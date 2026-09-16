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Дизелът може да стигне 2 евро за литър до края на септември

Дизелът може да стигне 2 евро за литър до края на септември

16 Септември, 2026 09:55 750 44

  • цени-
  • горива-
  • дизел-
  • бензин

Въпреки досегашното поскъпване, потреблението на горива не е намаляло. Напротив – през летните месеци е отчетено леко увеличение

Дизелът може да стигне 2 евро за литър до края на септември - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на дизела се е увеличила с 3 цента тази сутрин, а бензинът е поскъпнал с 1 цент. Очакванията са цените на горивата да продължат да се покачват, като дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември. Това заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

По думите му настоящата средна цена на дизела е около 1,95 евро за литър, а на бензина – 1,70 евро. Хаджидимитров очаква до края на седмицата дизелът да поскъпне с още поне 2 цента, което би довело средната му цена до между 1,97 и 1,99 евро.

Въпреки досегашното поскъпване, потреблението на горива не е намаляло. Напротив – през летните месеци е отчетено леко увеличение. През последната седмица обаче се наблюдава обратна тенденция, която според Хаджидимитров е обичайна за септември и октомври, когато потреблението традиционно се свива.

Сред причините за високите цени той посочи недостига на дизел на световния пазар, намалените производствени мощности и затварянето на около десет рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват военните конфликти, по-високите застраховки за корабите и увеличените транспортни разходи.

Хаджидимитров отбеляза, че през зимата не са били направени големи покупки на нефт и дизелово гориво, тъй като участниците на пазара са очаквали цените да се понижат. Според него Европа е сред най-силно засегнатите от настоящата ситуация региони.

Той призова за временно намаляване на акцизите върху горивата в Европейския съюз, което според него би могло да ограничи поскъпването и да намали натиска върху инфлацията.

По думите му през последните месеци са били атакувани 6-7 руски рафинерии, а доставките за Европа са силно зависими и от трафика през Ормузкия проток. В резултат на това на пазара дневно не достигат около 4 млн. барела готови петролни продукти от Русия и района на Ормуз.

Хаджидимитров очаква цената от 2 евро за литър дизел в България да бъде достигната скоро, но не прогнозира тя да бъде надхвърлена до края на месеца. Според него при стабилизиране на световния пазар цените на петрола могат да се задържат около 105 долара за барел, а в рамките на месец да се осигурят достатъчни количества дизел.

Той коментира и приходите на държавата от ДДС при по-високите цени. При средно потребление от 10 млн. литра гориво дневно увеличението на приходите от ДДС според него достига около 20 млн. евро месечно. Затова Хаджидимитров смята, че помощта за потребителите трябва да бъде целева, като предложи подкрепа от 50 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давай Газ !

    13 0 Отговор
    Та Дано Ти стигне !

    Акъла !

    09:56 16.09.2026

  • 2 2.40 ще е

    16 1 Отговор
    Но през ноември а декември няма да ги има
    Правителството да намаля ДДС и акциз ьаж3 месеца!!!

    09:57 16.09.2026

  • 3 Лукойл

    36 6 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    09:57 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    12 2 Отговор
    Кампания 2 месеца без автомобил

    Коментиран от #14

    10:01 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Туман

    30 7 Отговор
    4 лева дизела, 100 процента увеличение, а както знаем, всичко се движи с дизел, тоест всичко х2. Кога това овче племе ще разбере, че ако не се измъкнем от тая клоака ЕССР и то скоро, колкото и трудно и невъзможно да изглежда ще се превърнем необратимо в южноафриканска дупка.

    Коментиран от #38

    10:02 16.09.2026

  • 8 Сериозно

    6 2 Отговор
    Ама за това вече и Путин и Тръмп са виновни. Натаняху и сие пак са потърпевщи.🤡

    10:02 16.09.2026

  • 9 провинциалист

    4 6 Отговор
    "Напротив – през летните месеци е отчетено леко увеличение" - ами да, хората предвидливо събираха сили по плажове и планини, защото знаеха, че с първия учебен ден Глиш ще ги поведе на протести срещу немотията.

    10:05 16.09.2026

  • 10 Д ЕБИЛ Христов

    13 3 Отговор
    Прогресивно ми е.

    10:10 16.09.2026

  • 11 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    Рафинерията работи. Единственото оправдание за високите цени може да е доставната цена на петрола. Неуважаеми журнали, питайте какъв процент е печалбата на рафинерията и го сравнете с минали години.

    10:11 16.09.2026

  • 12 Объркано Атлантиче

    25 5 Отговор
    Ормузският проток е затворен за неирански съюзници, Баб-ал-Мандеб не само е затворен, но и миниран. Оттам минават продоволствени потоци. Но ударите на хусите по инфраструктура на Саудитска Арабия доведе до ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ изпомпването на нефт и предупреждението, че Саудитска Арабия отменя всичко доставки на нефт за Европа. Това означава едно - след няколко седмици, точно в навечерието на изборите за президент у нас, ще се появи криза за гориво. Понеже цяло лято умно красивите се подиграваха на Русия, че има проблеми с доставката на гориво из страната, сега ще претърпим същото.

    Работата е там обаче, че кризата за гориво има световен характер и сега тя ще бъде многократно по-силна от тази в 1989 година. Дори утре да започнем да купуваме нефт от Русия, ние няма да можем да преодолеем идващото. Аз ще кажа - За добро е, но е вярно, че ще минем шокираща оздравяваща криза, която ще излекува тежките форми на вредната русофобия у нас.

    10:12 16.09.2026

  • 13 Малий

    11 12 Отговор
    Мунчовата зима ще е много зла

    10:12 16.09.2026

  • 14 И ОЩЕ !

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Колко ?

    10:12 16.09.2026

  • 15 Опорка

    15 3 Отговор
    Така е в клуба на богатите - цветущ благодатен рай.

    10:14 16.09.2026

  • 16 честито

    12 9 Отговор
    Честито на прогресивните българи !!! От 2027 г. вече всички цени ще са двойни. Доходите , разбира се - НЕ . Да живей летеца. Изобщо - гасувате за да гладувате.

    Коментиран от #17, #43

    10:15 16.09.2026

  • 17 Пепи Волгата

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "честито":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    10:17 16.09.2026

  • 18 Радев ще внесе

    9 5 Отговор
    от Русия, нали така обеща на заблудените му избиратели?
    Радев 9г. подкрепяше ойрото, накрая след като ни одобриха и беше решено да го въведем, измъти Референдум не да запазим лЪв, а да въведе ойрото.
    Ей така хората бяха измамени от царя, после от Борисов, сега от Радев.
    Дава 15 млрд лева, ако ЕЦБ и ЕС решат да спасяват фалирали държави. Даде 2 млрд. лева за Укр. не можел да отмени споразумение. Милиарди за отан.
    А избирателите му го защитават точно като Борисов в началото,
    дума критика не позволяват.
    Много лоши години идват, спешно трябва да молим "бензиновата колонка" за евтини горива.
    Без горива, храна и вода сме нищо. Само оръжия са им в главите и увеличения на данъци преки и косвени.

    10:19 16.09.2026

  • 19 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    17 2 Отговор
    В клуба на богатите е така! Само гледайте бананите да не секнат, че язък ви за скачането на "кой не скача е червен"

    Коментиран от #29, #39

    10:19 16.09.2026

  • 20 Факт

    4 1 Отговор
    Може и да летят гл ави

    10:20 16.09.2026

  • 21 Вуте

    7 2 Отговор
    Кое му е скъпото ? Литър дизел по-евтин от килограм "селски " домати внос от Индонезия ?

    10:21 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хлебар

    3 2 Отговор
    Искам 5 Евро да стане. Яко ще дупа раята.

    10:23 16.09.2026

  • 24 Мими Кучева🐕

    9 2 Отговор
    Германците го купуват по 2,50,за да му е гадно на Путин!🦍🥳🤣🤣🤣👍

    10:23 16.09.2026

  • 25 Крадев

    7 4 Отговор
    Откакто Негово Величество Румен Радев стана генерал-губернатор на Задунайская всичко литна в небесата оправдания, цени, рушвети.

    Няма се плашите, важно е, че сринахме опозицията с клевети и лъжи и не Продължаваме да не Помагаме на Украйната.

    Лява ръка десен джоб и Голям за народа с отпаднала необходимост.

    10:23 16.09.2026

  • 26 Жоро

    8 1 Отговор
    Беден народ в клуба на богатите = мизерия!

    10:24 16.09.2026

  • 27 Ударил Греда

    4 0 Отговор
    Хмм... в Испания (Ибиза) е 1.8 евро. В Дания е около 2.5 евро

    10:26 16.09.2026

  • 28 И кво като стигне

    1 1 Отговор
    Нали чайнииз бълват ЕА и дизел няма да трябва..

    10:29 16.09.2026

  • 29 Здрасти от падък

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Започвай да работиш.

    10:30 16.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 има ли козяци

    10 2 Отговор
    Къде е евтиния краварски газ и петрол, бе, жълтопаветници? Или на вас не ви трябва, щото тротинетките ги бутате с крака, стоите на студено и не се къпете, че да му е гадно на Путин.

    Коментиран от #33

    10:31 16.09.2026

  • 32 Малкият Мраз

    6 2 Отговор
    5 евро да стане!

    10:31 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 !!!

    6 3 Отговор
    Поздрави за партайгеносе Урсула!

    10:33 16.09.2026

  • 35 Българин

    2 2 Отговор
    2,3 или пет евро, това е положението. Все пак подкрепата за Тръмп сред българите винаги е била най-високата в Европа!

    10:33 16.09.2026

  • 36 Аз съм на ток

    2 5 Отговор
    Не е безплатно, но???

    Коментиран от #44

    10:34 16.09.2026

  • 37 Нормално цени

    2 5 Отговор
    Само на мързеливите им е скъпо.

    10:35 16.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Еквадорски бананоберач

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Бананите за Нова година по 5 €. Вие сте богати, ние сечем банани цял ден за 5€. Хамериканец НЕ плаща на нас.

    10:37 16.09.2026

  • 40 Боко от Банкя

    4 1 Отговор
    Целувайте ми сега г...зо, оти аз ви го вкарах с 200 с еврото! Повеке не ми требе да съм увластен!

    10:37 16.09.2026

  • 41 Дизелджия

    7 0 Отговор
    Да благословим всички укролюбиви полуидиоти, които се радват на укроуспехите срещу нефтопреработващите заводи. Даже Тръмп прозря, че това не е добре за САЩ, а в България има достатъчно жълтопаветна смрад, която ликува.

    10:43 16.09.2026

  • 42 Пешо

    0 5 Отговор
    В Сърбия нямат евро приятели са с Русия и цените са по високи

    10:43 16.09.2026

  • 43 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "честито":

    Аз съм последният човек , който ще тръгне да защитава Радев лъжеца , но мислиш , че ако беше правителството на Желязков щеше да е по различно ,да не говорим пък за пп дб пази боже някой индивид като Ивайло Мирчев да е министър председател , но донякъде си прав , че Радев лъжеца и неговата шайка ,можеха да направят нещо , ако бяха подкрепили предложението на Възраждане за дерогация на руски нефт , а не да гласуват въздържали се , в тази ситуация , трябва да се опитва всичко ,но за съжаление , както стана с това прословуто евро , с което щяхме да борим Путин , като го приемем , така стана и сега😮‍💨

    10:52 16.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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