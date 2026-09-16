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В две конфигурации! "Калашников" представи комплекса за ПВО "Зверобой" срещу далекобойни украински дронове
  Тема: Украйна

В две конфигурации! "Калашников" представи комплекса за ПВО "Зверобой" срещу далекобойни украински дронове

16 Септември, 2026 16:39 851 40

  • калашников-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Основното средство за поразяване на системата е високоскоростният многороторен FPV дрон "Кракен", оборудван със специализирана бойна глава

В две конфигурации! "Калашников" представи комплекса за ПВО "Зверобой" срещу далекобойни украински дронове - 1
Снимка: Калашников
News.bg News.bg

Концернът "Калашников" представи за първи път системата за противовъздушна отбрана "Зверобой", въоръжена с FPV дронове-прехващачи "Кракен", съобщава пресслужбата на руския производител, цитирана от "Украинская правда".

От "Калашников" заявяват, че "Зверобой" е проектирана да осигурява денонощна защита на обекти срещу разузнавателни и ударни дронове.

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По-конкретно, руската страна посочва като цели за системата дронове като "Лелека", "Лютий", "Бобер" и "Хорнет-XR".

"Системата включва автоматизирано работно място за управление от земята, оптична система за насочване, три пускови контейнера, цифров ретранслатор, техническо отделение с разпределително табло и комутационен блок, компас върху телескопична мачта и радарна система", се казва в изявлението.

Основното средство за поразяване на системата е високоскоростният многороторен FPV дрон "Кракен", оборудван със специализирана бойна глава. Във всеки от трите пускови контейнера са разположени по три прехващача, което осигурява на системата общо девет такива дрона.

Отбелязва се, че дроновете "Кракен" могат да се използват както през деня, така и през нощта; версията за нощни операции "Кракен-Н" е допълнително оборудвана с термовизионна камера.

"Зверобой" се предлага в две конфигурации: стационарна и мобилна. Последната е монтирана върху шаси на стандартен пикап, което има за цел да улесни преместването и маскирането на системата.

"Калашников" също така твърди, че "Зверобой" може да се интегрира със съществуващите системи за наблюдение и охрана на периметъра на даден обект. Руската страна не е разкрила обхвата на засичане и поразяване на цели, скоростта на дроновете-прехващачи "Кракен", теглото на бойните им глави или други ключови технически характеристики.

По-рано беше съобщено, че Русия е разработила дрон-прехващач "Мет", предназначен за борба с БЛА на къси разстояния. Изданието "Оборонка" също беше съобщило за руски дрон-прехващач.

Освен това през юни "Оборонка" съобщи, че руският холдинг "Швабе" е представил система за насочване на дронове-прехващачи, предназначени за поразяване на ударни БЛА. Системата - чието наименование не е оповестено в Русия - се състои от наземна оптико-електронна станция, дронове прехващачи и работно място за оператор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗРИТЕЛ

    1 2 Отговор
    ураааааааааааааааааааааа

    Коментиран от #8

    16:44 16.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д

    1 8 Отговор
    ко стаа , копейзаж? и ника ли ми блокнахте..не ви мисля лошото , зверобои!! победа будет за вами

    16:44 16.09.2026

  • 3 :))

    1 4 Отговор
    На кого ги представи?

    16:44 16.09.2026

  • 4 Вечна слава на

    15 2 Отговор
    Михаил Калашников. Неговото оръжие е убило повече капиталисти, еврасти, атлантиди и евреиди от всяко друго. Сега унищожава укроиди

    Коментиран от #7, #13, #15, #16

    16:44 16.09.2026

  • 5 Трол

    5 2 Отговор
    Ще си купя един такъв да ми пази овцете.

    16:45 16.09.2026

  • 6 Абе

    2 2 Отговор
    Тук коментираше един "Кракен"? Къде отиде?

    16:47 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хомосексуалисти за Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЗРИТЕЛ":

    Уррррааааа!

    Коментиран от #11

    16:50 16.09.2026

  • 9 име

    2 5 Отговор
    Също като Терминатор. Ще произведат тре бройки. Едната ще закъса на парада, другата ще я дадат на музея, а третата ще я пратят в Украйна, където пеяни мужици или ще я продадат на украинците за зелено или руски дрон с ИИ ще я унищожи.

    Коментиран от #36

    16:50 16.09.2026

  • 10 Зверибой

    0 5 Отговор
    Накрая с какалашки!

    16:51 16.09.2026

  • 11 Педрохан

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хомосексуалисти за Путин":

    Педофилите също подкрепят събрата си Путин.

    16:51 16.09.2026

  • 12 На Путин

    3 1 Отговор
    на джипа ,на ремаркето има Зверибой!

    16:52 16.09.2026

  • 13 ЛЕ о ПА р Д

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вечна слава на":

    искаш ли косъм от ушната мида на ЧЕ? за Гевара пиша...с тоя АРТЕФАКТ наистина ще потопите даже и Англия//съжалявам за фисура на Невски-откупи го конкуренцията////имам и 1 щурмгевеер за размяна

    16:52 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само че

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вечна слава на":

    е разработка на Шмайзер!

    Коментиран от #31

    16:53 16.09.2026

  • 16 Муджидин

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вечна слава на":

    От Африка до Афганистан и Чечня до Украйна калашници трепят руснаци.

    Няма оръжие, което да е избило повече руснаци от Калаша.

    16:54 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русия трябва да бъде разрушена...

    4 4 Отговор
    Таз руска простотия сигурно е с манивела или отзад й пише Китай....

    16:54 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Москвича

    3 0 Отговор
    не е руски!

    16:55 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ко ко

    1 1 Отговор
    Се радвате бе, световната тропа, ще ходите на фронта

    16:56 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Блатар

    3 2 Отговор
    Поредният таралясник издялан с теслата. Помни ли някой десетките "супер оръжия" с които се хвалеха през годините и с които нашите безмозъчни русофилски клошари "плашеха" Запада? Забравиха и "цирконя" и калибрите, искандерите, кинжалите и дори орешника. Опряха до Иран за дронове и до Северна Корея за ракети и снаряди. Палячовци.

    16:57 16.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ае ся...

    2 2 Отговор
    С тва нЯщо ше свалиш на дрътата подземна старуха...роз овите труси ки!
    АааааааХахахаха
    Украйна вече разполагат ( и започва производството на ).. свръхзвукови и безшумни Стелт ударни дронове , получени от Н АСА
    АааааааХахахаха

    16:59 16.09.2026

  • 29 А шибучици

    1 1 Отговор
    правят ли?За руска баня!

    Коментиран от #37

    16:59 16.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Няма да им помогне

    17:00 16.09.2026

  • 31 Колкото руските дронове от супер клас

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Само че":

    са разработки на Шахед,:):)

    Защо за Шмайзер никой не чувал вече и не използва?

    Коментиран от #33

    17:01 16.09.2026

  • 32 Путин

    0 1 Отговор
    в сандъка ли го крият?

    Коментиран от #38

    17:02 16.09.2026

  • 33 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Колкото руските дронове от супер клас":

    всичко е китайско и западно!Само ги сглобяват в Киргизстан!

    17:04 16.09.2026

  • 34 Те до там опре

    1 0 Отговор
    Трусливия педофил и ЦАЛИВАЧ!
    АааааааХахахаха
    Китайски таралясник с 4 контейнера за смет! Алкашорете се мачат а направат нЯщо като Немската ИРИС ,а то излазя... като..химически Кен Ефе
    АааааааХахахаха

    17:04 16.09.2026

  • 35 Ашлъ Ди Сан

    0 0 Отговор
    Призовавам постоянните коментатори тук да вдигнат малко или повече нивото на хумора и гротеската...

    17:06 16.09.2026

  • 36 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Преди повече от месец украинците признаха, че са загубили и единственото си преимущество- това в дроновете. Заводите в Алабуга произвеждат повече и по-модерни дронове, отколкото ЕС

    17:07 16.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Путин":

    Да, Путин е в сандъка, и идва при тебе ! Така каза зеленото жуже ! Готви се, ти изкопа ли си бункерче вече, че Путин е пуснал дрон да те провери кво правиш !!!!

    17:08 16.09.2026

  • 39 Скосро

    0 0 Отговор
    Юкрини ще удря с балистик и ръша ще фалира тотално

    17:10 16.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.