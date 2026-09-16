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Сергей Лавров: Сърбия е добър вариант за място за преговори между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Сергей Лавров: Сърбия е добър вариант за място за преговори между Русия и Украйна

16 Септември, 2026 21:49 392 21

  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна

По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси.

Сергей Лавров: Сърбия е добър вариант за място за преговори между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на руската информационна агенция РИА Новости, пише БТА.

"Всяка платформа за преговори за Украйна, включително Сърбия, може да бъде разгледана, ако е приемлива за участниците", заяви Лавров в Екатеринбург в отговор на въпрос дали Сърбия може да бъде място за преговори.

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Лавров заяви, че Русия е готова както за двустранни, така и за тристранни преговори за уреждане на конфликта. По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси.

Той посочи като примери преговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни разговори в Женева и тристранните преговори с американско участие в Абу Даби. Според Лавров всички тези процеси са били преустановени не по инициатива на Русия.

Лавров направи изявлението в рамките на Международния младежки фестивал в Екатеринбург, който се провежда от 11 до 17 септември с участието на около 10 000 млади хора от 191 държави, отбелязва Ен1.

Командирът на чеченските специални сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов съобщи, че е бил убит генерал-майор Антон Грунис, носител на званието „Герой на Русия“, който бе командир на 4-а мотострелкова бригада на войсковата групировка „Юг“, предаде ТАСС.

„Един от най-уважаваните от мен генерали на специалната военна операция, човек, чиито принципи бяха непоколебими, истински мъж, истински офицер и голям патриот, командир на 4-а самостоятелна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис „Грозни“, за наше дълбоко съжаление, напусна този свят. Той си отиде като герой, изпълнил своя свещен дълг! Изразявам искрени съболезнования на близките и роднините на Антон!“, написа Алаудинов в социалната платформа Макс.

Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година.

Военни от командваната от Грунис 4-а мотострелкова бригада участваха в завземането на източния украински град Константиновка. На 3 юли 2026 г. Грунис докладва на руския президент Владимир Путин за пълното превземане на украинския град Константиновка в Донецка област.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, цитиран от Укринформ“, че Грунис е бил убит на 12 септември. Грунис е седмият потвърден командир на ниво бригада, дивизия или армия, елиминиран от украинските сили за безпилотни системи, добавя украинската медия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    5 17 Отговор
    Ние сме братя православни ...алианса Русия +Сърбия + Северна Македония + България ...+ Брикс ...световна сила

    Коментиран от #5

    21:51 16.09.2026

  • 2 хаха

    13 7 Отговор
    Ама където ти кажат там ще е бе грозен впиянчен московитски орк.

    ХАХАХА!

    21:51 16.09.2026

  • 3 Конят Лавров боб яде ли?

    10 4 Отговор
    Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???

    Коментиран от #12

    21:52 16.09.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д

    7 4 Отговор
    що съм мразил руснаците...не ги мразя , съжалявам ги! ся съм на много пиене , и ако имате интерес , ще ви разкажа как се подкупва цялата полиция в Салехард(личен опит)

    Коментиран от #13

    21:54 16.09.2026

  • 5 хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Я плямпай от свое име бе ориентало-балканска с виня безмозъчна.

    Сърбите и онези цигойнъри във ФИРОМИЯ му били "братя" на тоя. И онези алкохолизирани московитски ОРКИ. ХАХАХА!

    Коментиран от #9

    21:54 16.09.2026

  • 6 Гориил

    13 11 Отговор
    Хашим Тачи беше хвърлен в затвора, след като Белград предостави доказателства на Международния съд в Хага. Русия оцени това.

    21:55 16.09.2026

  • 7 Г-н Чикиев

    1 14 Отговор
    Как зеления ще иде в Сърбия..? Този страхливец вече е само в бункера..! Там ще си стой докато големите играчи не намерят решение и не разделят украйнския курник справедливо..!

    Коментиран от #15, #16

    21:55 16.09.2026

  • 8 Хага е още по-

    5 0 Отговор
    хубаво.

    21:57 16.09.2026

  • 9 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Православния руснак винаги се кръсти преди да вземе топорчето и да ти разбие главата

    Коментиран от #14

    21:57 16.09.2026

  • 10 Аз съм веган

    5 1 Отговор
    Кон,бе .Кон.

    21:58 16.09.2026

  • 11 Моля редакцията

    5 2 Отговор
    Не ни занимавайте с примати!

    21:58 16.09.2026

  • 12 малии

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Конят Лавров боб яде ли?":

    Както Първанов помилва Цветелин Кънчев

    21:58 16.09.2026

  • 13 ЛЕ о ПА р Д

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    котарака е забанен , пише братчед му

    21:59 16.09.2026

  • 14 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Нито са "православни", нито са "християни" онези монголоидни писслямисти!

    Коментиран от #18

    21:59 16.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Г-н Чикиев":

    Въвеждането на чуждестранни войски в Украйна ще означава нова война. Орди от дронове и ракети ще атакуват Европа.

    Коментиран от #20

    22:01 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Само като видиш поп които Русия със светена вода ракета Сатана и ти става ясно

    Коментиран от #21

    22:02 16.09.2026

  • 19 мдааааа

    1 0 Отговор
    А С. Корея , още по - добро , нали ...

    22:03 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Защо трябва да ги гледам. Мюфтито им каза че до 2032 - 1/3 са писслямисти там.

    Онзи недораслият орк - Путльо пък цАлува корана (с език). Няма какво да ги гледам онези унтерменшове.

    22:06 16.09.2026

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