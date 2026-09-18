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25 000 севернокорейци сглобяват дронове за Русия
  Тема: Украйна

25 000 севернокорейци сглобяват дронове за Русия

18 Септември, 2026 14:23 580 18

  • северна корея-
  • русия-
  • ким чен-ун-
  • украйна

Русия все по-активно привлича работници от КНДР за производството на военни безпилотни летателни апарати, които тя използва във войната срещу Украйна

25 000 севернокорейци сглобяват дронове за Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия използва севернокорейски работници за производството на дронове за войната ѝ срещу Украйна. Само в една специална икономическа зона в Татарстан работят 25 000 севернокорейци в нарушение на санкциите срещу Пхенян.

Русия все по-активно привлича работници от КНДР за производството на военни безпилотни летателни апарати, които тя използва във войната срещу Украйна, се посочва в доклад на Многостранния екип за наблюдение на санкциите (MSMT). Този механизъм беше създаден по инициатива на САЩ и Южна Корея за съблюдаване на наложените на Северна Корея санкции. В него участват 11 държави, в т. ч. Германия.

За Пхенян това сътрудничество (с Русия) е важен източник на приходи за финансиране на незаконни програми за разработване на оръжия, се казва още в документа.

До 25 000 севернокорейци произвеждат дронове в Русия

Според тези данни в руския сектор за производство на безпилотни летателни апарати, включително в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Татарстан, работят до 25 000 граждани на Северна Корея. За да заобиколят санкциите, севернокорейските работници влизат в Русия под прикритието на студенти, а средният им годишен доход възлиза на 7 500 долара, става ясно още от доклада.

Според оценките на MSMT тази сума надвишава пет пъти доходите, които севернокорейците биха могли да получават в Китай. А това прави Русия все по-привлекателна дестинация за тях. В края на 2025 г. в Китай са работели между 20 и 70 хиляди севернокорейски работници, а в Русия – между 15 и 30 хиляди, се посочват от групата за наблюдение.

Пхенян използва приходите за разработването на оръжия

По-голямата част от спечелените средства се изземват от властите на КНДР, а в някои случаи присвояваните пари от държавата надвишават действителните доходи на работниците, пишат авторите на доклада. По този начин севернокорейците, работещи в чужбина, са донесли на режима на Ким Чен Ун до 800 млн. долара приходи през миналата година. Тези средства са осигурили финансирането на ядрените и ракетните програми, които Северна Корея разработва в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, посочват от MSMT.

Тези данни показват, че военното сътрудничество между Русия и Северна Корея не се изчерпва само с доставките на оръжие и изпращането на войници, а включва също и предоставянето на работна ръка за промишленото производство, се казва още в документа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    18 1 Отговор
    Тъжен безпомощен квич на розавите евробалони.

    14:24 18.09.2026

  • 2 123

    19 0 Отговор
    Вижте колко е важно да имате истински приятели ,а не като нашите "партньори" и "приятели" от запада които ни обраха и ни оставиха голи и боси

    Коментиран от #6

    14:27 18.09.2026

  • 3 123

    14 0 Отговор
    Запада са най долните бандити и пирати които и не минава ден без да плюят по суверенните държави които не искат да си дават ресурсите и парите на тези терористи

    14:30 18.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Започна да се потвърждава цялостната картина описана от мен по въпроса Да бяха писали за двата милиона работници от Китай и Индия които строят нови производствени мощности от прокатният стан до силициев чип

    14:31 18.09.2026

  • 5 Ъхххх

    10 0 Отговор
    А колко западнАЛи сглобяват за за Украйна?

    14:31 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Русия

    6 0 Отговор
    За това сме братски народи,за да си помагаме !

    14:32 18.09.2026

  • 8 604

    4 0 Отговор
    Ко ко тва ве стотинкари..санкции на пхенян, пхаха дорде не ви изпари атомъ немъ съ кротнете мама вийй простъ кокошкарсщъ!

    14:32 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Супер!

    8 0 Отговор
    КНДР извива врата на европейските джендъри.

    14:33 18.09.2026

  • 11 Браво на корейците!

    9 0 Отговор
    Всички трябва да помагат на Русия в борбата и с нацистка Украйна, не само С. Корея и Китай. Тези които слагат санкции на Русия,Иран.Корея,Куба и други държави против волята дори на собствените им народи те са истинските фашисти!

    14:33 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФАКТ

    3 0 Отговор
    25 000 петроханци пипат момченца на западния демократ Епщайн и Ротшилд

    14:35 18.09.2026

  • 15 Санкции-Пхенян

    7 0 Отговор
    Най-краткия виц, който съм чувал

    14:35 18.09.2026

  • 16 Ваня

    1 0 Отговор
    Нормално ,цяла Европа работи за Украйна ...

    14:41 18.09.2026

  • 17 Ролан

    1 0 Отговор
    24995 са. Трима са в болнични и двама не са се явили днес на работа 😄

    14:41 18.09.2026

  • 18 123

    1 0 Отговор
    Северна Корея са суверенна и независима държава и ще си правят бизнес с когото си искат ,това да не са ви цървулите от колониалната бананова република

    14:42 18.09.2026

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