Иран е помолил Русия за доставка на модернизираните "Шахеди" - "Геран"

Възможностите на Русия в областта на дроновете са се подобрили до такава степен, че тази година Техеран се е обърнал към Москва с искане за доставка на усъвършенствани дронове "Геран" за използване в конфликта с Израел и САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки се на западни служители по сигурността и източници, близки до Кремъл.
Изданието отбелязва, че "Геран" е модернизирана версия на дрона "Шахед" (иранска разработка), чието производство Русия започва през 2023 г. Първото поколение, "Геран-1", носи бойна глава с тегло до 20 кг и достига максимална скорост от 185 км/ч.
За разлика от него, реактивният "Геран-5" - използван от Русия за първи път през януари тази година - може да развива скорост до 600 км/ч, като пренася бойна глава с тегло 90 кг на разстояние до 1000 км.
"Докато при "Геран-4" се използва по-аеродинамична версия на оригиналния корпус, "Геран-5" е с нов дизайн, който повече наподобява крилата ракета", се посочва в статията.
Изданието обяснява, че подобренията надхвърлят скоростта и формата. По-старите модели "Геран" разчитаха на примитивни системи за насочване, докато по-новите варианти са оборудвани с термовизионни камери, системи за насочване, базирани на изкуствен интелект, руски антени за защита от заглушаване и китайски мрежови модеми за радиокомуникация.
"Руски оператор лети на височина 2-5 км, открива цел и я фиксира с помощта на камерата; след това "Шахед"-ът автоматично извършва атаката", отбелязва Серхий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната.
Според него почти всички реактивни дронове, които в момента атакуват Украйна, са оборудвани с такива камери. В статията се отбелязва, че централизираното производство е позволило на Кремъл да модифицира дроновете, да използва натрупания боен опит и бързо да въвежда нови модели. Цената на тези дронове е нищожна в сравнение с тази на ракетите, които съставляваха основната част от предишните въздушни кампании на Москва. "Причината Русия да успее да създаде от нулата мащабна нова производствена линия е, че от технологична гледна точка това е много по-просто от производството на танкове - процес, изискващ огромно, специализирано и скъпоструващо оборудване", обясни Руслан Пухов, директор на базирания в Москва Център за анализ на стратегии и технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точен сте
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":И бройката руски генерали е точна- 39 на брой
Коментиран от #19, #21
17:37 14.09.2026
3 русия е васал на Китай
"Геран" е само лепенка върху китайски дрон.
Коментиран от #26
17:40 14.09.2026
4 Иван
17:40 14.09.2026
5 Някой
17:40 14.09.2026
6 Здравей полезен пaааaццyyуулл
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":Наистина прекрасна новина. Украйна освобождава клетите руски роби от фашисткия режим в кремъл
Коментиран от #27
17:42 14.09.2026
7 Овчар
17:43 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
17:44 14.09.2026
10 Удрий
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":неговата кожа фашистичка.
17:44 14.09.2026
11 Ердоган
17:46 14.09.2026
12 Митко
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":Искам доказателства!
Коментиран от #15
17:46 14.09.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
17:47 14.09.2026
14 Добри новини за янките и евреите
17:47 14.09.2026
15 На коментар 2
До коментар #12 от "Митко":Доказателствата са от руските пропагандисти и ОРТ ( Обществената руска телевизия)
Коментиран от #17
17:49 14.09.2026
16 Шахтьор Донецк
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":Чакам с нетърпение да освободим Донецк и да заиграем на родния си стадион. Първия съдийски сигнал ще го отиграем с главата на Пиздюхин вместо топка.
17:49 14.09.2026
17 Митко
До коментар #15 от "На коментар 2":Тогава ОК. Аз рекох че са от наркоманството. Как пък не са го опазили!?!?
17:53 14.09.2026
18 Мишел
До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":Генерал-лейтенант Сергей Милчаков е пенсиониран по възраст преди повече от 8 месеца (от мрежата)
17:55 14.09.2026
19 Много бързо
До коментар #2 от "Точен сте":Ти публикуваха снимката,трол жълтопаветен!
17:55 14.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 сметки без кръчмаря
До коментар #2 от "Точен сте":В руската армия всеки редови войник е генерал..такива като Милион Кантария и Михаил Егоров, които забиха ззнамето върху Райхстага
Коментиран от #28
17:56 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади!
.....
17:57 14.09.2026
24 Велчов
17:57 14.09.2026
25 Забрави ли 09.09.1944 г.?
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще дойде Видовден, бъди сигурен в това
Коментиран от #29
17:58 14.09.2026
26 няма лошо
До коментар #3 от "русия е васал на Китай":И твоята пералня е китайска, но върши работа нали?
Иначе геранките са си баш руски.
17:58 14.09.2026
27 То се вижда
До коментар #6 от "Здравей полезен пaааaццyyуулл":как ги дърпат хората по улиците на украинските градове..май не желаят да освобождават никого..
18:00 14.09.2026
28 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #21 от "сметки без кръчмаря":Орковете на САПУН
18:03 14.09.2026
29 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #25 от "Забрави ли 09.09.1944 г.?":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌
18:03 14.09.2026
30 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
18:04 14.09.2026