Иран е помолил Русия за доставка на модернизираните "Шахеди" - "Геран"

Възможностите на Русия в областта на дроновете са се подобрили до такава степен, че тази година Техеран се е обърнал към Москва с искане за доставка на усъвършенствани дронове "Геран" за използване в конфликта с Израел и САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки се на западни служители по сигурността и източници, близки до Кремъл.

Изданието отбелязва, че "Геран" е модернизирана версия на дрона "Шахед" (иранска разработка), чието производство Русия започва през 2023 г. Първото поколение, "Геран-1", носи бойна глава с тегло до 20 кг и достига максимална скорост от 185 км/ч.

За разлика от него, реактивният "Геран-5" - използван от Русия за първи път през януари тази година - може да развива скорост до 600 км/ч, като пренася бойна глава с тегло 90 кг на разстояние до 1000 км.

"Докато при "Геран-4" се използва по-аеродинамична версия на оригиналния корпус, "Геран-5" е с нов дизайн, който повече наподобява крилата ракета", се посочва в статията.

Изданието обяснява, че подобренията надхвърлят скоростта и формата. По-старите модели "Геран" разчитаха на примитивни системи за насочване, докато по-новите варианти са оборудвани с термовизионни камери, системи за насочване, базирани на изкуствен интелект, руски антени за защита от заглушаване и китайски мрежови модеми за радиокомуникация.

"Руски оператор лети на височина 2-5 км, открива цел и я фиксира с помощта на камерата; след това "Шахед"-ът автоматично извършва атаката", отбелязва Серхий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната.

Според него почти всички реактивни дронове, които в момента атакуват Украйна, са оборудвани с такива камери. В статията се отбелязва, че централизираното производство е позволило на Кремъл да модифицира дроновете, да използва натрупания боен опит и бързо да въвежда нови модели. Цената на тези дронове е нищожна в сравнение с тази на ракетите, които съставляваха основната част от предишните въздушни кампании на Москва. "Причината Русия да успее да създаде от нулата мащабна нова производствена линия е, че от технологична гледна точка това е много по-просто от производството на танкове - процес, изискващ огромно, специализирано и скъпоструващо оборудване", обясни Руслан Пухов, директор на базирания в Москва Център за анализ на стратегии и технологии.