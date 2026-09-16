Сергей Лавров: Сърбия е добър вариант за място за преговори между Русия и Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на руската информационна агенция РИА Новости, пише БТА.
"Всяка платформа за преговори за Украйна, включително Сърбия, може да бъде разгледана, ако е приемлива за участниците", заяви Лавров в Екатеринбург в отговор на въпрос дали Сърбия може да бъде място за преговори.
Лавров заяви, че Русия е готова както за двустранни, така и за тристранни преговори за уреждане на конфликта. По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси.
Той посочи като примери преговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни разговори в Женева и тристранните преговори с американско участие в Абу Даби. Според Лавров всички тези процеси са били преустановени не по инициатива на Русия.
Лавров направи изявлението в рамките на Международния младежки фестивал в Екатеринбург, който се провежда от 11 до 17 септември с участието на около 10 000 млади хора от 191 държави, отбелязва Ен1.
Командирът на чеченските специални сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов съобщи, че е бил убит генерал-майор Антон Грунис, носител на званието „Герой на Русия“, който бе командир на 4-а мотострелкова бригада на войсковата групировка „Юг“, предаде ТАСС.
„Един от най-уважаваните от мен генерали на специалната военна операция, човек, чиито принципи бяха непоколебими, истински мъж, истински офицер и голям патриот, командир на 4-а самостоятелна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис „Грозни“, за наше дълбоко съжаление, напусна този свят. Той си отиде като герой, изпълнил своя свещен дълг! Изразявам искрени съболезнования на близките и роднините на Антон!“, написа Алаудинов в социалната платформа Макс.
Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година.
Военни от командваната от Грунис 4-а мотострелкова бригада участваха в завземането на източния украински град Константиновка. На 3 юли 2026 г. Грунис докладва на руския президент Владимир Путин за пълното превземане на украинския град Константиновка в Донецка област.
Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, цитиран от Укринформ“, че Грунис е бил убит на 12 септември. Грунис е седмият потвърден командир на ниво бригада, дивизия или армия, елиминиран от украинските сили за безпилотни системи, добавя украинската медия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #5
21:51 16.09.2026
2 хаха
ХАХАХА!
21:51 16.09.2026
3 Конят Лавров боб яде ли?
Коментиран от #12
21:52 16.09.2026
4 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #13
21:54 16.09.2026
5 хаха
До коментар #1 от "Помак":Я плямпай от свое име бе ориентало-балканска с виня безмозъчна.
Сърбите и онези цигойнъри във ФИРОМИЯ му били "братя" на тоя. И онези алкохолизирани московитски ОРКИ. ХАХАХА!
Коментиран от #9
21:54 16.09.2026
6 Гориил
21:55 16.09.2026
7 Г-н Чикиев
Коментиран от #15, #16
21:55 16.09.2026
8 Хага е още по-
21:57 16.09.2026
9 Соломон
До коментар #5 от "хаха":Православния руснак винаги се кръсти преди да вземе топорчето и да ти разбие главата
Коментиран от #14
21:57 16.09.2026
10 Аз съм веган
21:58 16.09.2026
11 Моля редакцията
21:58 16.09.2026
12 малии
До коментар #3 от "Конят Лавров боб яде ли?":Както Първанов помилва Цветелин Кънчев
21:58 16.09.2026
13 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":котарака е забанен , пише братчед му
21:59 16.09.2026
14 хаха
До коментар #9 от "Соломон":Нито са "православни", нито са "християни" онези монголоидни писслямисти!
Коментиран от #18
21:59 16.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гориил
До коментар #7 от "Г-н Чикиев":Въвеждането на чуждестранни войски в Украйна ще означава нова война. Орди от дронове и ракети ще атакуват Европа.
Коментиран от #20
22:01 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соломон
До коментар #14 от "хаха":Само като видиш поп които Русия със светена вода ракета Сатана и ти става ясно
Коментиран от #21
22:02 16.09.2026
19 мдааааа
22:03 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хаха
До коментар #18 от "Соломон":Защо трябва да ги гледам. Мюфтито им каза че до 2032 - 1/3 са писслямисти там.
Онзи недораслият орк - Путльо пък цАлува корана (с език). Няма какво да ги гледам онези унтерменшове.
22:06 16.09.2026