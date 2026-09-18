Рецепта на деня: Орехов сладкиш с глазура от жълтъци

Необходими продукти:

белтъци - 6 бр.;

захар - 180 г;

смлени орехи - 200 г;

брашно - 120 г;

краве масло - 120 г;

бакпулвер - 10 г;

ванилова захар - 10 г;

сол - 1 щипка.

За глазурата:

жълтъци - 6 бр.;

пудра захар - 160 г;

ванилия - 1 ч.л.;

лимонов сок - 1 ч.л.

За украсата:

черен шоколад - 60 г;

олио - 1 ч.л.;

орехови ядки - 30 г.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Правоъгълна тава с размер около 22 на 30 см се покрива с хартия за печене, а маслото се разтопява и се оставя леко да се охлади. Това помага ореховият блат да стане сочен, без да спадне при смесването.

Белтъците се поставят в напълно суха купа, добавя се щипка сол и се разбиват до мека пяна. Захарта се прибавя постепенно, на няколко пъти, докато се получи гъст и лъскав белтъчен крем. В отделна купа се смесват брашното, бакпулверът, ваниловата захар и смлените орехи.

Сухата смес се добавя към разбитите белтъци на части, като се разбърква внимателно с шпатула отдолу нагоре.

Накрая се налива охладеното разтопено масло и отново се разбърква спокойно, докато тестото стане равномерно. Не се бърка прекалено дълго, за да остане блатът въздушен.

Сместа се изсипва в подготвената тава и се заглажда. Ореховият сладкиш се пече 25-30 минути на 180 градуса, докато повърхността леко се зачерви, а клечка, забодена в средата, излезе суха. След изпичане блатът се оставя в тавата за около 10 минути.

За кадифената глазура жълтъците се разбиват с пудрата захар, ванилията и лимоновия сок, докато сместа изсветлее, сгъсти се и стане гладка. Глазурата се разпределя върху още топлия блат на тънък равномерен слой.

Тавата се връща във фурната на 100 градуса за 10-12 минути, само колкото жълтъчната глазура да се стегне и да добие фин матов блясък. Не трябва да покафенява, защото идеята е да остане нежна и кадифена.

Шоколадът се разтопява на водна баня или в микровълнова на кратки интервали, добавя се олиото и се разбърква до гладък сос.

Сладкишът се украсява с тънки шоколадови линии и по желание с няколко орехови ядки.

След пълно охлаждане десертът се нарязва на правоъгълни парчета. Домашният орехов сладкиш с глазура от жълтъци се сервира с кафе, чай или чаша студено мляко, пише gotvach.bg.