Джей Ди Ванс още не е решил дали ще се кандидатира през 2028 г.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс все още не е решил дали ще се кандидатира за президент през 2028 г. Това заяви той в интервю за Ройтерс, дадено в Аляска по време на кампанията за междинните избори.

„По природа съм човек, който отлага. Наистина още не съм мислил много за това“, каза Ванс в отговор на въпрос дали ще се включи в надпреварата за Белия дом. Той добави, че непосредственият му приоритет е победа на републиканците през ноември и преизбиране на сенатора от Аляска Дан Съливан. „След това ще го решим“, посочи вицепрезидентът.

В Далас вече го посрещаха като „48“

Заявлението на Ванс идва на фона на засилващи се спекулации за бъдещето на Републиканската партия. На частна закуска по време на партийния форум в Далас през септември делегати от ключови щати го посрещнаха с възгласи „48“ и „Джей Ди“. Числото е препратка към възможността Ванс да стане 48-ият президент на САЩ.

По-късно, по време на речта си на републиканската конвенция на 10 септември, Ванс беше прекъснат от възглас „Джей Ди 48“. Той отговори, че партията първо трябва да се погрижи за изборите през ноември, а „после ще мислим какво следва“. Асошиейтед прес определи появата му в Далас като знак, че той се очертава като един от водещите претенденти за наследник на Тръмп.

Тръмп оставя въпроса за наследника отворен

Доналд Тръмп също изпраща противоречиви сигнали. The Washington Post съобщи през август, че на среща с дарители президентът е казал: „Трябва да изберем Джей Ди“. Според публикацията това е било частно изказване и не е означавало официална подкрепа за кандидатурата на Ванс.

Ден по-късно Тръмп заяви, че е „твърде рано“ да се говори за официално одобрение на кандидат за изборите през 2028 г. Така президентът публично запази отворена надпреварата между Ванс и държавния секретар Марко Рубио, които в момента се разглеждат като основни възможни наследници на републиканското управление.

Конституционното ограничение за Тръмп

Вторият мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г. 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, ратифицирана през 1951 г., забранява един човек да бъде избиран за президент повече от два пъти.

Въпреки това Тръмп неведнъж е допускал, че може да потърси начин да се кандидатира за трети мандат. Тези изявления поддържат допълнителна несигурност около бъдещето на Републиканската партия, но към момента няма официално обявена кандидатура нито от Ванс, нито от друг водещ републиканец за изборите през 2028 г.

Източници: d2233.cms.socastsrm.com, apnews.com, washingtonpost.com