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F-16 се разби в Мичиган

F-16 се разби в Мичиган

18 Септември, 2026 10:19 682 14

  • ф-16-
  • пентагон-
  • сащ

Изтребителят е извършвал планов тренировъчен полет

F-16 се разби в Мичиган - 1
,Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News CBS News

Изтребител F-16 се разби в окръг Гранд-Траверс, щата Мичиган. След инцидента в участъка от пътя 633 беше обявена евакуация. Това писа CBS News, позовавайки се на службата за извънредни ситуации на окръга.

Представител на Националната гвардия на Тексас потвърди, че пилотът е успял да се катапултира преди самолетът да се разбие. Той е в стабилно състояние и получава медицинска помощ.

Според данните на полицията на щата Мичиган няма други пострадали при инцидента. Изтребителят е извършвал планов тренировъчен полет.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 7 Отговор
    Биткойн и Сатоши Накамото:
    Остин Спиър формилира как да изпълнят желанията ти. Питър Керъл, математик, превръща заклинанията на първия в система! Пише "Либер Бул", , и основава ордена - "Илюминати Тенатероса"!
    Създава се протокол от три стъпки - задължителни!!!
    Първо - създаване на желанието! За да проработи, от желанието се премахва всичко излишно, и се свежда до един единствен символ!!! Символът задължително трябва да бъде нечитаем за незапознатите.
    Втора стъпка - символът трябва да се активира. Описано е как!
    Трета стъпка - забравяне!!! Най важната стъпка, на която най често се провалят! Трябва напълно да забравиш желанието си!
    Маг Сатоши!:
    На 31,10,2008г. се появява криптиран документ само на девет страници, на език които ще разберат стотина човека в целият свят! Първата стъпка, създаване на желанието сведено до символи, нечитаеми за непосредствените, е изпълнена!
    Втора стъпка - зареждането!!! На 03,01,2009г. Сатоши я разпраща масово, като втори пакет помощ за банките! Активация - готова!
    Трета стъпка - забравяне! Сатоши буквално се разтваря в пространството до степен, да се чудят дали въобще е съществувал!
    И сега, може ли да разберем, с какво е свързано желанието?! В "Апокалипсис" пише че - без това число ".....няма да може да купуваш, продаваш.....", въобще трудно ще оцелееш, а от 2025г. в мрежата регулярно се появяват скринове, които свързват Биткойна с числото 666 !!!
    И сега магията му работи от само себе си, без да има нужда от него!!

    10:21 18.09.2026

  • 2 ........–

    18 2 Отговор
    Западналите узаконяват загиналите си военни в Укра.

    10:21 18.09.2026

  • 3 опала

    17 1 Отговор
    Нашенеца е разбил самолета. След N на брой десетилетя ще дойдат по-малко F-16, ако остане поне един здрав за музея, пред тревата отпреде

    10:23 18.09.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    10 1 Отговор
    Сефте! 🤣🤣🤣

    10:27 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТрАмп

    16 1 Отговор
    Всичко е ОК!
    След като ремонтират и пребоядисат, антиката от 1974г., F-16
    ще бъде докаран в България като Чисто нов!

    10:31 18.09.2026

  • 7 Варненец

    10 1 Отговор
    Скоро и в София 🤣😂💩

    10:32 18.09.2026

  • 8 Мисит

    7 1 Отговор
    Браво! Дано скоро,,и тука,,,,,,

    10:34 18.09.2026

  • 9 Абе,

    7 1 Отговор
    пак ли руски дрон ?!

    10:40 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    2 8 Отговор
    Руските самолети що не се разбиват сега?! Защото нямат гориво за да летят... :)

    10:40 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 123

    5 0 Отговор
    Добре че нашите ф16 не летят ,досега да бяха изпокапали

    10:47 18.09.2026

  • 14 Тиква

    0 0 Отговор
    Бързал за Граф Игнатиево,превишавал скоростта 320 км,от вятъра се отвори капака на кабината, пилота загуби каската,и гъската го целуна във зурлата.

    11:03 18.09.2026