даде на Вашингтон възможност да купува по себестойност 20% от продукцията му. Петролът ще бъде преработван в американски рафинерии, пригодени за тежкия венецуелски суров петрол.

Тръмп определи договореността като „най-голямото петролно споразумение в световната история“ и заяви, че то има потенциала да удвои резервите, до които САЩ имат достъп. Американският президент се стреми и да ограничи поскъпването на горивата преди междинните избори в началото на ноември, отбелязва Франс прес.

Споразумението получи подкрепата на венецуелското Национално събрание и въоръжените сили. Делси Родригес увери, че страната ще запази суверенитета си върху петролните находища, разработвани с американско участие.

Вашингтон, който от началото на годината постепенно отменя санкциите срещу Каракас, обяви вчера и нови мерки за улесняване на добива на злато и въглища във Венецуела.

В политически план Тръмп заяви, че Венецуела „все още не е готова“ за избори, близо девет месеца след американската интервенция.

„Ще има изборен процес, но едва когато Венецуела бъде готова“, заяви от своя страна Родригес.

Венецуелските власти и опозицията проведоха през август първия кръг от поисканите от Вашингтон преговори за политически преход. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред „Фокс Нюз“, че нов кръг от разговорите ще се състои след около десет дни.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този петрол като стане на

    8 6 Отговор
    Въглеродни и азотни окиси и хоп леда на полюсите се стопил

    Коментиран от #24

    09:07 03.09.2026

  • 2 Господари и слуги

    26 4 Отговор
    Предатели и лапатели.
    Не е луд, кой лапа.
    60 млрд. барела петрол. Това си го бива.

    09:08 03.09.2026

  • 3 Демокрация

    25 4 Отговор
    Когато отвън ти казват дали си готов за избори!

    09:10 03.09.2026

  • 4 Госあ

    27 4 Отговор
    дойче веле нещо да напишат по въпроса? или мълчат като бити ....

    09:10 03.09.2026

  • 5 дънди прешъс

    30 3 Отговор
    туй го играеме при наведените българи, казва се грабеж

    09:10 03.09.2026

  • 6 хъхъ

    13 5 Отговор
    Венецуелската Йотова, неизбрана, подписа с Шеврон.

    09:13 03.09.2026

  • 7 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 7 Отговор
    Руснаците и Луков ги изгониха като псета 😂

    09:16 03.09.2026

  • 8 и венецуела замина

    22 4 Отговор
    да им честито на венецуелците евреите ги превзеха …

    Коментиран от #38

    09:20 03.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ТАЯ Е ПО ГОЛЯМА ИГРАЧКА
    И ОТ РУЖА ИГНАТОВА И НЕЙНАТА ОРТАЧКА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА

    09:21 03.09.2026

  • 10 гост

    5 27 Отговор
    Важна е крайната цел,хората да заживеят по добре,защото се видя уродливият комунизъм до къде ги доведе,...ред е на Куба,не става заради една шепа закостенели мозъци да страдат милиони..Не ме интересува кой е на власт,стига да живеем нормално.

    Коментиран от #19, #22

    09:21 03.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    СЕГА БАЙ ДОНЬО ВЕЧЕ СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СКАПЕ КАНАДЦИТЕ
    .... ТУКА ИМА МНОГОХОДОВА КОМБИНАЦИЯ

    09:22 03.09.2026

  • 12 сща са терористи

    21 3 Отговор
    всичко е по план, отвличат президента и се прави вътрешен преврат, сащ правят това от 70 г насам, Венецуела ще бъде ограбвана следващите 100 г. да се оправят. Сащ искат съшоти и с канада и гренландия, ще успетя рано или късно ако някой не ги спре. Бог е време да ги овъзмезди за геройствата

    09:23 03.09.2026

  • 13 китайски балон

    12 1 Отговор
    Game of oils, една предателка удари коляно пред един луд крал с дракони!
    Звучи ли ви познато?

    09:26 03.09.2026

  • 14 Тази кокошка

    14 2 Отговор
    се оказа тъпа патка!

    09:26 03.09.2026

  • 15 редник

    9 1 Отговор
    Да-а, време е демократично да разширим приказката :

    Каквото и да ни говорят, става дума за пари, секс и... петрол...

    09:27 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян

    3 17 Отговор
    Браво за Родригес - разбрала е че по добре ще се живее с богати господари отколкото досега с бедни руснаци мислещи се за господари - ама на кумунизъма

    09:32 03.09.2026

  • 18 Леле-леле 🤔

    12 0 Отговор
    Наглостта на нглосаксонската крадци е чак смешна . Още като прочетете Шеврон , ясно че някоя държава е смачкана .

    09:33 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Герги

    5 7 Отговор
    Много тролейбуси коментират тук,хора без ценности,да си заработят мизерните парички.Най големи залежи на нефт и месечна заплата от 30...40 долара...това не е ли върха на дивотията...и за това трябва да благодарят на развитият социализъм...

    Коментиран от #45

    09:35 03.09.2026

  • 21 Айляк

    14 0 Отговор
    Мадуро в затвора със скалъпено или никакво обвинение, докато краварите разграбват Венецуела.
    Много удобно.
    Договорът, щом веднъж е подписан, значи догодина юни месец може и да няма дело срещу Мадуро.
    Ако Мадуро не вдига много врява, де.
    Работата вече е свършена.
    Поредният явен грабеж на ФАЩ е факт.

    09:36 03.09.2026

  • 22 Какво

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    значи "да живеем нормално"? Друг да ни използва природните ресурси, да ни казва какво е демокрация, да управлява парите ни, да одобрява бюджетите ни, да ни казва кой ни е враг и т.н. ли? Това ли е нормален живот?

    Коментиран от #32

    09:39 03.09.2026

  • 23 българина

    10 0 Отговор
    когато на власт е предател, колкото и да имаш ще ти го вземат всичкото....

    09:39 03.09.2026

  • 24 Напред другари към чуждите хамбари

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Този петрол като стане на":

    На това не се ли вика изнудване?

    09:39 03.09.2026

  • 25 Ами да чакаме тогава

    4 2 Отговор
    „благоденствие“ на страната

    09:42 03.09.2026

  • 26 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Тя Венецуела друг шанс няма. На такива някой друг трябва да им добива нефта. За Тръмп пък е поредната красива сделка, Шеврон печели, после се отблагодарява, законно естествено, там вратички имат, и всички доволни.

    09:44 03.09.2026

  • 27 Основният въпрос обаче е

    6 1 Отговор
    Колко са американските рафинерии, пригодени за тежкия венецуелски суров петрол....

    09:45 03.09.2026

  • 28 Окупационно правителство

    8 3 Отговор
    Назначено без избори сделки подписва а Тръмп бил заявил, че Венецуела „все още не е готова“ за избори....много яка демокрация е нали ?

    09:48 03.09.2026

  • 29 Мухаа ха!

    6 1 Отговор
    60 милирада барела!? Ето къде е заровено кучето.Ето и причината, военни,спецслужби, гвардия,да допуснат провеждане на " блестящата операция" в президентският комплекс на Мадуро.Просто им го поднесоха на тепсия.Иначе,ако не бяха купени,никакви тюлени, акули и косатки нямаха никакъв шанс ,дори да проникнат вътре.Ще ги смелят на кайма.А тази е закачена на къс метален повод.Деликатно и позволяват да изразява " независимост" за пред хората във страната.На практика,най- големите залежи ,разаработени и неразработени на тежък нефт в света,са собственост на щатите.Което ще ги превърне в глобален монополист на въглеводороди.Тежкият петрол ,като залежи е основно руския" Уралс" и огромните залежи от такъв са във Венецуела.Без него ,никакъв микс за преработка не е възможен.Може,но крайните продукти стават с 20-35% по скъпи,а определени позиции,просто не се получават ,като съпъстващо производство.

    09:49 03.09.2026

  • 30 През носа ще и излезе

    3 0 Отговор
    това “споразумение“ на латин0урвичката - Китай не си захвърля многомилиардните инвестиции току-така

    09:53 03.09.2026

  • 31 Пак е по добре от нашите

    3 2 Отговор
    "Златни концесии" ! САЩ поне ще купува по себестойност 20% от продукцията. Ще краде САЩ "само" 80% ... А замислете се как е у нас ?

    09:54 03.09.2026

  • 32 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Какво":

    Не.да получаваш една хубава заплата за труда си,да си плащаш комуникациите ,да се облечеш нормално...не да получаваш 40..или 50 долара на месец,защо ми задаваш такива въпроси,като не си в състояние сам да си управляваш ресурсите ги даваш на друг и при добър договор си вземаш договореното,че къде по Света не е така..

    Коментиран от #48

    09:55 03.09.2026

  • 33 Не се лъжете

    4 0 Отговор
    Това във Венецуела не е социализъм, а латинохаос. Социално неравенство, банди, т.н. “колективос”, производство на кока, икономиката катастрофирала, никой не може да оцелее на една заплата, бягат в чужбина. Това не ви е Северна Корея, да не говорим пък за Китай. И в Африка имаше опити за социализъм, беше дори по-зле. И пак Африка за пример - кой им построи пътищата, градовете, училища, нолници, мините, фабриките, все колонизаторите експлоататори.

    Коментиран от #41

    09:58 03.09.2026

  • 34 Обективно

    1 3 Отговор
    Делси Родригес е за народен съд!

    09:59 03.09.2026

  • 35 Този петрол в делтата на Ориноко

    2 3 Отговор
    е като асфалт гъст и интересно как точно смятат да го добиват, транспортират и преработват. Освен екологична катастрофа да направят за друго не сещам. Милиони тонове разредители ще са нужни и на практика е невъзможно. Вероятно едни активи на хартия ще се набият и нови акции на тази база на борсата ще се емитират за американските балъци. Точно както беше и с украинските редкоземни ...

    10:00 03.09.2026

  • 36 ВЕНЕЦУЕЛА

    1 2 Отговор
    Е територия.
    Територия на САЩ.

    Всичката Руска Измет няма работа там.

    10:04 03.09.2026

  • 37 Това

    0 1 Отговор
    всичкото се прави с една цел - благоденствието на народа на Венецуела и неговото цивилизоване. Свободната търговия няма алтернатива.

    10:05 03.09.2026

  • 38 ПРЕДИ ТОВА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "и венецуела замина":

    Беше ПРЕВЗЕТА ОТ
    ЕВРЕИНА МАДУРО
    ЗАБРАВИ ЛИ ?

    10:05 03.09.2026

  • 39 Жбръц

    1 0 Отговор
    Който контролира и притежава залежите от тежък петрол на Венецуела,той ще диктува в цял свят цените на дизелово гориво, авиационният керосин, битум,и високочачествен асфалт.В целият мексикански залив,всички преработващи нефт заводи,са конструирани за преработка на такъв нефт.Който се " миксира" със щатския лек петрол.Без него( какъвто е нашия Лукойл) трябва пълно технологично преустроиство на цялата технология.Което ще струва десетки милиарди.Тръмп се оказа,най - гениалният и безскрупулен пират на 21 век.Само с тази " атака" той осигурява на щатите пълен контрол над 20% от световният добив на бензин,дизел, авиационен керосин и битум.

    10:06 03.09.2026

  • 40 Много ни е важно да го знаем, че

    2 2 Отговор
    Споразумението било получило "подкрепата" на венецуелското нелигитимно и с изтекал отдавна мандат Национално събрание, "въоръжените сили" и някаква кукувица Делси Родригес била уверила , че..... "окупирана държава" това е Венецуела ! Незаконно и престъпно окупирана от световният агресор и терорист САЩ !

    10:06 03.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Десен Баровец

    2 0 Отговор
    Нали много беше зор да свърши в Южна Африка холандското господарство... е свърши !! и са тънат в разруха и насилие свободните черн

    10:07 03.09.2026

  • 43 Венецуела

    1 2 Отговор
    Подписа капитулацията си

    10:10 03.09.2026

  • 44 Много бързо като влязат в джунглите

    0 1 Отговор
    Пишман инвестирорите ще изтрезнеят ...

    10:10 03.09.2026

  • 45 Да, ве, тролей

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Герги":

    Чиба, шекел, писна ни от краварските ви лъжи и манипулации!!!

    10:15 03.09.2026

  • 46 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    0 0 Отговор
    Са силно Възмутени.

    Значи всичко е Ок.

    10:17 03.09.2026

  • 47 Още едно от Последствията

    0 0 Отговор
    От Политиката
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТКЕР .

    Всичко започна с Нападението
    На Украйна.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    Венецуела Сирия
    Иран
    В Африка ги трепят Руските Мусори .

    Куба си отива.

    Най Скапания Лидер
    Който е имала Русия
    Е Куцокракия Дъртак Путкер.

    10:22 03.09.2026

  • 48 Поради

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    изброеното няма да имаш хубава заплата. Когато сам разполагаш с ресурсите си е едно а когато друг разполага с тях е съвсем друго.

    10:23 03.09.2026