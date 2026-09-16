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НВО избра Артър Уизли и Стенещата Миртъл за новия сезон на „Хари Потър“

НВО избра Артър Уизли и Стенещата Миртъл за новия сезон на „Хари Потър“

16 Септември, 2026 09:41 398 0

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Продукцията за втория сезон на дългоочаквания фентъзи сериал вече е в ход във Великобритания

НВО избра Артър Уизли и Стенещата Миртъл за новия сезон на „Хари Потър“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Продуцентите на високобюджетния оригинален сериал „Хари Потър“ на HBO обявиха ключови актьорски попълнения за втория сезон на поредицата, предаде Deadline. Екранизацията, която обещава да бъде изключително вярна адаптация на оригиналните седем романа на Дж. К. Роулинг, в момента се снима в студията на Warner Bros. Leavesden Deadline.

Британският актьор Рейф Спол е официално избран за ролята на Артър Уизли – обичания баща на най-добрия приятел на Хари, Рон Уизли. Към него се присъединява младата актриса Моли Хюит-Ричардс, която ще изиграе емблематичния затворнически призрак на Стенещата Миртъл, обитаващ тоалетните на Хогуортс. Ролята на запаления по фотографията ученик Колин Крийви е поверена на Джаспър Амброуз.

Вторият сезон ще се фокусира върху събитията от книгата „Хари Потър и Стаята на тайните“. Новите попълнения ще си партнират на екрана с вече обявения Кит Харингтън (професор Гилдрой Локхарт), Доминик Маклафлин (Хари Потър), както и с Лени Ръш, който влиза в ролята на домашното духче Доби.

Първият сезон на сериала ще направи премиерата си в ефира на HBO и стрийминг платформата Max на Коледа.


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