Рецепта на деня: Орехов сладкиш с глазура от жълтъци

Необходими продукти:
- белтъци - 6 бр.;
- захар - 180 г;
- смлени орехи - 200 г;
- брашно - 120 г;
- краве масло - 120 г;
- бакпулвер - 10 г;
- ванилова захар - 10 г;
- сол - 1 щипка.
За глазурата:
- жълтъци - 6 бр.;
- пудра захар - 160 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- лимонов сок - 1 ч.л.
За украсата:
- черен шоколад - 60 г;
- олио - 1 ч.л.;
- орехови ядки - 30 г.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 180 градуса. Правоъгълна тава с размер около 22 на 30 см се покрива с хартия за печене, а маслото се разтопява и се оставя леко да се охлади. Това помага ореховият блат да стане сочен, без да спадне при смесването.
Белтъците се поставят в напълно суха купа, добавя се щипка сол и се разбиват до мека пяна. Захарта се прибавя постепенно, на няколко пъти, докато се получи гъст и лъскав белтъчен крем. В отделна купа се смесват брашното, бакпулверът, ваниловата захар и смлените орехи.
Сухата смес се добавя към разбитите белтъци на части, като се разбърква внимателно с шпатула отдолу нагоре.
Накрая се налива охладеното разтопено масло и отново се разбърква спокойно, докато тестото стане равномерно. Не се бърка прекалено дълго, за да остане блатът въздушен.
Сместа се изсипва в подготвената тава и се заглажда. Ореховият сладкиш се пече 25-30 минути на 180 градуса, докато повърхността леко се зачерви, а клечка, забодена в средата, излезе суха. След изпичане блатът се оставя в тавата за около 10 минути.
За кадифената глазура жълтъците се разбиват с пудрата захар, ванилията и лимоновия сок, докато сместа изсветлее, сгъсти се и стане гладка. Глазурата се разпределя върху още топлия блат на тънък равномерен слой.
Тавата се връща във фурната на 100 градуса за 10-12 минути, само колкото жълтъчната глазура да се стегне и да добие фин матов блясък. Не трябва да покафенява, защото идеята е да остане нежна и кадифена.
Шоколадът се разтопява на водна баня или в микровълнова на кратки интервали, добавя се олиото и се разбърква до гладък сос.
Сладкишът се украсява с тънки шоколадови линии и по желание с няколко орехови ядки.
След пълно охлаждане десертът се нарязва на правоъгълни парчета. Домашният орехов сладкиш с глазура от жълтъци се сервира с кафе, чай или чаша студено мляко, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Венче, искаш ли да
10:17 18.09.2026
3 Мога
10:42 18.09.2026
4 Венелино
10:43 18.09.2026