В две конфигурации! "Калашников" представи комплекса за ПВО "Зверобой" срещу далекобойни украински дронове

Концернът "Калашников" представи за първи път системата за противовъздушна отбрана "Зверобой", въоръжена с FPV дронове-прехващачи "Кракен", съобщава пресслужбата на руския производител, цитирана от "Украинская правда".

От "Калашников" заявяват, че "Зверобой" е проектирана да осигурява денонощна защита на обекти срещу разузнавателни и ударни дронове.

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По-конкретно, руската страна посочва като цели за системата дронове като "Лелека", "Лютий", "Бобер" и "Хорнет-XR".

"Системата включва автоматизирано работно място за управление от земята, оптична система за насочване, три пускови контейнера, цифров ретранслатор, техническо отделение с разпределително табло и комутационен блок, компас върху телескопична мачта и радарна система", се казва в изявлението.

Основното средство за поразяване на системата е високоскоростният многороторен FPV дрон "Кракен", оборудван със специализирана бойна глава. Във всеки от трите пускови контейнера са разположени по три прехващача, което осигурява на системата общо девет такива дрона.

Отбелязва се, че дроновете "Кракен" могат да се използват както през деня, така и през нощта; версията за нощни операции "Кракен-Н" е допълнително оборудвана с термовизионна камера.

"Зверобой" се предлага в две конфигурации: стационарна и мобилна. Последната е монтирана върху шаси на стандартен пикап, което има за цел да улесни преместването и маскирането на системата.

"Калашников" също така твърди, че "Зверобой" може да се интегрира със съществуващите системи за наблюдение и охрана на периметъра на даден обект. Руската страна не е разкрила обхвата на засичане и поразяване на цели, скоростта на дроновете-прехващачи "Кракен", теглото на бойните им глави или други ключови технически характеристики.

По-рано беше съобщено, че Русия е разработила дрон-прехващач "Мет", предназначен за борба с БЛА на къси разстояния. Изданието "Оборонка" също беше съобщило за руски дрон-прехващач.

Освен това през юни "Оборонка" съобщи, че руският холдинг "Швабе" е представил система за насочване на дронове-прехващачи, предназначени за поразяване на ударни БЛА. Системата - чието наименование не е оповестено в Русия - се състои от наземна оптико-електронна станция, дронове прехващачи и работно място за оператор.