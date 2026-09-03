Венецуела подписа споразумение с Chevron в присъствието на американския министър на енергетиката

Венецуела подписа вчера нови споразумения с петролните компании „Шеврон“ (Chevron) и „Ени“ (Eni) за разширяване на дейността им в страната, както и с „Джи И Вернова“ (GE Vernova) за възстановяване на електроенергийната инфраструктура, предаде Франс Прес, съобщи БТА.
Споразуменията бяха подписани в присъствието на американския министър на енергетиката Крис Райт, който пристигна във Венецуела във вторник, след като Вашингтон и Каракас обявиха двустранно споразумение, което може да даде на САЩ контрол върху около една пета от петролните резерви на страната.
По думите на Райт подписаните договори предвиждат инвестиции за десетки милиарди долари и в перспектива създаването на хиляди работни места. Той ги определи като важни за създаването на „динамика на мир, възможности и просперитет за всички във Венецуела“.
Американската „Шеврон“, която отдавна има съвместни предприятия във Венецуела, ще получи достъп до нови находища. Компанията очаква в рамките на пет години да увеличи повече от два пъти добива на трите си съвместни дружества спрямо равнището от 2026 г. – до около 600 000 барела дневно.
Италианската „Ени“ получи от Каракас ролята на единствен оператор на огромното петролно находище „Хунин 5“ в пояса на Ориноко.
Венецуелското правителство подписа и споразумения с американската „Джи И Вернова“, която обединява бившите енергийни дейности на конгломерата „Дженерал Електрик“ (General Electric), за ремонт на значителна част от електропреносната мрежа на страната.
Отделно беше сключен договор с венецуелската компания „Примавера“ за разработването на две петролни находища.
Наред с договорите с компаниите Каракас и Вашингтон сключиха и двустранно споразумение, обявено от американския президент Доналд Тръмп на 28 август, което предвижда САЩ да придобият мажоритарен контрол върху активи, свързани с над 65 милиарда барела от петролните резерви на Венецуела.
Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е на власт след залавянето на Николас Мадуро от американските сили през януари, благодари на Тръмп и заяви, че споразумението ще донесе „благоденствие“ на страната.
След залавянето на Мадуро американският президент се стреми да ускори разработването на венецуелските нефтени и газови ресурси под егидата на Вашингтон, отбелязва АФП.
Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света – над 300 милиарда барела по оценки. В историческия си пик страната е добивала повече от 3 милиона барела дневно.
Райт заяви пред Си Ен Би Си, че венецуелският добив ще достигне „значително над два милиона барела дневно“ до края на десетилетието. В началото на тази година той е бил малко под един милион барела дневно.
Според информация на Белия дом двустранното споразумение предвижда придобиването от САЩ на 35-процентен дял в „Норт Американ Блу Енерджи Партнърс“ (North American Blue Energy Partners), втората по големина частна петролна компания във Венецуела.
В замяна дружеството ще даде на Вашингтон възможност да купува по себестойност 20% от продукцията му. Петролът ще бъде преработван в американски рафинерии, пригодени за тежкия венецуелски суров петрол.
Тръмп определи договореността като „най-голямото петролно споразумение в световната история“ и заяви, че то има потенциала да удвои резервите, до които САЩ имат достъп. Американският президент се стреми и да ограничи поскъпването на горивата преди междинните избори в началото на ноември, отбелязва Франс прес.
Споразумението получи подкрепата на венецуелското Национално събрание и въоръжените сили. Делси Родригес увери, че страната ще запази суверенитета си върху петролните находища, разработвани с американско участие.
Вашингтон, който от началото на годината постепенно отменя санкциите срещу Каракас, обяви вчера и нови мерки за улесняване на добива на злато и въглища във Венецуела.
В политически план Тръмп заяви, че Венецуела „все още не е готова“ за избори, близо девет месеца след американската интервенция.
„Ще има изборен процес, но едва когато Венецуела бъде готова“, заяви от своя страна Родригес.
Венецуелските власти и опозицията проведоха през август първия кръг от поисканите от Вашингтон преговори за политически преход. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред „Фокс Нюз“, че нов кръг от разговорите ще се състои след около десет дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този петрол като стане на
Коментиран от #24
09:07 03.09.2026
2 Господари и слуги
Не е луд, кой лапа.
60 млрд. барела петрол. Това си го бива.
09:08 03.09.2026
3 Демокрация
09:10 03.09.2026
4 Госあ
09:10 03.09.2026
5 дънди прешъс
09:10 03.09.2026
6 хъхъ
09:13 03.09.2026
7 Баш Хайдутин и действащ комунист
09:16 03.09.2026
8 и венецуела замина
Коментиран от #38
09:20 03.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ОТ РУЖА ИГНАТОВА И НЕЙНАТА ОРТАЧКА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА
09:21 03.09.2026
10 гост
Коментиран от #19, #22
09:21 03.09.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ТУКА ИМА МНОГОХОДОВА КОМБИНАЦИЯ
09:22 03.09.2026
12 сща са терористи
09:23 03.09.2026
13 китайски балон
Звучи ли ви познато?
09:26 03.09.2026
14 Тази кокошка
09:26 03.09.2026
15 редник
Каквото и да ни говорят, става дума за пари, секс и... петрол...
09:27 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян
09:32 03.09.2026
18 Леле-леле 🤔
09:33 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Герги
Коментиран от #45
09:35 03.09.2026
21 Айляк
Много удобно.
Договорът, щом веднъж е подписан, значи догодина юни месец може и да няма дело срещу Мадуро.
Ако Мадуро не вдига много врява, де.
Работата вече е свършена.
Поредният явен грабеж на ФАЩ е факт.
09:36 03.09.2026
22 Какво
До коментар #10 от "гост":значи "да живеем нормално"? Друг да ни използва природните ресурси, да ни казва какво е демокрация, да управлява парите ни, да одобрява бюджетите ни, да ни казва кой ни е враг и т.н. ли? Това ли е нормален живот?
Коментиран от #32
09:39 03.09.2026
23 българина
09:39 03.09.2026
24 Напред другари към чуждите хамбари
До коментар #1 от "Този петрол като стане на":На това не се ли вика изнудване?
09:39 03.09.2026
25 Ами да чакаме тогава
09:42 03.09.2026
26 Наблюдател
09:44 03.09.2026
27 Основният въпрос обаче е
09:45 03.09.2026
28 Окупационно правителство
09:48 03.09.2026
29 Мухаа ха!
09:49 03.09.2026
30 През носа ще и излезе
09:53 03.09.2026
31 Пак е по добре от нашите
09:54 03.09.2026
32 гост
До коментар #22 от "Какво":Не.да получаваш една хубава заплата за труда си,да си плащаш комуникациите ,да се облечеш нормално...не да получаваш 40..или 50 долара на месец,защо ми задаваш такива въпроси,като не си в състояние сам да си управляваш ресурсите ги даваш на друг и при добър договор си вземаш договореното,че къде по Света не е така..
Коментиран от #48
09:55 03.09.2026
33 Не се лъжете
Коментиран от #41
09:58 03.09.2026
34 Обективно
09:59 03.09.2026
35 Този петрол в делтата на Ориноко
10:00 03.09.2026
36 ВЕНЕЦУЕЛА
Територия на САЩ.
Всичката Руска Измет няма работа там.
10:04 03.09.2026
37 Това
10:05 03.09.2026
38 ПРЕДИ ТОВА
До коментар #8 от "и венецуела замина":Беше ПРЕВЗЕТА ОТ
ЕВРЕИНА МАДУРО
ЗАБРАВИ ЛИ ?
10:05 03.09.2026
39 Жбръц
10:06 03.09.2026
40 Много ни е важно да го знаем, че
10:06 03.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Десен Баровец
10:07 03.09.2026
43 Венецуела
10:10 03.09.2026
44 Много бързо като влязат в джунглите
10:10 03.09.2026
45 Да, ве, тролей
До коментар #20 от "Герги":Чиба, шекел, писна ни от краварските ви лъжи и манипулации!!!
10:15 03.09.2026
46 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
10:17 03.09.2026
47 Още едно от Последствията
На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТКЕР .
Всичко започна с Нападението
На Украйна.
ХАХА хахахахаха хахахахаха
Венецуела Сирия
Иран
В Африка ги трепят Руските Мусори .
Куба си отива.
Най Скапания Лидер
Който е имала Русия
Е Куцокракия Дъртак Путкер.
10:22 03.09.2026
48 Поради
До коментар #32 от "гост":изброеното няма да имаш хубава заплата. Когато сам разполагаш с ресурсите си е едно а когато друг разполага с тях е съвсем друго.
10:23 03.09.2026