Дизелът може да стигне 2 евро за литър до края на септември

Цената на дизела се е увеличила с 3 цента тази сутрин, а бензинът е поскъпнал с 1 цент. Очакванията са цените на горивата да продължат да се покачват, като дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември. Това заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

По думите му настоящата средна цена на дизела е около 1,95 евро за литър, а на бензина – 1,70 евро. Хаджидимитров очаква до края на седмицата дизелът да поскъпне с още поне 2 цента, което би довело средната му цена до между 1,97 и 1,99 евро.

Въпреки досегашното поскъпване, потреблението на горива не е намаляло. Напротив – през летните месеци е отчетено леко увеличение. През последната седмица обаче се наблюдава обратна тенденция, която според Хаджидимитров е обичайна за септември и октомври, когато потреблението традиционно се свива.

Сред причините за високите цени той посочи недостига на дизел на световния пазар, намалените производствени мощности и затварянето на около десет рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват военните конфликти, по-високите застраховки за корабите и увеличените транспортни разходи.

Хаджидимитров отбеляза, че през зимата не са били направени големи покупки на нефт и дизелово гориво, тъй като участниците на пазара са очаквали цените да се понижат. Според него Европа е сред най-силно засегнатите от настоящата ситуация региони.

Той призова за временно намаляване на акцизите върху горивата в Европейския съюз, което според него би могло да ограничи поскъпването и да намали натиска върху инфлацията.

По думите му през последните месеци са били атакувани 6-7 руски рафинерии, а доставките за Европа са силно зависими и от трафика през Ормузкия проток. В резултат на това на пазара дневно не достигат около 4 млн. барела готови петролни продукти от Русия и района на Ормуз.

Хаджидимитров очаква цената от 2 евро за литър дизел в България да бъде достигната скоро, но не прогнозира тя да бъде надхвърлена до края на месеца. Според него при стабилизиране на световния пазар цените на петрола могат да се задържат около 105 долара за барел, а в рамките на месец да се осигурят достатъчни количества дизел.

Той коментира и приходите на държавата от ДДС при по-високите цени. При средно потребление от 10 млн. литра гориво дневно увеличението на приходите от ДДС според него достига около 20 млн. евро месечно. Затова Хаджидимитров смята, че помощта за потребителите трябва да бъде целева, като предложи подкрепа от 50 евро.