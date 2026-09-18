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Австралия ще задържа туристи, останали в страната след изтичане на визите им

Австралия ще задържа туристи, останали в страната след изтичане на визите им

18 Септември, 2026 09:58 472 3

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Правителството планира да разкрие 250 нови места в центровете за административно задържане като част от затягането на имиграционната политика

Австралия ще задържа туристи, останали в страната след изтичане на визите им - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралия ще настанява в центрове за административно задържане туристи, които останат в страната след изтичането на визите им. Мярката е част от затягането на имиграционната политика, съобщи правителството, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк обяви ограничения за студентските визи и визите по програмата „Работа и почивка“, като заяви, че правителството иска да покаже, че „контролира“ имиграцията.

Предвижда се да бъдат разкрити 250 нови места в центровете за задържане и да бъдат назначени още 100 служители, които да следят за хора, останали в Австралия след изтичането на визите им.

Мярката ще засегне и туристите

Заместник-министърът на външните работи Мат Тистълуейт уточни, че мярката ще се отнася и за притежателите на обикновени туристически визи.

„Смятаме, че тази възпираща мярка очевидно ще гарантира, че хората спазват условията“ за престой в Австралия, каза той пред медията „Нюз24“.

Мярката беше разкритикувана от Австралийския съвет на туристическата индустрия, представляващ хиляди компании в сектора. Директорката му Ерин Маклауд предупреди, че задържането на туристи може да навреди на имиджа на страната и на туристическия сектор, който има важно значение за австралийската икономика.

Правозащитни организации изразиха безпокойство

Правозащитни организации също изразиха безпокойство. Ребека Екард от Австралийския съвет за бежанците разкритикува според нея „наказателния“ характер на мярката и заяви, че достъпът до медицински грижи в центровете за задържане е недостатъчен.

По данни на властите около 77 000 души се намират в Австралия, въпреки че визите им от различни категории са изтекли.

Правителството планира да намали нетната годишна миграция от сегашните около 292 000 души до 225 000 през финансовата 2027/2028 г.


Австралия
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