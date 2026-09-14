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Броят на товарните кораби, преминаващи през Ормузкия проток, е спаднал до едноцифрено число
  Тема: Иранската криза

Броят на товарните кораби, преминаващи през Ормузкия проток, е спаднал до едноцифрено число

14 Септември, 2026 10:01 548 5

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  • сащ-
  • персийски залив

Цифрите не включват кораби, които може да са пресекли пролива с изключени транспондери на системата за автоматична идентификация

Броят на товарните кораби, преминаващи през Ормузкия проток, е спаднал до едноцифрено число - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на товарните кораби, преминаващи през Ормузкия проток през уикенда, е спаднал до едноцифрено число на ден, оставайки значително под 10-дневната средна стойност от 14. Това показват предварителните данни от системите за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

През уикенда четири кораба напуснаха Персийския залив през протока, а десет кораба са влезли. Цифрите не включват кораби, които може да са пресекли пролива с изключени транспондери на системата за автоматична идентификация (AIS), за да избегнат засичане.

Един кораб е бил ударен от неизвестен снаряд при преминаване през протока, съобщи вчера Службата за морска търговия на Великобритания. Няма информация за състоянието на екипажа, оценката на щетите и въздействието върху околната среда са неизвестни.

Междувременно жизненоважният нефтопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия, който допринесе за облекчаване на последиците от блокадата на Ормузкия проток, беше временно изведен от експлоатация вследствие на атака с дрон, идваща от Ирак, съобщиха саудитски официални представители.

Преди началото на войната с Иран на 28 февруари през пролива обикновено преминаваха около 125 големи търговски кораба на ден, включително танкери, газовози, кораби за насипни товари и контейнеровози, които осигуряваха около 20 процента от дневните доставки на суров петрол и втечнен природен газ в света.

Американската блокада на корабоплаването, свързано с Иран, е спряла износа на ирански суров петрол, откакто бе въведена отново в средата на юли.

В пролива Баб ел-Мандеб през събота и неделя са преминали съответно 24 и 27 кораба за превоз на стоки, както показват данните за проследяване, в сравнение със средно около 27 кораба през последните 10 дни.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Само китайски .

    10:08 14.09.2026

  • 2 !!!?

    8 0 Отговор
    Тръмп: Украйна е виновна...!.!.!..

    10:10 14.09.2026

  • 3 Някой

    7 0 Отговор
    Абе, нали такова, вече щеше да се казва протока Тръмп? И американците неколкократно го освободиха за движение? Що пак така сега..?? Ей, значи не мирясахте да правите кurжачки на Тръмп, ей!

    10:11 14.09.2026

  • 4 име

    1 0 Отговор
    Важното е че Иран оказва пълно съдействие на кораби, свързани с ционистите и краварите да преминават безпрепятствено под водата.

    10:22 14.09.2026

  • 5 Фалирала кравария

    3 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    10:27 14.09.2026

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