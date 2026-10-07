На 102 години почита актрисата Ева Мари Сейнт

Актрисата Ева Мари Сейнт, носителка на „Оскар“ и звезда от класическите филми „На кея“ и „Север-северозапад“, е починала на 102 години. Смъртта ѝ е настъпила на 6 октомври в дома ѝ в Лос Анджелис и е потвърдена от семейния представител Джеф Сандерсън. Variety съобщи новината, а „Вашингтон пост“ отбеляза, че в изявлението не е посочена конкретна причина за смъртта. Си Би Ес съобщава, че става дума за естествена смърт.

Дебют, който ѝ носи „Оскар“

Ева Мари Сейнт е родена на 4 юли 1924 г. в Нюарк, щата Ню Джърси. След работа в радиото, телевизията и театъра тя получава първата си филмова роля в драмата „На кея“ на режисьора Елия Казан. В него играе Еди Дойл, любовта на героя на Марлон Брандо.

Изпълнението ѝ носи наградата „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 1955 г. Сейнт е четвъртият актьор, получил статуетката за поддържаща роля още с филмовия си дебют. На церемонията тя е бременна с първото си дете и, приемайки наградата си от Франк Синатра, казва: „Мисля, че бебето е точно тук.“ Синът ѝ Даръл се ражда два дни по-късно.

От Елия Казан до Алфред Хичкок

Пет години след „На кея“ Сейнт се появява в „Север-северозапад“ на Алфред Хичкок. Тя играе Ив Кендъл, загадъчна жена, въвлечена в шпионска история с героя на Кари Грант. Филмът се превръща в една от най-разпознаваемите продукции на режисьора, а ролята утвърждава Сейнт като една от водещите актриси на американското кино от 50-те години.

Кариерата ѝ продължава с участия във филми като „Рейнтри Каунти“ с Монтгомъри Клифт и Елизабет Тейлър, „Изход“ с Пол Нюман, „Гран при“ с Ив Монтан, „Нищо общо“ с Том Ханкс и „Супермен се завръща“, където играе Марта Кент.

Шест десетилетия на екран

През 70-те години Сейнт насочва значителна част от работата си към телевизията. Тя има роли в „Лунна светлина“, „Фрейзър“ и редица телевизионни филми, а през 1990 г. печели награда „Еми“ за минисериала „Хора като нас“.

Актрисата е омъжена за телевизионния режисьор и продуцент Джефри Хейдън от 1951 г. до смъртта му през 2016 г. Двамата имат две деца, четири внуци и двама правнуци. Сейнт продължава да приема професионални ангажименти и в напреднала възраст, превръщайки се в една от последните големи фигури на златната ера на Холивуд.

Източници: variety.com, apnews.com, washingtonpost.com