F-16 се разби в Мичиган

Изтребител F-16 се разби в окръг Гранд-Траверс, щата Мичиган. След инцидента в участъка от пътя 633 беше обявена евакуация. Това писа CBS News, позовавайки се на службата за извънредни ситуации на окръга.
Представител на Националната гвардия на Тексас потвърди, че пилотът е успял да се катапултира преди самолетът да се разбие. Той е в стабилно състояние и получава медицинска помощ.
Според данните на полицията на щата Мичиган няма други пострадали при инцидента. Изтребителят е извършвал планов тренировъчен полет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Остин Спиър формилира как да изпълнят желанията ти. Питър Керъл, математик, превръща заклинанията на първия в система! Пише "Либер Бул", , и основава ордена - "Илюминати Тенатероса"!
Създава се протокол от три стъпки - задължителни!!!
Първо - създаване на желанието! За да проработи, от желанието се премахва всичко излишно, и се свежда до един единствен символ!!! Символът задължително трябва да бъде нечитаем за незапознатите.
Втора стъпка - символът трябва да се активира. Описано е как!
Трета стъпка - забравяне!!! Най важната стъпка, на която най често се провалят! Трябва напълно да забравиш желанието си!
Маг Сатоши!:
На 31,10,2008г. се появява криптиран документ само на девет страници, на език които ще разберат стотина човека в целият свят! Първата стъпка, създаване на желанието сведено до символи, нечитаеми за непосредствените, е изпълнена!
Втора стъпка - зареждането!!! На 03,01,2009г. Сатоши я разпраща масово, като втори пакет помощ за банките! Активация - готова!
Трета стъпка - забравяне! Сатоши буквално се разтваря в пространството до степен, да се чудят дали въобще е съществувал!
И сега, може ли да разберем, с какво е свързано желанието?! В "Апокалипсис" пише че - без това число ".....няма да може да купуваш, продаваш.....", въобще трудно ще оцелееш, а от 2025г. в мрежата регулярно се появяват скринове, които свързват Биткойна с числото 666 !!!
И сега магията му работи от само себе си, без да има нужда от него!!
10:21 18.09.2026
2 ........–
10:21 18.09.2026
3 опала
10:23 18.09.2026
4 az СВО Победа 81
10:27 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТрАмп
След като ремонтират и пребоядисат, антиката от 1974г., F-16
ще бъде докаран в България като Чисто нов!
10:31 18.09.2026
7 Варненец
10:32 18.09.2026
8 Мисит
10:34 18.09.2026
9 Абе,
10:40 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Реалист
10:40 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 123
10:47 18.09.2026
14 Тиква
11:03 18.09.2026