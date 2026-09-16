Сергей Лавров: Сърбия е добър вариант за място за преговори между Русия и Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на руската информационна агенция РИА Новости, пише БТА.

"Всяка платформа за преговори за Украйна, включително Сърбия, може да бъде разгледана, ако е приемлива за участниците", заяви Лавров в Екатеринбург в отговор на въпрос дали Сърбия може да бъде място за преговори.

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Лавров заяви, че Русия е готова както за двустранни, така и за тристранни преговори за уреждане на конфликта. По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси.

Той посочи като примери преговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни разговори в Женева и тристранните преговори с американско участие в Абу Даби. Според Лавров всички тези процеси са били преустановени не по инициатива на Русия.

Лавров направи изявлението в рамките на Международния младежки фестивал в Екатеринбург, който се провежда от 11 до 17 септември с участието на около 10 000 млади хора от 191 държави, отбелязва Ен1.

Командирът на чеченските специални сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов съобщи, че е бил убит генерал-майор Антон Грунис, носител на званието „Герой на Русия“, който бе командир на 4-а мотострелкова бригада на войсковата групировка „Юг“, предаде ТАСС.

„Един от най-уважаваните от мен генерали на специалната военна операция, човек, чиито принципи бяха непоколебими, истински мъж, истински офицер и голям патриот, командир на 4-а самостоятелна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис „Грозни“, за наше дълбоко съжаление, напусна този свят. Той си отиде като герой, изпълнил своя свещен дълг! Изразявам искрени съболезнования на близките и роднините на Антон!“, написа Алаудинов в социалната платформа Макс.

Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година.

Военни от командваната от Грунис 4-а мотострелкова бригада участваха в завземането на източния украински град Константиновка. На 3 юли 2026 г. Грунис докладва на руския президент Владимир Путин за пълното превземане на украинския град Константиновка в Донецка област.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, цитиран от Укринформ“, че Грунис е бил убит на 12 септември. Грунис е седмият потвърден командир на ниво бригада, дивизия или армия, елиминиран от украинските сили за безпилотни системи, добавя украинската медия.