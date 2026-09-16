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Специализираният съд за Косово осъди Хашим Тачи на 25 години затвор

Специализираният съд за Косово осъди Хашим Тачи на 25 години затвор

16 Септември, 2026 12:58 722 13

  • косово-
  • хашим тачи-
  • затвор-
  • съд

Бившият президент на Косово беше признат за виновен във военни престъпления, включително убийства, изтезания и незаконно задържане

Специализираният съд за Косово осъди Хашим Тачи на 25 години затвор - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специализираният съд за Косово призна бившия президент на страната Хашим Тачи за виновен във военни престъпления. Той получи присъда от 25 години затвор, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

58-годишният Тачи бе осъден за убийства, изтезания и незаконно задържане, извършени в качеството му на висш командир на етническата албанска Армия за освобождение на Косово (АОК) по време на бурното отделяне на територията от Сърбия през 90-те години.

Трибуналът постанови, че той е виновен за убийството на 96 политически опоненти и лица, смятани за сътрудници на сръбските сили за сигурност. Деянието е извършено от силите на Армията за освобождение на Косово по време на войната със Сърбия.

Тачи отхвърли всички обвинения.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако съдиите и

    20 2 Отговор
    съдебните заседатели не бяха получили придадени бъбреци и дробове, присъдата щеше да е по дълга...

    Коментиран от #7

    13:02 16.09.2026

  • 2 вест гост

    16 0 Отговор
    Трепане, трепане.

    13:03 16.09.2026

  • 3 Ееееееееее...

    14 0 Отговор
    Най после, то бетер като у нас....

    13:03 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Колко сърби изкорми за органи

    12 3 Отговор
    Айде да глътне цианкалий като хърватския генерал. Обаче няма защото знае че ще го помилват след време.

    13:08 16.09.2026

  • 6 Сандо

    13 2 Отговор
    Тоя не беше ли любимец на Запада,изявен техен борец за "демокрация"?

    Коментиран от #9

    13:11 16.09.2026

  • 7 Анис Алия

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако съдиите и":

    Няма да лежи, до края на годината ще го помилват

    13:16 16.09.2026

  • 8 Иванов

    7 0 Отговор
    Нека всеки, макар и късно да понесе отговорност за престъпленията, които е извършил.
    Тези, които бяха от другата страна отдавна легат в затвора.

    13:17 16.09.2026

  • 9 Трол

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    И най-вече любимец на Мадлин Олбрайт.

    13:26 16.09.2026

  • 10 Айде

    2 0 Отговор
    Очакваме държавата да изправи Делян Пеевски пред съда за присвояване на огромни държавни средства.
    Ако не го изправят и не го осъдят да върне краденото ГЕНЕРАЛА отива в политическото ГРОБИЩЕ.

    13:31 16.09.2026

  • 11 Айде

    1 0 Отговор
    Очакваме държавата да изправи Делян Пеевски пред съда за присвояване на огромни държавни средства.
    Ако не го изправят и не го осъдят да върне краденото ГЕНЕРАЛА отива в политическото ГРОБИЩЕ.

    13:31 16.09.2026

  • 12 Истината

    1 0 Отговор
    Крайните фракции от двете страни на всеки такъв конфликт са вредни !!!

    13:37 16.09.2026

  • 13 Закъсняло

    1 0 Отговор
    Малко му е,деебаИбоклукаМръсен

    13:47 16.09.2026