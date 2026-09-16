В две конфигурации! "Калашников" представи комплекса за ПВО "Зверобой" срещу далекобойни украински дронове

Концернът "Калашников" представи за първи път системата за противовъздушна отбрана "Зверобой", въоръжена с FPV дронове-прехващачи "Кракен", съобщава пресслужбата на руския производител, цитирана от "Украинская правда".
От "Калашников" заявяват, че "Зверобой" е проектирана да осигурява денонощна защита на обекти срещу разузнавателни и ударни дронове.
По-конкретно, руската страна посочва като цели за системата дронове като "Лелека", "Лютий", "Бобер" и "Хорнет-XR".
"Системата включва автоматизирано работно място за управление от земята, оптична система за насочване, три пускови контейнера, цифров ретранслатор, техническо отделение с разпределително табло и комутационен блок, компас върху телескопична мачта и радарна система", се казва в изявлението.
Основното средство за поразяване на системата е високоскоростният многороторен FPV дрон "Кракен", оборудван със специализирана бойна глава. Във всеки от трите пускови контейнера са разположени по три прехващача, което осигурява на системата общо девет такива дрона.
Отбелязва се, че дроновете "Кракен" могат да се използват както през деня, така и през нощта; версията за нощни операции "Кракен-Н" е допълнително оборудвана с термовизионна камера.
"Зверобой" се предлага в две конфигурации: стационарна и мобилна. Последната е монтирана върху шаси на стандартен пикап, което има за цел да улесни преместването и маскирането на системата.
"Калашников" също така твърди, че "Зверобой" може да се интегрира със съществуващите системи за наблюдение и охрана на периметъра на даден обект. Руската страна не е разкрила обхвата на засичане и поразяване на цели, скоростта на дроновете-прехващачи "Кракен", теглото на бойните им глави или други ключови технически характеристики.
По-рано беше съобщено, че Русия е разработила дрон-прехващач "Мет", предназначен за борба с БЛА на къси разстояния. Изданието "Оборонка" също беше съобщило за руски дрон-прехващач.
Освен това през юни "Оборонка" съобщи, че руският холдинг "Швабе" е представил система за насочване на дронове-прехващачи, предназначени за поразяване на ударни БЛА. Системата - чието наименование не е оповестено в Русия - се състои от наземна оптико-електронна станция, дронове прехващачи и работно място за оператор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗРИТЕЛ
Коментиран от #8
16:44 16.09.2026
2 ЛЕ о ПА р Д
16:44 16.09.2026
3 :))
16:44 16.09.2026
4 Вечна слава на
Коментиран от #7, #13, #15, #16
16:44 16.09.2026
5 Трол
16:45 16.09.2026
6 Абе
16:47 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #1 от "ЗРИТЕЛ":Уррррааааа!
Коментиран от #11
16:50 16.09.2026
9 име
Коментиран от #36
16:50 16.09.2026
10 Зверибой
16:51 16.09.2026
11 Педрохан
До коментар #8 от "Хомосексуалисти за Путин":Педофилите също подкрепят събрата си Путин.
16:51 16.09.2026
12 На Путин
16:52 16.09.2026
13 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #4 от "Вечна слава на":искаш ли косъм от ушната мида на ЧЕ? за Гевара пиша...с тоя АРТЕФАКТ наистина ще потопите даже и Англия//съжалявам за фисура на Невски-откупи го конкуренцията////имам и 1 щурмгевеер за размяна
16:52 16.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само че
До коментар #4 от "Вечна слава на":е разработка на Шмайзер!
Коментиран от #31
16:53 16.09.2026
16 Муджидин
До коментар #4 от "Вечна слава на":От Африка до Афганистан и Чечня до Украйна калашници трепят руснаци.
Няма оръжие, което да е избило повече руснаци от Калаша.
16:54 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русия трябва да бъде разрушена...
16:54 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И Москвича
16:55 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ко ко
16:56 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Блатар
16:57 16.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ае ся...
АааааааХахахаха
Украйна вече разполагат ( и започва производството на ).. свръхзвукови и безшумни Стелт ударни дронове , получени от Н АСА
АааааааХахахаха
16:59 16.09.2026
29 А шибучици
Коментиран от #37
16:59 16.09.2026
30 стоян георгиев
17:00 16.09.2026
31 Колкото руските дронове от супер клас
До коментар #15 от "Само че":са разработки на Шахед,:):)
Защо за Шмайзер никой не чувал вече и не използва?
Коментиран от #33
17:01 16.09.2026
32 Путин
Коментиран от #38
17:02 16.09.2026
33 Ами
До коментар #31 от "Колкото руските дронове от супер клас":всичко е китайско и западно!Само ги сглобяват в Киргизстан!
17:04 16.09.2026
34 Те до там опре
АааааааХахахаха
Китайски таралясник с 4 контейнера за смет! Алкашорете се мачат а направат нЯщо като Немската ИРИС ,а то излазя... като..химически Кен Ефе
АааааааХахахаха
17:04 16.09.2026
35 Ашлъ Ди Сан
17:06 16.09.2026
36 Мишел
До коментар #9 от "име":Преди повече от месец украинците признаха, че са загубили и единственото си преимущество- това в дроновете. Заводите в Алабуга произвеждат повече и по-модерни дронове, отколкото ЕС
17:07 16.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хи хи
До коментар #32 от "Путин":Да, Путин е в сандъка, и идва при тебе ! Така каза зеленото жуже ! Готви се, ти изкопа ли си бункерче вече, че Путин е пуснал дрон да те провери кво правиш !!!!
17:08 16.09.2026
39 Скосро
17:10 16.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.