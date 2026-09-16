Специализираният съд за Косово осъди Хашим Тачи на 25 години затвор

Специализираният съд за Косово призна бившия президент на страната Хашим Тачи за виновен във военни престъпления. Той получи присъда от 25 години затвор, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
58-годишният Тачи бе осъден за убийства, изтезания и незаконно задържане, извършени в качеството му на висш командир на етническата албанска Армия за освобождение на Косово (АОК) по време на бурното отделяне на територията от Сърбия през 90-те години.
Трибуналът постанови, че той е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност. Деянието е извършено от силите на Армията за освобождение на Косово по време на войната със Сърбия.
Тачи отхвърли всички обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако съдиите и
Коментиран от #7
13:02 16.09.2026
2 вест гост
13:03 16.09.2026
3 Ееееееееее...
13:03 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Колко сърби изкорми за органи
13:08 16.09.2026
6 Сандо
Коментиран от #9
13:11 16.09.2026
7 Анис Алия
До коментар #1 от "Ако съдиите и":Няма да лежи, до края на годината ще го помилват
13:16 16.09.2026
8 Иванов
Тези, които бяха от другата страна отдавна легат в затвора.
13:17 16.09.2026
9 Трол
До коментар #6 от "Сандо":И най-вече любимец на Мадлин Олбрайт.
13:26 16.09.2026
10 Айде
Ако не го изправят и не го осъдят да върне краденото ГЕНЕРАЛА отива в политическото ГРОБИЩЕ.
13:31 16.09.2026
11 Айде
Ако не го изправят и не го осъдят да върне краденото ГЕНЕРАЛА отива в политическото ГРОБИЩЕ.
13:31 16.09.2026
12 Истината
13:37 16.09.2026
13 Закъсняло
13:47 16.09.2026