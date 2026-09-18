F-16 се разби в Мичиган

Изтребител F-16 се разби в окръг Гранд-Траверс, щата Мичиган. След инцидента в участъка от пътя 633 беше обявена евакуация. Това писа CBS News, позовавайки се на службата за извънредни ситуации на окръга.

Представител на Националната гвардия на Тексас потвърди, че пилотът е успял да се катапултира преди самолетът да се разбие. Той е в стабилно състояние и получава медицинска помощ.

Според данните на полицията на щата Мичиган няма други пострадали при инцидента. Изтребителят е извършвал планов тренировъчен полет.