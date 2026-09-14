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Иран е помолил Русия за доставка на модернизираните "Шахеди" - "Геран"
  Тема: Иранската криза

Иран е помолил Русия за доставка на модернизираните "Шахеди" - "Геран"

14 Септември, 2026 17:35 672 30

  • иран-
  • русия-
  • дронове-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • израел

Изданието обяснява, че подобренията надхвърлят скоростта и формата

Иран е помолил Русия за доставка на модернизираните "Шахеди" - "Геран" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Възможностите на Русия в областта на дроновете са се подобрили до такава степен, че тази година Техеран се е обърнал към Москва с искане за доставка на усъвършенствани дронове "Геран" за използване в конфликта с Израел и САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки се на западни служители по сигурността и източници, близки до Кремъл.

Изданието отбелязва, че "Геран" е модернизирана версия на дрона "Шахед" (иранска разработка), чието производство Русия започва през 2023 г. Първото поколение, "Геран-1", носи бойна глава с тегло до 20 кг и достига максимална скорост от 185 км/ч.

За разлика от него, реактивният "Геран-5" - използван от Русия за първи път през януари тази година - може да развива скорост до 600 км/ч, като пренася бойна глава с тегло 90 кг на разстояние до 1000 км.

"Докато при "Геран-4" се използва по-аеродинамична версия на оригиналния корпус, "Геран-5" е с нов дизайн, който повече наподобява крилата ракета", се посочва в статията.

Изданието обяснява, че подобренията надхвърлят скоростта и формата. По-старите модели "Геран" разчитаха на примитивни системи за насочване, докато по-новите варианти са оборудвани с термовизионни камери, системи за насочване, базирани на изкуствен интелект, руски антени за защита от заглушаване и китайски мрежови модеми за радиокомуникация.

"Руски оператор лети на височина 2-5 км, открива цел и я фиксира с помощта на камерата; след това "Шахед"-ът автоматично извършва атаката", отбелязва Серхий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната.

Според него почти всички реактивни дронове, които в момента атакуват Украйна, са оборудвани с такива камери. В статията се отбелязва, че централизираното производство е позволило на Кремъл да модифицира дроновете, да използва натрупания боен опит и бързо да въвежда нови модели. Цената на тези дронове е нищожна в сравнение с тази на ракетите, които съставляваха основната част от предишните въздушни кампании на Москва. "Причината Русия да успее да създаде от нулата мащабна нова производствена линия е, че от технологична гледна точка това е много по-просто от производството на танкове - процес, изискващ огромно, специализирано и скъпоструващо оборудване", обясни Руслан Пухов, директор на базирания в Москва Център за анализ на стратегии и технологии.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точен сте

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    И бройката руски генерали е точна- 39 на брой

    Коментиран от #19, #21

    17:37 14.09.2026

  • 3 русия е васал на Китай

    5 14 Отговор
    Що не се обърнат към истинския производител ?
    "Геран" е само лепенка върху китайски дрон.

    Коментиран от #26

    17:40 14.09.2026

  • 4 Иван

    13 3 Отговор
    Краварите са брутално изостанали диваци

    17:40 14.09.2026

  • 5 Някой

    9 3 Отговор
    То пак като американците не са се обърнали към Русия с молба за доставка на дронове, пак добре. Че безнадеждно изостават в тези технологии.

    17:40 14.09.2026

  • 6 Здравей полезен пaааaццyyуулл

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    Наистина прекрасна новина. Украйна освобождава клетите руски роби от фашисткия режим в кремъл

    Коментиран от #27

    17:42 14.09.2026

  • 7 Овчар

    14 3 Отговор
    Това което не искат да знаете ..! Русия и Китай насочват и се целят , Иран натиска спусъка..! Светът се обединя срещу вампирите..! ТОВА Е НЕУДОБНАТА ИСТИНА..!

    17:43 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор
    ко стаа , копейзаж? наближавате ли Киев?

    Коментиран от #25

    17:44 14.09.2026

  • 10 Удрий

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    неговата кожа фашистичка.

    17:44 14.09.2026

  • 11 Ердоган

    2 6 Отговор
    пРезидент: тази война няма воеено решение, ня трябва да се доставят оръжия, аетоласите да сядат на масата на преговори за да няма повече жертви и от двете страни. Копейка: аетоласите бяха подписали споразумение, но Борис им каза, давейте ще победите САЩ

    17:46 14.09.2026

  • 12 Митко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    Искам доказателства!

    Коментиран от #15

    17:46 14.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    ПРИЯТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ПОМАГАТ:)

    17:47 14.09.2026

  • 14 Добри новини за янките и евреите

    11 4 Отговор
    Очертава се голяма сопа за янките дето им текат лигите за иранския петрол!

    17:47 14.09.2026

  • 15 На коментар 2

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Митко":

    Доказателствата са от руските пропагандисти и ОРТ ( Обществената руска телевизия)

    Коментиран от #17

    17:49 14.09.2026

  • 16 Шахтьор Донецк

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    Чакам с нетърпение да освободим Донецк и да заиграем на родния си стадион. Първия съдийски сигнал ще го отиграем с главата на Пиздюхин вместо топка.

    17:49 14.09.2026

  • 17 Митко

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "На коментар 2":

    Тогава ОК. Аз рекох че са от наркоманството. Как пък не са го опазили!?!?

    17:53 14.09.2026

  • 18 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джoоoо пaаaaацццyyуулaaa👋💯👈":

    Генерал-лейтенант Сергей Милчаков е пенсиониран по възраст преди повече от 8 месеца (от мрежата)

    17:55 14.09.2026

  • 19 Много бързо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точен сте":

    Ти публикуваха снимката,трол жълтопаветен!

    17:55 14.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сметки без кръчмаря

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Точен сте":

    В руската армия всеки редови войник е генерал..такива като Милион Кантария и Михаил Егоров, които забиха ззнамето върху Райхстага

    Коментиран от #28

    17:56 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К ПЕЙКИ с чалми

    2 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния но все някога ЩЕ го сменим пустия световния ред И Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго

    ну паГади!

    .....

    17:57 14.09.2026

  • 24 Велчов

    0 1 Отговор
    Смешна работа.

    17:57 14.09.2026

  • 25 Забрави ли 09.09.1944 г.?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще дойде Видовден, бъди сигурен в това

    Коментиран от #29

    17:58 14.09.2026

  • 26 няма лошо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "русия е васал на Китай":

    И твоята пералня е китайска, но върши работа нали?
    Иначе геранките са си баш руски.

    17:58 14.09.2026

  • 27 То се вижда

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Здравей полезен пaааaццyyуулл":

    как ги дърпат хората по улиците на украинските градове..май не желаят да освобождават никого..

    18:00 14.09.2026

  • 28 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "сметки без кръчмаря":

    Орковете на САПУН

    18:03 14.09.2026

  • 29 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Забрави ли 09.09.1944 г.?":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌

    18:03 14.09.2026

  • 30 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    0 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    18:04 14.09.2026

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