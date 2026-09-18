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Румен Миланов: Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“?

Румен Миланов: Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“?

18 Септември, 2026 09:26 1 031 38

  • румен миланов-
  • убийства-
  • петрохан

По думите му не бива неправителствени организации да получават функции, които фактически изземват ролята на държавата

Румен Миланов: Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грешките по случая „Петрохан“ се трупат именно заради действия, които на моменти водят до бездействие. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ Румен Миланов от „Прогресивна България“.

По думите му ДАНС е подала сигнал до прокуратурата, който е останал там близо осем месеца, доколкото му е известно, преди да бъде прекратен. Миланов постави въпроса защо службата не е потърсила обратна връзка от прокуратурата.

„Този процес е взаимен. Един натрупва факти за дадено деяние, друг ги оценява и преценява, а прокуратурата решава дали има основания за образуване на производство. Обратната връзка трябва да съществува. Понеже сме я минимизирали и почти я няма, това е една от причините за подобни ситуации“, коментира той.

Миланов постави под въпрос и ролята на Калушев като сътрудник на ДАНС и попита каква информация би могъл да предостави.

„Какво е правила тази структурка горе на Петрохан? Дали става въпрос само за лични отношения, или е имало и други процеси – за мен това е бяло поле“, заяви той.

Според него ключовият управленски въпрос по случая е свързан със средствата – кой ги е отпускал, кой ги е насочвал и с каква цел.

„Жалко е за цялата тази ситуация и за шестимата загинали. Но тук е големият въпрос – кой е насочвал тези средства и каква е била целта. Най-вероятно това е ставало по законов ред, а не под масата“, каза Миланов.

Той определи като „наивно и глуповато“ схващането, че пресконференцията по случая „Петрохан“ може да бъде използвана в полза на определена политическа партия. Според него фокусът трябва да бъде върху това кой е насочвал средствата и защо.

„Това не е случайност. Ето това би било редно ДАНС да потърси – кой е насочвал средствата и с каква цел. Най-вероятно ще потърсим този отговор“, заяви той.

По думите му не бива неправителствени организации да получават функции, които фактически изземват ролята на държавата.

Във връзка с реформите в службите Миланов посочи като ключова необходимостта от стабилна кадрова политика и ясни правила за професионалното израстване на служителите.

„Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой и твой, винаги има деформация“, заключи Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Пердах

    16 0 Отговор
    Кой е насочвал средствата по случая „Петрохан“? СВЕТОФАРЪТ.

    09:28 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    „Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой и твой, винаги има деформация“

    "Човек не установява диктатура с цел защита на революцията, той прави революция, за да установи диктатура"

    09:29 18.09.2026

  • 3 Фатмак

    13 13 Отговор
    Абе дятка що не си гледаш старините и си харчиш пенсиката

    Коментиран от #8, #21

    09:33 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питай

    12 2 Отговор
    За 4-те мут....ренски дж..ипа,и още 9 уби...ти около случая.

    Коментиран от #11

    09:35 18.09.2026

  • 6 Снишаване, снишаване и дебнене...

    8 0 Отговор
    Това е истината, така ги учеше бай Тошо. Снишаване и залягане да отмине патакламата. Това знаят, това правят днешните демократични политици. Даже и атлантици.

    09:35 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ХаХа

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фатмак":

    Тъпак неграмотен, ти ли ще.даваш оценки нищоправецо?

    09:39 18.09.2026

  • 9 Цвете

    10 9 Отговор
    ХАЙДЕ ОЩЕ ЕДИН ЗАЩИТНИК НА ЙОТОВА ИЗПЛУВА. НЕ ТИ ЛИ Е ВРЕМЕТО ЗА ПЕНСИЯ ? ПО ДОБРЕ РАЗКАЖИ, НО ПОДРОБНО ЗА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " В ПЛОВДИВ, ЧЕ ТАМ ДОСТА СА " ЗАГРИЖИЛИ " ЗА КОЛЕЖКАТА СИ ОТ БКП? СЪЩО И ЗА КОПРИНКОВ ,КОВАЧКИ И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ?????? И РАДЕВ НЕ Е ПРОПУСНАТ.КОЛКО ОЩЕ ЩЕ ТРАЯТ МАНИПУЛАЦИИТЕ ВИ? ТАЗИ СУТРИН СЕ ИЗТЪПАНЧИЛИ В БНТ ДВАМА " ЛОЗИТА " И КАКВО ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ХОРАТА " НЯМАЛО " ДА ГЛАСУВАТ НА 25 ОКТОМВРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ???? АМА НАИСТИНА СТЕ ОТВРАТИТЕЛНИ ,КЪДЕТО НЕ ВИ СЕЯТ ВСЕ ТАМ НИКНЕТЕ.БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СИ ЗАЩИТАТ ДЪРЖАВАТА И ЩЕ ГЛАСУВАТ МАСОВО, НЕЗАБРАВЯЙТЕ И МЛАДИТЕ. ВЕЛЕВА ,КЪДЕ Е ПРАЖДОСАХТЕ ,ИРИНА ЦОНЕВА И ТАМ ОЩЕ ЕДНИ ДРУГАРКИ ОТ КОЛЕКТИВА ВИ? 🤔🇧🇬👏

    09:39 18.09.2026

  • 10 Тошко

    14 8 Отговор
    Занимават ни с Петрохан за да ни отклонят вниманието от идиотите на правителството на Радев.

    Коментиран от #15, #16

    09:39 18.09.2026

  • 11 хахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Питай":

    И за марсианците и за руските агенти обучавани в Габрово:)
    П.П. Мирчев дали неутрализира руската подводница в язовир Искър:)

    Коментиран от #17, #18

    09:41 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Питай

    4 2 Отговор
    За 4-те мут....ренски дж..ипа,и още 9 уби...ти около случая.

    09:44 18.09.2026

  • 14 !!!?

    6 3 Отговор
    Ами службите на Мистър Кеш са насочвали средствата, оръжието, контактите..!
    Апропо, този защо нищо не казва за мобилните устройства на групата от "Петрохан"...анализират а !???

    09:48 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "хахаха":

    За подводница не сме чули, но в вододайната зона на язовир "Сталин" има булевард "Българо-съветска дружба" и руска база с побито руско знаме...можеш да отидеш да се поразходиш там, но преди това да поискаш разрешение от Митрофанова...!!!?

    Коментиран от #24

    10:03 18.09.2026

  • 19 Калъчев

    6 0 Отговор
    Уважаеми празнодумец, от 35 години в тия служби се шири шуробаджанащина. По роднинска връзка, по връзка на рушвети и финансови зависимости в службите се назначават некадърници, даже лица с лоша личностна характеристика и недопустимо за нормалните служби семейно обкръжение.

    10:03 18.09.2026

  • 20 да сме коректни

    6 0 Отговор
    Всъщност има ДВЕ основни неясноти около случая - 1. Защо е изградена тази структура -и 2.Защо е ""закрита"" така зрелищно.......

    Коментиран от #27

    10:05 18.09.2026

  • 21 За да си

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фатмак":

    играе в Парламента непрестанно с телефона плюс огромната пенсия , да лапа всеки месец яки пари ! Вечно на държавна ясла .

    10:08 18.09.2026

  • 22 Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???

    4 0 Отговор
    По "онова време" имаше само един и това беше " Банкера от Банкя ",
    дали чрез Главчев или чрез Желязков ( като поставени лица ) , това няма НИКАКВО значение!!!

    ПОЛИЦИЯТА Е ЕДНА ,ПРОКУРАТУРАТА и Премиера СЪЩО!!!

    Така че.." Баста"!

    Тук не става въпрос кой е бил на власт за една година ,
    а кой е управлявал България през последните 15 години!!!

    Коментиран от #32, #37

    10:08 18.09.2026

  • 23 маршал-академик

    1 1 Отговор
    Този пруфесор-генерал трябва да е толкова умен, че само като види снимката на петроханци и всичко да му стане ясно.

    10:16 18.09.2026

  • 24 Не вярвам

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    да не си чул; за подводницата..все пак попиваш всяка дума на господаря си, великия борец срещу разносвачи на пици, нискочелия Мирчев:)))
    Между другото Мирчев задейства ли чл.5 заради украинския дрон:)))

    Коментиран от #30

    10:17 18.09.2026

  • 25 „Трябва да има ясни

    1 0 Отговор
    и точни правила и никой да не смее да ги нарушава.

    От Регламентираното от Закона !

    По Ясни пправила Няма !

    Кой не е изпълнил и не изпълнява !

    Тези Правила ?

    Всички !

    Включително Българсдките Съдии !

    И Прокурори !

    10:22 18.09.2026

  • 26 Стефан Кънчев

    2 0 Отговор
    Не можеш да го стигнеш: пруфесур, генерал, депутат. Ще лапне 300 бона обезщетение (за какво ли?) и после максимална пенсия 4 бона, някое гражданско договорче в системата. Балъците да бачкат неплатен овъртайм за чорбаджията.

    10:22 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хе хе

    2 0 Отговор
    Хиляда пъти казано "Кой е насочвал средствата и защо". Насочвал ги е законно към НПО, което съвсем законно без документ му е връщало над 90% от насочените средства. Не ли?
    Резонния въпрос е, кой има силата да нареди така качествено да се почисти на Петрохан? Това с педофилията е за отвличане на вниманието.

    10:23 18.09.2026

  • 29 Димка Папазова

    3 0 Отговор
    Взема генералска пенсия, като пруфесур чете лекции, прибира депутатска заплата. Сигурно гушва месечно не по-малко от 15 бона чисто. Много е ценен за държавата.

    10:26 18.09.2026

  • 30 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не вярвам":

    Питай Митрофанова и се разходи по булевард "Българо-съветска" в чашката на язовир Сталин...за да подишаш "въздуха и слънцето" като всяко живо същество ...!

    10:27 18.09.2026

  • 31 Лов на вещици

    1 0 Отговор
    Кой ликвидира зрелищно проекта, това е въпросът.
    С твърдото отричане на външна намеса се налага манипулация и допълнително натъкмяване на съдебно- медицинската експертиза и балистиката, Всичко останало са свободни съчинения в сферата на вероятностите.
    Освен за преследване на политически противници, ровенето в сметките на умрели хора няма да разкрие истината за трагедията.

    Коментиран от #33

    10:29 18.09.2026

  • 32 ретро спекция

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???":

    Няма насочвани държавни средства, както се опитваш да интерпретираш казаното. Има държавно покровителстване със сключване на меморандум за взаимодействие от Сандов 2022г. и бърза регистрация на НПО с държавно наименование НАКЗТ.
    При правителство Желязков, мин.Манов прекратява този меморандум.!!!
    Спонсор с лични излишни 70 или 80 хил.евро е инвестирал като дарение софийския кмет Терзиев (той не си спомня точно).
    Обяснението на логиката в заверата го предположи Ревизоро:
    Националната Агенция съвместно с екоминистерството по сключения меморандум има възможност да кандидатства за усвояване на евро грантови средства. (искали са и разширение на площта на охраняваната територия при Терзиев да охраняват парк Витоша - за по-едра сума за усвояване).

    Коментиран от #34

    10:36 18.09.2026

  • 33 различно мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лов на вещици":

    Точно обратното: Парите диктуват действията на организациите и на техните членове.
    Разкриването на движението на парите, разкрива и замесените.

    10:39 18.09.2026

  • 34 няма бе няма!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ретро спекция":

    Терзиев искал да насочи и пари от София да "охраняват" Витоша. Ти вярваш ли си, че тези 250 хиляди които вече им е бил налял, са за сините очи на Калушев?

    Коментиран от #38

    10:41 18.09.2026

  • 35 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Още едно доказателство, че сме прокурорска република. Наблюдаващият прокурор се отчита само пред Господ.

    10:42 18.09.2026

  • 36 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Поредният милиционер в ефир бълва простотии. Но сред тях се промъкна истината, че Мунчо се обадил лично на "вещия" да му благодари за експертизана. Какво по-голямо доказателство, че е поръчкова. Този експер ще си купи още един скъп часовник.

    10:52 18.09.2026

  • 37 справка за уточняване

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кой е "насочвал ресурсите в Петрохан???":

    Тук става въпрос, че Хижа „Петрохан“ е закупена от Ивайло Калушев в КРАЯ на 2021 година. когато новото управление има и нови планове, както получава и възможост за тяхното осъществяване след премахване на петнадесетгодишното борисово управление.
    Земята 5 д-ка Калушев закупва от ДЪРЖАВАТА след покупката на хижата края на 2021г..
    На 12 МАЙ 2021 г. правителството на Б.Борисов е ЗАМЕНЕНО от служебното правителство с министър-председател Стефан Янев.

    10:52 18.09.2026

  • 38 ретро спекция

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "няма бе няма!":

    те са ИНВЕСТИРАНИ под законовата форма дарение.

    10:55 18.09.2026

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