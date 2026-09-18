25 000 севернокорейци сглобяват дронове за Русия

Русия използва севернокорейски работници за производството на дронове за войната ѝ срещу Украйна. Само в една специална икономическа зона в Татарстан работят 25 000 севернокорейци в нарушение на санкциите срещу Пхенян.

Русия все по-активно привлича работници от КНДР за производството на военни безпилотни летателни апарати, които тя използва във войната срещу Украйна, се посочва в доклад на Многостранния екип за наблюдение на санкциите (MSMT). Този механизъм беше създаден по инициатива на САЩ и Южна Корея за съблюдаване на наложените на Северна Корея санкции. В него участват 11 държави, в т. ч. Германия.

За Пхенян това сътрудничество (с Русия) е важен източник на приходи за финансиране на незаконни програми за разработване на оръжия, се казва още в документа.

До 25 000 севернокорейци произвеждат дронове в Русия

Според тези данни в руския сектор за производство на безпилотни летателни апарати, включително в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Татарстан, работят до 25 000 граждани на Северна Корея. За да заобиколят санкциите, севернокорейските работници влизат в Русия под прикритието на студенти, а средният им годишен доход възлиза на 7 500 долара, става ясно още от доклада.

Според оценките на MSMT тази сума надвишава пет пъти доходите, които севернокорейците биха могли да получават в Китай. А това прави Русия все по-привлекателна дестинация за тях. В края на 2025 г. в Китай са работели между 20 и 70 хиляди севернокорейски работници, а в Русия – между 15 и 30 хиляди, се посочват от групата за наблюдение.

Пхенян използва приходите за разработването на оръжия

По-голямата част от спечелените средства се изземват от властите на КНДР, а в някои случаи присвояваните пари от държавата надвишават действителните доходи на работниците, пишат авторите на доклада. По този начин севернокорейците, работещи в чужбина, са донесли на режима на Ким Чен Ун до 800 млн. долара приходи през миналата година. Тези средства са осигурили финансирането на ядрените и ракетните програми, които Северна Корея разработва в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, посочват от MSMT.

Тези данни показват, че военното сътрудничество между Русия и Северна Корея не се изчерпва само с доставките на оръжие и изпращането на войници, а включва също и предоставянето на работна ръка за промишленото производство, се казва още в документа.