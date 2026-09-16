Специализираният съд за Косово осъди Хашим Тачи на 25 години затвор

Специализираният съд за Косово призна бившия президент на страната Хашим Тачи за виновен във военни престъпления. Той получи присъда от 25 години затвор, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

58-годишният Тачи бе осъден за убийства, изтезания и незаконно задържане, извършени в качеството му на висш командир на етническата албанска Армия за освобождение на Косово (АОК) по време на бурното отделяне на територията от Сърбия през 90-те години.

Трибуналът постанови, че той е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност. Деянието е извършено от силите на Армията за освобождение на Косово по време на войната със Сърбия.

Тачи отхвърли всички обвинения.