Дизелът може да стигне 2 евро за литър до края на септември

Цената на дизела се е увеличила с 3 цента тази сутрин, а бензинът е поскъпнал с 1 цент. Очакванията са цените на горивата да продължат да се покачват, като дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември. Това заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
По думите му настоящата средна цена на дизела е около 1,95 евро за литър, а на бензина – 1,70 евро. Хаджидимитров очаква до края на седмицата дизелът да поскъпне с още поне 2 цента, което би довело средната му цена до между 1,97 и 1,99 евро.
Въпреки досегашното поскъпване, потреблението на горива не е намаляло. Напротив – през летните месеци е отчетено леко увеличение. През последната седмица обаче се наблюдава обратна тенденция, която според Хаджидимитров е обичайна за септември и октомври, когато потреблението традиционно се свива.
Сред причините за високите цени той посочи недостига на дизел на световния пазар, намалените производствени мощности и затварянето на около десет рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват военните конфликти, по-високите застраховки за корабите и увеличените транспортни разходи.
Хаджидимитров отбеляза, че през зимата не са били направени големи покупки на нефт и дизелово гориво, тъй като участниците на пазара са очаквали цените да се понижат. Според него Европа е сред най-силно засегнатите от настоящата ситуация региони.
Той призова за временно намаляване на акцизите върху горивата в Европейския съюз, което според него би могло да ограничи поскъпването и да намали натиска върху инфлацията.
По думите му през последните месеци са били атакувани 6-7 руски рафинерии, а доставките за Европа са силно зависими и от трафика през Ормузкия проток. В резултат на това на пазара дневно не достигат около 4 млн. барела готови петролни продукти от Русия и района на Ормуз.
Хаджидимитров очаква цената от 2 евро за литър дизел в България да бъде достигната скоро, но не прогнозира тя да бъде надхвърлена до края на месеца. Според него при стабилизиране на световния пазар цените на петрола могат да се задържат около 105 долара за барел, а в рамките на месец да се осигурят достатъчни количества дизел.
Той коментира и приходите на държавата от ДДС при по-високите цени. При средно потребление от 10 млн. литра гориво дневно увеличението на приходите от ДДС според него достига около 20 млн. евро месечно. Затова Хаджидимитров смята, че помощта за потребителите трябва да бъде целева, като предложи подкрепа от 50 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Давай Газ !
Акъла !
09:56 16.09.2026
2 2.40 ще е
Правителството да намаля ДДС и акциз ьаж3 месеца!!!
09:57 16.09.2026
3 Лукойл
09:57 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван
Коментиран от #14
10:01 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Туман
Коментиран от #38
10:02 16.09.2026
8 Сериозно
10:02 16.09.2026
9 провинциалист
10:05 16.09.2026
10 Д ЕБИЛ Христов
10:10 16.09.2026
11 Абсурдистан
10:11 16.09.2026
12 Объркано Атлантиче
Работата е там обаче, че кризата за гориво има световен характер и сега тя ще бъде многократно по-силна от тази в 1989 година. Дори утре да започнем да купуваме нефт от Русия, ние няма да можем да преодолеем идващото. Аз ще кажа - За добро е, но е вярно, че ще минем шокираща оздравяваща криза, която ще излекува тежките форми на вредната русофобия у нас.
10:12 16.09.2026
13 Малий
10:12 16.09.2026
14 И ОЩЕ !
До коментар #5 от "Иван":Колко ?
10:12 16.09.2026
15 Опорка
10:14 16.09.2026
16 честито
Коментиран от #17, #43
10:15 16.09.2026
17 Пепи Волгата
До коментар #16 от "честито":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
10:17 16.09.2026
18 Радев ще внесе
Радев 9г. подкрепяше ойрото, накрая след като ни одобриха и беше решено да го въведем, измъти Референдум не да запазим лЪв, а да въведе ойрото.
Ей така хората бяха измамени от царя, после от Борисов, сега от Радев.
Дава 15 млрд лева, ако ЕЦБ и ЕС решат да спасяват фалирали държави. Даде 2 млрд. лева за Укр. не можел да отмени споразумение. Милиарди за отан.
А избирателите му го защитават точно като Борисов в началото,
дума критика не позволяват.
Много лоши години идват, спешно трябва да молим "бензиновата колонка" за евтини горива.
Без горива, храна и вода сме нищо. Само оръжия са им в главите и увеличения на данъци преки и косвени.
10:19 16.09.2026
19 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Коментиран от #29, #39
10:19 16.09.2026
20 Факт
10:20 16.09.2026
21 Вуте
10:21 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хлебар
10:23 16.09.2026
24 Мими Кучева🐕
10:23 16.09.2026
25 Крадев
Няма се плашите, важно е, че сринахме опозицията с клевети и лъжи и не Продължаваме да не Помагаме на Украйната.
Лява ръка десен джоб и Голям за народа с отпаднала необходимост.
10:23 16.09.2026
26 Жоро
10:24 16.09.2026
27 Ударил Греда
10:26 16.09.2026
28 И кво като стигне
10:29 16.09.2026
29 Здрасти от падък
До коментар #19 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Започвай да работиш.
10:30 16.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 има ли козяци
Коментиран от #33
10:31 16.09.2026
32 Малкият Мраз
10:31 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 !!!
10:33 16.09.2026
35 Българин
10:33 16.09.2026
36 Аз съм на ток
Коментиран от #44
10:34 16.09.2026
37 Нормално цени
10:35 16.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Еквадорски бананоберач
До коментар #19 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Бананите за Нова година по 5 €. Вие сте богати, ние сечем банани цял ден за 5€. Хамериканец НЕ плаща на нас.
10:37 16.09.2026
40 Боко от Банкя
10:37 16.09.2026
41 Дизелджия
10:43 16.09.2026
42 Пешо
10:43 16.09.2026
43 Стенли
До коментар #16 от "честито":Аз съм последният човек , който ще тръгне да защитава Радев лъжеца , но мислиш , че ако беше правителството на Желязков щеше да е по различно ,да не говорим пък за пп дб пази боже някой индивид като Ивайло Мирчев да е министър председател , но донякъде си прав , че Радев лъжеца и неговата шайка ,можеха да направят нещо , ако бяха подкрепили предложението на Възраждане за дерогация на руски нефт , а не да гласуват въздържали се , в тази ситуация , трябва да се опитва всичко ,но за съжаление , както стана с това прословуто евро , с което щяхме да борим Путин , като го приемем , така стана и сега😮💨
10:52 16.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.