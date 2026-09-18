Румен Миланов: Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“?

Грешките по случая „Петрохан“ се трупат именно заради действия, които на моменти водят до бездействие. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ Румен Миланов от „Прогресивна България“.

По думите му ДАНС е подала сигнал до прокуратурата, който е останал там близо осем месеца, доколкото му е известно, преди да бъде прекратен. Миланов постави въпроса защо службата не е потърсила обратна връзка от прокуратурата.

„Този процес е взаимен. Един натрупва факти за дадено деяние, друг ги оценява и преценява, а прокуратурата решава дали има основания за образуване на производство. Обратната връзка трябва да съществува. Понеже сме я минимизирали и почти я няма, това е една от причините за подобни ситуации“, коментира той.

Миланов постави под въпрос и ролята на Калушев като сътрудник на ДАНС и попита каква информация би могъл да предостави.

„Какво е правила тази структурка горе на Петрохан? Дали става въпрос само за лични отношения, или е имало и други процеси – за мен това е бяло поле“, заяви той.

Според него ключовият управленски въпрос по случая е свързан със средствата – кой ги е отпускал, кой ги е насочвал и с каква цел.

„Жалко е за цялата тази ситуация и за шестимата загинали. Но тук е големият въпрос – кой е насочвал тези средства и каква е била целта. Най-вероятно това е ставало по законов ред, а не под масата“, каза Миланов.

Той определи като „наивно и глуповато“ схващането, че пресконференцията по случая „Петрохан“ може да бъде използвана в полза на определена политическа партия. Според него фокусът трябва да бъде върху това кой е насочвал средствата и защо.

„Това не е случайност. Ето това би било редно ДАНС да потърси – кой е насочвал средствата и с каква цел. Най-вероятно ще потърсим този отговор“, заяви той.

По думите му не бива неправителствени организации да получават функции, които фактически изземват ролята на държавата.

Във връзка с реформите в службите Миланов посочи като ключова необходимостта от стабилна кадрова политика и ясни правила за професионалното израстване на служителите.

„Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой и твой, винаги има деформация“, заключи Миланов.