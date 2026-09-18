Румен Миланов: Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“?

Грешките по случая „Петрохан“ се трупат именно заради действия, които на моменти водят до бездействие. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ Румен Миланов от „Прогресивна България“.
По думите му ДАНС е подала сигнал до прокуратурата, който е останал там близо осем месеца, доколкото му е известно, преди да бъде прекратен. Миланов постави въпроса защо службата не е потърсила обратна връзка от прокуратурата.
„Този процес е взаимен. Един натрупва факти за дадено деяние, друг ги оценява и преценява, а прокуратурата решава дали има основания за образуване на производство. Обратната връзка трябва да съществува. Понеже сме я минимизирали и почти я няма, това е една от причините за подобни ситуации“, коментира той.
Миланов постави под въпрос и ролята на Калушев като сътрудник на ДАНС и попита каква информация би могъл да предостави.
„Какво е правила тази структурка горе на Петрохан? Дали става въпрос само за лични отношения, или е имало и други процеси – за мен това е бяло поле“, заяви той.
Според него ключовият управленски въпрос по случая е свързан със средствата – кой ги е отпускал, кой ги е насочвал и с каква цел.
„Жалко е за цялата тази ситуация и за шестимата загинали. Но тук е големият въпрос – кой е насочвал тези средства и каква е била целта. Най-вероятно това е ставало по законов ред, а не под масата“, каза Миланов.
Той определи като „наивно и глуповато“ схващането, че пресконференцията по случая „Петрохан“ може да бъде използвана в полза на определена политическа партия. Според него фокусът трябва да бъде върху това кой е насочвал средствата и защо.
„Това не е случайност. Ето това би било редно ДАНС да потърси – кой е насочвал средствата и с каква цел. Най-вероятно ще потърсим този отговор“, заяви той.
По думите му не бива неправителствени организации да получават функции, които фактически изземват ролята на държавата.
Във връзка с реформите в службите Миланов посочи като ключова необходимостта от стабилна кадрова политика и ясни правила за професионалното израстване на служителите.
„Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой и твой, винаги има деформация“, заключи Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Пердах
09:28 18.09.2026
2 честен ционист
"Човек не установява диктатура с цел защита на революцията, той прави революция, за да установи диктатура"
09:29 18.09.2026
3 Фатмак
Коментиран от #8, #21
09:33 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Питай
Коментиран от #11
09:35 18.09.2026
6 Снишаване, снишаване и дебнене...
09:35 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Фатмак":Тъпак неграмотен, ти ли ще.даваш оценки нищоправецо?
09:39 18.09.2026
9 Цвете
09:39 18.09.2026
10 Тошко
Коментиран от #15, #16
09:39 18.09.2026
11 хахаха
До коментар #5 от "Питай":И за марсианците и за руските агенти обучавани в Габрово:)
П.П. Мирчев дали неутрализира руската подводница в язовир Искър:)
Коментиран от #17, #18
09:41 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Питай
09:44 18.09.2026
14 !!!?
Апропо, този защо нищо не казва за мобилните устройства на групата от "Петрохан"...анализират а !???
09:48 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 !!!?
До коментар #11 от "хахаха":За подводница не сме чули, но в вододайната зона на язовир "Сталин" има булевард "Българо-съветска дружба" и руска база с побито руско знаме...можеш да отидеш да се поразходиш там, но преди това да поискаш разрешение от Митрофанова...!!!?
Коментиран от #24
10:03 18.09.2026
19 Калъчев
10:03 18.09.2026
20 да сме коректни
Коментиран от #27
10:05 18.09.2026
21 За да си
До коментар #3 от "Фатмак":играе в Парламента непрестанно с телефона плюс огромната пенсия , да лапа всеки месец яки пари ! Вечно на държавна ясла .
10:08 18.09.2026
22 Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???
дали чрез Главчев или чрез Желязков ( като поставени лица ) , това няма НИКАКВО значение!!!
ПОЛИЦИЯТА Е ЕДНА ,ПРОКУРАТУРАТА и Премиера СЪЩО!!!
Така че.." Баста"!
Тук не става въпрос кой е бил на власт за една година ,
а кой е управлявал България през последните 15 години!!!
Коментиран от #32, #37
10:08 18.09.2026
23 маршал-академик
10:16 18.09.2026
24 Не вярвам
До коментар #18 от "!!!?":да не си чул; за подводницата..все пак попиваш всяка дума на господаря си, великия борец срещу разносвачи на пици, нискочелия Мирчев:)))
Между другото Мирчев задейства ли чл.5 заради украинския дрон:)))
Коментиран от #30
10:17 18.09.2026
25 „Трябва да има ясни
От Регламентираното от Закона !
По Ясни пправила Няма !
Кой не е изпълнил и не изпълнява !
Тези Правила ?
Всички !
Включително Българсдките Съдии !
И Прокурори !
10:22 18.09.2026
26 Стефан Кънчев
10:22 18.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хе хе
Резонния въпрос е, кой има силата да нареди така качествено да се почисти на Петрохан? Това с педофилията е за отвличане на вниманието.
10:23 18.09.2026
29 Димка Папазова
10:26 18.09.2026
30 !!!?
До коментар #24 от "Не вярвам":Питай Митрофанова и се разходи по булевард "Българо-съветска" в чашката на язовир Сталин...за да подишаш "въздуха и слънцето" като всяко живо същество ...!
10:27 18.09.2026
31 Лов на вещици
С твърдото отричане на външна намеса се налага манипулация и допълнително натъкмяване на съдебно- медицинската експертиза и балистиката, Всичко останало са свободни съчинения в сферата на вероятностите.
Освен за преследване на политически противници, ровенето в сметките на умрели хора няма да разкрие истината за трагедията.
Коментиран от #33
10:29 18.09.2026
32 ретро спекция
До коментар #22 от "Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???":Няма насочвани държавни средства, както се опитваш да интерпретираш казаното. Има държавно покровителстване със сключване на меморандум за взаимодействие от Сандов 2022г. и бърза регистрация на НПО с държавно наименование НАКЗТ.
При правителство Желязков, мин.Манов прекратява този меморандум.!!!
Спонсор с лични излишни 70 или 80 хил.евро е инвестирал като дарение софийския кмет Терзиев (той не си спомня точно).
Обяснението на логиката в заверата го предположи Ревизоро:
Националната Агенция съвместно с екоминистерството по сключения меморандум има възможност да кандидатства за усвояване на евро грантови средства. (искали са и разширение на площта на охраняваната територия при Терзиев да охраняват парк Витоша - за по-едра сума за усвояване).
Коментиран от #34
10:36 18.09.2026
33 различно мнение
До коментар #31 от "Лов на вещици":Точно обратното: Парите диктуват действията на организациите и на техните членове.
Разкриването на движението на парите, разкрива и замесените.
10:39 18.09.2026
34 няма бе няма!
До коментар #32 от "ретро спекция":Терзиев искал да насочи и пари от София да "охраняват" Витоша. Ти вярваш ли си, че тези 250 хиляди които вече им е бил налял, са за сините очи на Калушев?
Коментиран от #38
10:41 18.09.2026
35 Пешо от панелката
10:42 18.09.2026
36 Абсурдистан
10:52 18.09.2026
37 справка за уточняване
До коментар #22 от "Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???":Тук става въпрос, че Хижа „Петрохан“ е закупена от Ивайло Калушев в КРАЯ на 2021 година. когато новото управление има и нови планове, както получава и възможост за тяхното осъществяване след премахване на петнадесетгодишното борисово управление.
Земята 5 д-ка Калушев закупва от ДЪРЖАВАТА след покупката на хижата края на 2021г..
На 12 МАЙ 2021 г. правителството на Б.Борисов е ЗАМЕНЕНО от служебното правителство с министър-председател Стефан Янев.
10:52 18.09.2026
38 ретро спекция
До коментар #34 от "няма бе няма!":те са ИНВЕСТИРАНИ под законовата форма дарение.
10:55 18.09.2026